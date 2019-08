De VS zijn nerveus, Trumps bezoek aan El Paso verloopt gespannen

Demonstranten die in koor “Doe iets!” riepen, verwelkomden president Donald Trump woensdag bij zijn bezoeken aan Dayton en El Paso. Hij kwam er spreken met nabestaanden en gewonden van de aanslagen afgelopen weekeinde in die steden, waar in totaal 31 mensen omkwamen.

Voor zijn vertrek zette de president tegenover journalisten de politieke deur open voor strengere controles bij de aankoop van vuurwapens. Daarentegen was volgens hem het verbieden van militaire stijl halfautomatische wapens, zoals in beide schietpartijen gebruikt, politiek onhaalbaar.

Slechts een enkele Republikeinse politicus heeft na de schietpartijen zijn standpunt over regulering van vuurwapens bijgesteld. Adam Kinzinger, een lid van het Huis van Afgevaardigden uit de staat Illinois, zegt dat hij alsnog voorstander is van een wet over aankoopcontroles die in het Huis van Afgevaardigden is aangenomen.

Maar voor die wet maakt dat geen verschil: die wordt in de Senaat tegengehouden door de leider van de Republikeinse meerderheid, Mitch McConnell. Die zal hem pas in stemming laten brengen als zijn fractie er voor is en de president er mee instemt.

Volgens Trump had hij over de scherpere controles gesprekken gehad met de leiders van Republikeinen en Democraten. “Beide partijen willen dat graag.” Maar onder de Republikeinen in het Congres lijkt meer belangstelling te zijn voor ‘een rode vlag wet’. Die moet het mogelijk maken dat vuurwapens worden afgepakt van iemand die onder de ernstige verdenking staat dat hij ze zal gaan misbruiken.

Storm van kritiek

Trump heeft met zijn toespraak tot het land, afgelopen maandag, niet kunnen bereiken dat de storm van kritiek is gaan liggen op zijn uitspraken over minderheden. Veronica Escobar, die in het Huis van Afgevaardigden El Paso vertegenwoordigt, zei ronduit dat hij niet welkom is. Ook haar voorganger Beto O’Rourke, nu presidentskandidaat, vroeg hem niet te komen.

Voor zijn vertrek naar Dayton wees Trump kritiek van de hand dat zijn uitspraken over latino-immigranten en asielzoekers – door het gebruiken van woorden als ‘invasie’, ‘plaag’ en door Mexicaanse immigranten verkrachters te noemen – de moordpartij in El Paso in de hand hadden gewerkt. De dader had het speciaal op latino’s gemunt. “Ik denk dat mijn woorden mensen juist samenbrengen”, zei Trump. “Ik hou niet van haatgroepen, of het ze nu om witte heerschappij gaat of welke andere soort heerschappij ook.”

Hij zei dat zijn critici ‘alleen maar op politiek gewin uit zijn’, en voegde er aan toe dat ‘sommigen het heel slecht doen in de peilingen’.

Dat kan hij niet zeggen van Joe Biden, die in peilingen onder Democraten een voorsprong heeft in de strijd om Trump bij de verkiezingen uit te dagen. In een toespraak woensdag vergeleek Biden het optreden van Trump met dat van vorige presidenten in tijden van crisis en nationale rouw. “We hebben een president met een giftige tong die in het openbaar, ongegeneerd een politieke strategie van haat racisme en verdeeldheid heeft omarmd.”

De schietpartijen hebben zenuwen in de VS op scherp gezet. Dinsdagavond sloegen duizenden mensen op de vlucht op het altijd drukke plein Times Square in New York, toen er knallen klonken van een motorfiets. Mensen vluchtten theaters op Broadway in, voorstellingen moesten worden onderbroken.

En in Fairfax, bij de hoofdstad Washington DC, werd het gebouw ontruimd van de landelijke krant USA Today, na berichten dat er een gewapende man rondliep. Die werd niet aangetroffen.

Lees ook:

Trump bezoekt vandaag El Paso en Dayton, maar op een warm welkom hoeft hij niet te rekenen

Trump bezoekt vandaag de twee plaatsen die dit weekend getroffen werden door een aanslag: El Paso in Texas en Dayton in Ohio. Op een warm ontvangst hoeft hij niet te rekenen.

Trump gaat voorbij aan zijn eigen verantwoordelijkheid

Commentaar: De aanslag in een supermarkt in grensstad El Paso was volgens de hoofdverdachte een antwoord op de ‘latino-invasie’ in Texas, een formulering die naadloos aansluit op Trumps eigen gehamer op de migratiegolf die de VS volgens hem overspoelt.

Mexico stelt zelf onderzoek in naar dodelijke aanslag El Paso

Mexico gaat de massamoord in El Paso zelf onderzoeken.Het buurland van de Verenigde Staten beschouwt het bloedbad als een terroristische aanslag. Mexico overweegt uitlevering te vragen van de 21-jarige verdachte.