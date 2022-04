De VS en EU leveren weer meer wapens aan Oekraïne, maar hun voorraad droogt op

De strijd om Marioepol speelt zich alleen nog af rond een industrieterrein, Azovstal. Daar hebben zich gisteren 1026 Oekraïense militairen overgegeven, maakte het Russische ministerie van defensie bekend. Een onbekend aantal verzet zich nog. De Oekraïense regering kon de overgave niet bevestigen.

Marioepol is vanuit Russisch gezichtspunt een zeer belangrijke ‘buit’. Oekraïnes belangrijkste haven aan de Zee van Azov zou ook de grootste stad zijn die in Russische handen valt. In vredestijd woonden er 430.000 inwoners. Na wekenlange bombardementen en beschietingen ligt de stad grotendeels in puin.

Vermoedelijk zijn tienduizenden burgers omgekomen. Nu verblijven er nog zo’n 100.000 mensen, verstoken van alle voorzieningen. Burgemeester Boitsjenko beschuldigt de Russen ervan lichamen te verbranden om de sporen van oorlogsmisdaden uit te wissen.

Marioepol vormde ook het laatste bastion in de Russische corridor van de rebellengebieden in de Donbas naar de geannexeerde Krim. Als het Russische leger en rebellengroepen die in Marioepol hebben gevochten daar hun handen vrij maken, kan het noordwaarts oprukken naar de Donbas, waar een groot offensief verwacht wordt.

Een van Poetins voornaamste doelen

Voor de aanval verzamelen zich Russische troepen in het noorden en in de door rebellen bezette gedeelten van de Donbas. Volgens president Poetin is de ‘bevrijding’ van de Donbas een van de voornaamste doelen waarom hij op 24 februari zijn ‘militaire operatie’ begon. Troepen die Rusland heeft teruggetrokken na het echec rond Kiev, worden deels ingezet in de Donbas, waarschuwen inlichtingendiensten.

Om dat Russische offensief te kunnen weerstaan, blijft de Oekraïense president Zelenski hameren op de noodzaak van meer en zwaardere wapens: tanks, gevechtsvliegtuigen en raketsystemen.

“We hebben meer Russische wapens en militair materieel vernietigd dan sommige legers in Europa tot hun beschikking hebben, maar dat is niet genoeg”, zei hij. Zelenski waarschuwt dat Europese landen Ruslands volgende doelwit zullen zijn.

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich woensdag akkoord verklaard met een extra bedrag van 500 miljoen euro in het fonds waaruit EU-landen wapensteun voor Oekraïne kunnen bekostigen. Daarmee is het bedrag voor dit jaar verdrievoudigd.

Meer dan 12.000 antitankwapens

Ook de VS gaan nog meer en zwaardere wapens leveren. President Biden maakte woensdag bekend nog eens 800 miljoen dollar te reserveren voor wapensteun, bovenop de 1,7 miljard aan Amerikaanse wapenleveranties sinds de invasie begon. De steun behelst artilleriesystemen, tweehonderd pantservoertuigen en elf Mig-gevechtshelikopters die waren bedoeld voor Afghanistan voordat de Taliban daar aan de macht kwamen.

Het Pentagon heeft woensdag gesproken met Amerikaanse wapenfabrikanten over wapensteun. Tot nog toe hebben de VS meer dan 12.000 antitankwapens geleverd, vooral Javelins, plus 1400 Stinger-raketten tegen laag vliegende helikopters en vliegtuigen. De Navo-lidstaten beginnen langzamerhand de bodem van hun voorraden te zien.

Probleem bij de leverantie van zwaardere wapensystemen zal het transport zijn. Stingers en Javelins laten zich makkelijk in vrachtwagens vervoeren, maar helikopters en pantservoertuigen niet. Rusland heeft gezegd dat het wapentransporten als militaire doelen beschouwt.

