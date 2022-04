De vrouwen van Marioepol maken zich grote zorgen. ‘We hebben geen idee waar onze mannen zijn’

De echtgenotes van de strijders van Marioepol willen hun verhaal doen, al weten ze dat het consequenties kan hebben. Die nemen ze op de koop toe, want ze zijn boos op hun regering.

Vera, Olga en Katya zijn de vrouwen van drie Oekraïense militairen die vochten in Marioepol. “Maar ze zijn nu in Russische handen. Hun eenheid heeft zich overgegeven”, zegt Vera. “Of misschien beter: ze zijn gestopt met vechten.” Even later zal ze uitleggen waarom dat verschil belangrijk is.

De vrouwen doen hun verhaal in een café-restaurant in Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne. Deze stad is een belangrijke opvangplek voor inwoners van Marioepol als die door de Russische linies weten te komen. Zo’n dertig kilometer van Zaporizja zitten de Russen en weer iets verderop hebben die de grootste kerncentrale van Europa in handen.

“We willen gewoon weten waar onze mannen zijn en we vinden dat onze overheid te weinig doet om ons informatie te geven”, zegt Vera. Twee van de vrouwen, Vera en Katya, zijn zelf ook militair, in de ondersteuning. Zo doet Vera de financiële administratie voor de elite-eenheid waar hun mannen in zitten. Om veiligheidsredenen willen ze niet met hun achternamen in de krant.

Van links naar rechts: Olga, Katya en Vera. Beeld Hans Jaap Melissen

“In de dagen voordat op 24 februari de oorlog begon, namen de spanningen al toe”, zegt Katya. “We zaten eerst in Shyrokyne, ten oosten van Marioepol. Na Poetin’s speech op 21 februari werd daar al veel geschoten. We zijn toen verplaatst en uiteindelijk zaten de mannen in Marioepol en werden de vrouwen, op drie na, naar Zaporizja gebracht.”

De oorlog barstte in volle hevigheid los, maar toch konden ze af en toe hun mannen per telefoon bereiken. Vera hield intussen beroepsmatig de lijst bij van omgekomen en gewonde militairen. “Ik was steeds doodsbang dat ik mijn Nicolai er tussen zou zien staan,’ zegt ze, nog steeds met de zenuwen in haar stem. Ze laat met een verliefde blik foto’s van hen samen op haar telefoon zien. ‘We zijn 18 februari van dit jaar getrouwd, net voor de oorlog.”

24 maart had ze voor het laatst contact met haar man, zegt Vera. Het was een kort gesprek. ‘Ok, ik ben nog steeds in leven,’ had Nicolai gezegd. Ook Olga sprak haar man Vladimir. ‘Hij zei, ik dacht dat ik alles al gezien had, maar in Marioepol zag ik mensen als zombies lopen, er liggen overal doden, soms waren dat gewoon mensen die buiten zaten te koken en omkwamen.’

Katya en haar man in het bos. Beeld Hans Jaap Melissen

32 doden en 50 gewonden

Het bataljon bestond voor de oorlog uit 267 mannen, maar was gegroeid tot 500. Op 24 maart stond de teller binnen deze eenheid op 32 doden en 50 gewonden.

Na die dag hoorden de vrouwen niets meer uit Marioepol. Tot op 3 april een van de drie vrouwen belde die wel mee waren gegaan naar Marioepol. Die zei tegen Vera dat de eenheid geen voorraden meer had. Ook wist zij niet waar de drie mannen waren, omdat de eenheid op verschillende plekken vocht.

Een dag later zou de eenheid zich overgeven. “We weten dat, omdat we daarvan een video zagen, gefilmd door de Russen. Daarin zie je niet onze mannen, maar wel de commandant van de eenheid”, zegt Vera.

Sindsdien leven de vrouwen op de rand van een zenuwinzinking. “We eten nauwelijks, we slapen alleen met pillen. We maken ons grote zorgen”, aldus Katya. “We hopen wel dat ze nog leven en dat ze worden ingezet bij een gevangenenruil.”

‘De Oekraïense overheid is bang voor paniek’

De vrouwen weten dat de overheid hun verhaal vast niet waardeert. “Maar’” zegt Vera, “we zijn in de eerste plaats echtgenotes en dan militairen.” En de vrouwen vinden dat de Oekraïense overheid meer kan doen om hen uit te leggen wat er nu aan de hand is. “Die weten heus meer, want zij praten met de Russen, maar niet met ons.”

De reden is volgens haar, dat de overheid bang is voor paniek. “Omdat nu blijkt dat ze daar toch niet zo goed bezig zijn als ze willen doen voorkomen. Onze regering liegt heel veel, wij vertrouwen hen niet meer. Denk ook aan Slangeneiland: die Oekraïense militairen daarop hadden zich niet doodgevochten zoals de regering eerst zei, maar hadden zich ook overgegeven.”

Ze vindt bovendien dat de troepen in Marioepol veel te weinig voorraden hadden. “Terwijl je de oorlog aan kon zien komen. Ook waren er steeds beloftes dat hulp onderweg was, maar er gebeurde niets.”

Vera en haar man Beeld Hans Jaap Melissen

‘We zullen hen wassen, kussen en knuffelen’

Tijdens het gesprek gaat vrijwel continu Vera’s telefoon. “Het zijn vrouwen van andere mannen van de eenheid. Die willen ook informatie. Overigens ook over geld. Als je je overgeeft aan de vijand, stopt je salaris. Daarom wordt vaak gezegd ‘we zijn gestopt met vechten’ in plaats van ‘we hebben ons overgegeven.”

Voor de toekomst van Marioepol hebben de drie vrouwen geen enkele hoop meer. “De Russen zullen de stad hebben en houden”, denkt Vera. De enige hoop waar ze zich nu nog aan vasthouden is dat hun mannen levend terugkeren. En als dat inderdaad gebeurt, wat zullen ze dan als eerste doen?

“We zullen niks vragen over de oorlog. Alleen als ze er zelf over willen praten”, denkt Katya. “We zullen hen wassen, kussen en knuffelen”, zegt Vera. “En we zullen hen rust geven.” Haar handen trillen. Ze begint hartverscheurend te huilen.

