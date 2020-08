De vrijlating van demonstranten door Loekasjenko zal zeker niet genoeg zijn

In groepjes strompelden ze vrijdag de gevangenis uit. Mannen en vrouwen – sommigen heel jong – die de afgelopen week gevangen waren gezet nadat ze protesteerden tegen de uitslag van de Wit-Russische presidentsverkiezingen van zondag, die volgens hen (en de EU) frauduleus zijn verlopen.

De meesten worden vrijgelaten zonder enige vorm van proces of formele veroordeling. Degenen die dat kunnen, vertellen over mishandelingen van de bewakers: slaan, schoppen, en andere fysieke en psychische martelingen. Ze spreken over overvolle cellen: tientallen mensen die in cellen voor vier personen worden gepropt, met gebrek aan hygiëne, voedsel en schoon drinkwater.

De vrijlating lijkt te duiden op een mogelijk keerpunt. Na een week van straatprotesten, organiseerden vrijdag ook fabrieksarbeiders overal in het land protestbijeenkomsten. Zij spraken hun steun uit voor de eis van de oppositie, namelijk nieuwe, eerlijke verkiezingen. Voorheen golden arbeiders als loyaal aan de president, al was het maar uit angst voor baanverlies.

Aan het begin van de middag sprak president Aleksandr Loekasjenko in een korte verklaring bagatelliserend van “een paar dozijn” arbeiders die “hun mening uitten en weer aan het werk gingen”, en waarschuwde hij dat stakingen een “slechte uitwerking” hebben op de economie. Maar niet lang erna kondigde de politie aan tweeduizend gevangenen vrij te laten – kennelijk in een poging om de gemoederen wat tot bedaren te brengen.

Het is onwaarschijnlijk dat dat gebaar voldoende zal zijn om de volksopstand te smoren, sterker: vrijdagavond is er opnieuw een enorme mensenmassa op de been, én een grote politiemacht.

Een demonstrant tegen president Loekasjenko in Minsk, vrijdagavond. Beeld EPA

De druk opvoeren

Uit het buitenland klonk uitgesproken steun voor de betogers. De EU-ministers van buitenlandse zaken, die vrijdag in spoedzitting ‘bijeen’ kwamen (per videoverbinding), eisen dat de Wit-Russische bevolking de mogelijkheid moet krijgen om zich via eerlijke verkiezingen uit te spreken. Volgens VVD-minister Stef Blok komt dat neer op ‘ofwel geheel nieuwe verkiezingen onder internationaal toezicht, ofwel hertelling onder internationaal toezicht’ van de stembusgang van afgelopen zondag.

Het EU-overleg was informeel, dus harde besluiten konden de ministers niet nemen. Toch sprak Blok van “steun voor een helder signaal”. Op ambtelijk niveau worden nu ‘sancties klaargezet’ tegen Wit-Russische functionarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor de frauduleuze verkiezingen of het geweld in de nasleep ervan. Die sancties kunnen op elk gewenst moment in werking treden.

Demonstranten met de Wit-Russische vlag in het centrum van de hoofdstad Minsk, vrijdag. Beeld AP

Oppositieleidster Sviatlana Tichanovskaja bleef vanuit haar schuilplaats in buurland Litouwen de druk opvoeren. Ze riep haar landgenoten op tot een ‘nationaal protest’, dit weekeinde. “Ik vraag alle burgemeesters om vredige massabetogingen toe te staan.” In de stembureau’s waar eerlijk was geteld zou ze zestig tot tachtig procent van de stemmen hebben gekregen, voegde ze toe. “We willen niet meer leven onder de voormalige regering”, zei ze.

