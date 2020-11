De vrees voor meer oorlogsmisdrijven in de strijd om Tigray groeit

De slag om de Tigrayese hoofdstad Mekele kan elk moment beginnen. Het 72-uurs ultimatum dat premier Abiy Ahmed gaf aan de milities om zich over te geven, is voorbij. De premier van Tigray die namens de partij TPLF de opstandige provincie bestuurt, Debretsion Gebremichael, liet weten dat zijn volk klaar is ‘om het thuisland te verdedigen’ of ‘om te sterven’.

De half miljoen inwoners van de stad hadden de afgelopen dagen volgens Abiy de kans Mekele te verlaten. Of dat is gebeurd is niet na te gaan door een complete telefoon- en internetblokkade. Het Ethiopische leger liet tijdens de driedaagse wapenstilstand rond Mekele weten dat er ‘geen genade zal zijn voor de burgers van Mekele als de slag om de stad begint’.

De harde woorden en propaganda van beide zijden doen de VN Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, het ergste vrezen. “De agressieve retoriek is gevaarlijk en provocerend. Ik ben bang dat deze gewelddadige taal zal leiden tot meer schendingen van mensenrechten.” Ze voegde er in een verklaring aan toe dat dit soort uitlatingen van beide zijden al een oorlogsmisdaad op zich zijn.

Onderzoeken na de strijd

Nu al wordt erop gewezen dat er na de strijd onderzoeken op gang zullen komen naar oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. Premier Abiy kreeg vorig jaar nog de Nobelprijs voor de vrede voor het sluiten van vriendschap met buurland Eritrea, na een heftige oorlog eind jaren negentig gevolgd door achttien jaar koude oorlog tussen beide staten.

Maar een Nobelprijs voor de vrede op zak vrijwaart Abiy niet van eventuele vervolging later door bijvoorbeeld het Internationale Strafhof in Den Haag als blijkt dat er onder zijn leiding ernstige wreedheden zijn begaan. En dat geldt ook voor Gebremichael, de baas van Tigray.

Oorlogsmisdrijven lijken aan de orde van de dag, volgens de verhalen van vluchtelingen die in Soedan aankomen. Zoals het bloedbad in de stad May Cadera twee weken geleden, waarbij in één nacht zeshonderd arbeidsmigranten uit de buurprovincie Amhara zouden zijn vermoord met messen, machetes en hakbijlen. Een militie van de TPLF zou hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Maar Tigrayese vluchtelingen wijzen naar het Ethiopische leger.

Beschuldigingen over en weer

Zo zijn er meer geruchten over schendingen van mensenrechten en oorlogsmisdaden, maar die zijn vrijwel niet te verifiëren. Beide partijen beschuldigen elkaar van gruwelijkheden. De propagandaoorlog draait op volle toeren. Dat geldt ook voor de militaire successen.

Het Ethiopische leger zegt de stad Mekele te hebben omsingeld, maar andere berichten vertellen dat het leger de stad pas op zestig kilometer is genaderd. De TPLF weerspreekt dit en laat weten dat het leger van Ethiopië nederlagen leidt en teruggeslagen wordt. Het leger wil met tanks en gevechtsvliegtuigen de hoofdstad van Tigray bestoken met mortieren, bommen en raketten. De woordvoerder van de TPLF, Getachew Reda, zegt dat Tigrayese milities de 21ste pantserbrigade van het leger in de pan hebben gehakt. Addis Abeba zwijgt.

Vanuit de hoofdstad volgen elke dag berichten over steden in Tigray die zijn ingenomen. De val van de steden Aksum en Shire zijn door Gebremichael toegegeven, maar over al die andere ingenomen plaatsen komt weinig naar buiten. Het Ethiopische leger komt zelf ook niet met foto’s of video’s van die overwinningen. De propagandaoorlog draait op volle toeren, maar wat de werkelijkheid is, blijft mistig.

Lees ook:

Op de vlucht uit Ethiopië raakte Teame zijn zwangere vrouw kwijt. ‘Ze kwamen met geweren, messen’

In Noord-Ethiopië woedt een hevig conflict. Wie wil weten wat er precies speelt, is aangewezen op 40.000 gevluchte overlevenden.



Tigray belooft Ethiopië ‘een hel’ om een dialoog af te dwingen.

Tigray richt zo veel mogelijk schade aan in de burgeroorlog, zodat de internationale gemeenschap de Ethiopische premier Abiy tot onderhandelen dwingt.