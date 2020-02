De vredesbesprekingen over Libië blijven mislukken, en dat komt door deze ‘maarschalk’

De besprekingen in Genève over een duurzame wapenstilstand in de Libische hoofdstad Tripoli zijn afgebroken. De internationaal erkende Libische regering, GNA brak de onderhandelingen af met de opstandelingen van het Libische Nationale Leger (LNA) onder leiding van de zelfbenoemde ‘maarschalk’ Khalifa Haftar.

De troepen van Haftar vuurden, ondanks een tijdelijk bestand, raketten af op de haven van Tripoli, waarbij een olietanker die olie laadde net werd gemist. Een paar meter verder en de tanker was de lucht ingegaan met grote gevolgen voor de haven en de omliggende wijk. Bij de aanval kwamen drie mensen om het leven.

Het is de eerste aanval op de haven sinds Haftar vorig jaar zijn offensief begon om Libië te veroveren en Tripoli in te nemen. Zijn LNA heeft grote delen van het oosten van Libië in handen. Ook de belangrijke havenplaats Sirte werd begin dit jaar veroverd op de regeringstroepen. De strijders van Haftar vechten al maanden in de buitenwijken van Tripoli, die hij voor een deel in handen heeft.

Sinds dit jaar zijn er diverse conferenties geweest om de gevechten te beëindigen in Libië. Eerst in Moskou half januari, kort daarna in Berlijn en nu in Genève. Haftar schuift overal aan, net als zijn tegenstander minister-president Fayes al-Sarraj. Voor Haftar is dit kans op kans om met de leiders van grote mogendheden om tafel te zitten en internationaal een positie te verwerven. In Moskou gingen de onderhandelingen met de Russen die Haftar steunen en de Turken die de GNA militair helpen met wapens en troepen.

De invloed en statuur van de ‘veldmaarschalk’ groeit

In Berlijn zaten alle belangrijke landen van China, de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk tot Rusland aan tafel. Politiek gezien groeit daarmee de invloed en statuur van de ‘veldmaarschalk’.

Maar Haftar speelt dubbelspel. Hij komt praten over een wapenstilstand en vrede, maar ondertussen blijven zijn troepen van de LNA aanvallen uitvoeren en vooral op Tripoli. Bij elke onderhandelingsronde staakt Haftar in tegenstelling tot zijn beloften de strijd niet. Hij weigert ook categorisch zijn posities in en om Tripoli op te geven.

De raketaanval op de haven van Tripoli vernietigde, volgens Haftar een regeringsdepot met wapens en munitie. Hij wilde de aanvalscapaciteit van Turkse huurlingen uitschakelen. De Turkse autoriteiten lieten op hun beurt weten dat de raketaanval een Turks schip als doelwit had, maar dat de LNA miste. “Turkse troepen hebben teruggeschoten”, aldus een verklaring.

Sinds de val van Muammar Kadafi in 2011 wordt het land door een burgeroorlog verscheurd. Inmiddels kiezen tal van landen partij. Haftar wordt gesteund door Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Rusland en soms ook Frankrijk. De officiële regering van Libië, die militair zwak is en leunt op milities in andere steden, wordt gesteund door Turkije, Qatar en Italië.

Lees ook:

Erdogan breidt zijn invloed uit en stuurt na wapens nu ook troepen naar Libië.

Turkije stuurt troepen naar het door burgeroorlog geteisterde Libië. Daarmee breidt Ankara opnieuw zijn invloedssfeer uit.