De voorspelde babyboom door de coronacrisis blijft uit, Frankrijk spreekt zelfs van een ‘babywoestijn’

Waar lang gegrapt werd over de vruchtbare neveneffecten van de lockdown, blijkt nu eerder sprake te zijn van dalende dan van stijgende aantallen baby’s. Waarschijnlijk hoeven verlosafdelingen in 2021 zich niet voor te bereiden op een geboortegolf.

In Frankrijk spreekt men inmiddels zelfs van een ‘babywoestijn’ – er zijn daar juist minder kinderen op komst dan eerder. Frankrijk zou, met Italië, vooraan staan in de Europese geboortegolf, zo werd verwacht. In maart vorig jaar moesten de Fransen twee maanden binnen blijven. Destijds verscheen de ene cartoon na de andere over de golf aan kinderen die verwekt zou worden. Dat idee berustte niet geheel op fantasie: er werden plotseling veel meer zwangerschapstesten verkocht. Tegelijkertijd steeg ook de verkoop van anticonceptie enorm, en inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat aanstaande ouders inderdaad juist een rem op hun kinderwens hebben gezet.

Geboortegolven doen zich voor bij vrolijke momenten, niet als er onzekerheid is over de toekomst

Naar verwachting zal ook 2021, dan voor de zevende maal op rij, weer een lager geboortecijfer tonen. Demografen wisten dat allang: geboortegolven zijn fenomenen die zich voordoen op vrolijke momenten, niet als er grote onzekerheid is over de toekomst van het land.

Dat lijkt ook nu weer het geval. Een demografisch onderzoek in verschillende Europese landen, deze maand gepubliceerd in Demography Research, toont dat stellen in de meeste landen vanwege de onzekere coronasituatie hun plannen voor gezinsuitbreiding in de ijskast zetten. Onderzoekers vroegen stellen in Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk naar de invloed van de pandemie op hun kinderwens.

De onderzoekers hadden toevallig in januari 2020 aan 6000 mensen gevraagd of ze van plan waren om binnenkort aan kinderen te beginnen. Na de start van de pandemie vroegen ze dat opnieuw.

Ze zien voorlopig af van hun kinderwens

In alle vijf de onderzochte landen zag het merendeel van de stellen dat eerst van plan was dat jaar aan kinderen te beginnen, voorlopig even af van hun kinderwens. Een deel besloot om helemaal niet meer aan kinderen te beginnen, vooral in Italië. Daar besloot meer dan een derde van de ouders geen kinderen meer te nemen.

In Duitsland en Frankrijk waren de meeste mensen die hun plannen gewoon doorzetten. Daar was ook in het voorjaar, toen de pandemie al was uitgebroken, nog steeds een derde van de stellen van plan nageslacht te krijgen. Maar ook daar was het percentage mensen dat besloot het krijgen van kinderen uit te stellen, groter dan de helft.

