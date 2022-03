De verwoesting van Marioepol doet de Griekse liefde voor Moskou verdampen

De Griekse minister van buitenlandse zaken Nikos Dendias wil hoogstpersoonlijk een humanitair konvooi naar de Oekraïense stad Marioepol leiden, zei hij dinsdag. “Ik zal een officiële aankondiging sturen: aan de Oekraïense kant opdat ze kunnen helpen en aan de Russische kant opdat ze de humanitaire hulpmissie niet dwarszitten.” Afgelopen weekend bood premier Kyriakos Mitsotakis ook al aan om het kinderziekenhuis te herbouwen dat twee weken geleden tijdens een Russische bombardement vernietigd werd.

Hoe realistisch het plan van het hulpkonvooi is, valt nog te bezien. Marioepol is volledig omsingeld door Russische troepen, die van plan lijken de bevolking door uithongering en totale verwoesting op de knieën te dwingen. Water, voedsel en elektriciteit zijn er maar mondjesmaat.

Volgens de Oekraïense regering proberen meer dan 100.000 bewoners de belegerde stad te ontvluchten, maar er zijn geen veilige ontsnappingsroutes.

Ongeveer 100.000 etnische Grieken

Het idee van Athene toont vooral de Griekse betrokkenheid aan bij het lot van de havenstad. Oekraïne kent ongeveer 100.000 etnische Grieken; het grootste deel daarvan woont in en rond Marioepol. Hun voorouders vestigden zich daar vooral eind achttiende eeuw, toen Rusland onder tsarina Catharina de Grote de Krim veroverde en hen dwong te verhuizen. Hoe groot hun aantal precies is, valt lastig te zeggen. Een deel trouwde met Oekraïners of Russen, waardoor de band met Griekenland in de generaties daarna verwaterde. Anderen hielden vast aan hun wortels. Enkele duizenden spreken nog steeds een dialect van het Grieks als voertaal.

Griekenland reageerde dan ook zeer geschokt toen Marioepol al aan het begin van de oorlog onder vuur kwam te liggen. Minstens tien etnische Grieken kwamen eind vorige maand bij bombardementen en beschietingen om het leven. Alle grote Griekse tv-zenders stuurden verslaggevers naar Marioepol. Die keerden begin deze maand terug onder diplomatieke begeleiding. Consul-generaal Manolis Androulakis verliet de stad pas dit weekend, als laatste EU-diplomaat. “Marioepol zal worden toegevoegd aan de lijst van steden die volledig werden verwoest door oorlog, zoals Guernica, Stalingrad, Grozny en Aleppo”, zei hij aangedaan bij aankomst in Athene.

Het brute Russische geweld leidde tot woede in heel Griekenland, en tot een pijlsnelle bekoeling van de betrekkingen met Moskou. Doorgaans zijn die goed, onder meer vanwege het gedeelde orthodox-christelijke geloof. Daarnaast zien vooral linkse Grieken Rusland als een natuurlijke partner tegen het in hun ogen imperialistische Amerika. Ook is er economische afhankelijkheid: Griekenland importeert 40 procent van al zijn gas uit Rusland.

Geen neutrale rol

Maar daags na de dood van de tien etnische Grieken in Marioepol was Athene eind vorige maand een van de eerste EU-hoofdsteden die geweren en anti-tankraketten aan Oekraïne stuurde. Van een neutrale rol, die Athene graag speelt, is geen sprake meer. “We kunnen niet in het midden gaan staan”, zei premier Mitsotakis in het parlement. “Of je staat voor vrede en internationaal recht, of je bent ertegen.” Ook de Grieks-orthodoxe kerk veroordeelt in een verklaring “de gewelddadige invasie van Russische troepen en de oorlog in Oekraïne”.

De Facebookpagina van de Russische ambassade stroomde na de dood van de Grieken vol met haatberichten – en met steunbetuigingen aan Kiev. De diplomaten voelden zich bedreigd en riepen de Griekse autoriteiten openlijk op voor hun veiligheid in te staan, conform internationale verplichtingen.

Toch is er ook een aanzienlijke minderheid van Grieken die minder afwijzend staat tegen het Russische optreden in Oekraïne. Ook al veroordeelt ruim 70 procent de inval, meer dan een derde zegt er wel enige mate van begrip voor te kunnen opbrengen, blijkt uit een enquête van website Politico. Ter vergelijking: in Nederland geldt dat voor één op de tien.

‘Inwoners gedwongen geëvacueerd naar Rusland’ Het Oekraïense ministerie van buitenlandse zaken beschuldigt Moskou ervan inwoners van het zwaar belegerde Marioepol gedwongen naar Rusland te evacueren. Het zou vooralsnog gaan om zesduizend inwoners van een deel van de stad dat inmiddels onder Russische controle staat. Russische militairen zouden de inwoners hun identiteitspapieren afnemen en ze dwingen naar Rusland af te reizen. Daar zouden ze volgens Oekraïense inlichtingendiensten naar economisch achtergestelde gebieden worden vervoerd. In ruil voor de belofte dat ze gedurende zeker twee jaar niet naar Marioepol terugkeren, zouden ze een baan aangeboden krijgen. De claims van de Oekraïners zijn niet onafhankelijk te controleren. Rusland stelt slechts dat het burgers wil helpen evacueren, en dat veel inwoners van Marioepol graag naar Rusland willen. Zeker is dat de strijdende partijen de afgelopen weken verschillende malen afspraken maakten over veilige evacuatieroutes naar het westen van Oekraïne, maar dat dergelijke ontsnappingsmogelijkheden slechts mondjesmaat zijn toegestaan door de Russen, die het gebied rondom de belegerde stad controleren.

