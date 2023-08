De vervolging in Georgia kan Trump meer schaden dan alle andere bij elkaar

Ex-president Donald Trump moet in de staat Georgia terechtstaan als de spil in een criminele organisatie. Het doel van die organisatie was volgens de aanklager het omkeren van de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020.

Een jury in Georgia gaf maandagavond het startsein voor de vervolging, niet alleen van Trump, maar ook van achttien personen die hem hielpen. Onder hen bekende namen uit de Amerikaanse politiek, zoals oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani en Mark Meadows, stafchef van Trump in het Witte Huis.

Ze worden beschuldigd van veertig misdrijven die bijdroegen aan het veranderen van de verkiezingsuitslag. Daaronder het afleggen van valse verklaringen, het intimideren van personeel van stembureaus, het aandringen bij hoge functionarissen op het breken van hun ambtseed, en het opmaken en naar het Congres sturen van valse verkiezingsuitslagen.

Volgens de aanklager in Georgia die het bewijsmateriaal aan de jury presenteerde, Fani Willis, vormden ze daardoor een criminele organisatie. Een speciale anti-maffiawet in de staat bestraft dat met minimaal vijf jaar gevangenisstraf.

Formeel is er een arrestatiebevel tegen Trump uitgevaardigd, maar Willis geeft hem en zijn medeverdachten tot vrijdag 25 augustus om zich vrijwillig te melden.

Trump geeft persconferentie

Trump reageerde met de aankondiging dat hij maandag een persconferentie zal geven. Daar wil hij een rapport presenteren dat moet bewijzen dat er in Georgia wel degelijk op grote schaal werd gefraudeerd.

Het vervolgen van zo’n grote groep is opvallend. In andere rechtszaken tegen Trump wordt hij tot nu toe als enige of maar met een enkele medewerker vervolgd. Die zaken gaan over valsheid in geschrifte met betrekking tot zwijggeld voor een sekspartner (in New York), het meenemen en voor justitie verbergen van documenten uit het Witte Huis na zijn presidentschap (in Florida) en pogingen om de vaststelling van de verkiezingsuitslag te saboteren (in Washington DC).

De aanklachten tegen Trump in Georgia overlappen die laatste zaak, die is aangespannen door een federale speciale aanklager, Jack Smith. Maar volgens de Amerikaanse wet kan dat. De aanklager van een staat, zoals Fani Willis, hoeft geen stapje opzij te doen omdat federale aanklagers al bezig zijn.

Een vervolging in Georgia kan voor Trump gevaarlijker zijn dan een in Washington. In Georgia zijn tv-camera’s toegestaan in de rechtszaal en de behandeling zal ongetwijfeld door veel nieuwszenders en websites van minuut tot minuut worden gevolgd. Dat kan twijfel zaaien bij zijn aanhangers.

Geen mogelijkheid tot gratie

Daarnaast kan Trump niet hopen op gratie. Algemeen wordt aangenomen dat hij zichzelf en zijn medestanders gratie wil verlenen voor federale vervolgingen of veroordelingen als hij in november 2024 weer tot president wordt gekozen. Ook als een andere Republikein president wordt, is dat een mogelijkheid. Maar aan een veroordeling in een staat, zoals Georgia, kan een president niets veranderen.

En de gouverneur van Georgia, een Republikein, kan hem ook niet helpen, omdat die geen gratiebevoegdheid heeft.

Trumps advocaten kunnen wel proberen de behandeling van de zaak uit Georgia weg te halen en te laten behandelen door een federale rechter. Daarvoor moeten ze die rechter ervan overtuigen dat hij al zijn pogingen om de uitslag in Georgia in zijn voordeel te veranderen, deed omdat het zijn plicht was als president verkiezingen correct te helpen laten verlopen.

De rechtbank in Georgia heeft het lot laten bepalen welke rechter de zaak zal leiden. Dat systeem is gebruikelijk en bedoeld om vertrouwen te wekken in de objectiviteit van rechters. Het is Scott F. McAfee geworden, een ervaren voormalig aanklager, die echter nog maar een half jaar rechter is.

Volgens aanklager Willis kan de zaak binnen een half jaar voorkomen. Maar gezien alle andere rechtszaken waarin Trump al verwikkeld is, zou het heel goed pas later volgend jaar kunnen worden, of zelfs na de presidentsverkiezingen van 2024.

Lees ook:

Opnieuw zegt Trump: ‘Niet schuldig’. Hij hoopt weer president te zijn voor een jury daarover beslist

‘Niet. Schuldig.’ Afgemeten deelde Donald Trump voor de rechtbank in Washington zijn officiële standpunt mee over de vier aanklachten die dinsdag tegen hem werden ingediend.

Georgia klaagt Trump aan voor manipulatie verkiezingsuitslag

Donald Trump stond kennelijk aan het hoofd van een criminele organisatie die de uitslag van de presidentsverkiezingen in Georgia probeerde terug te draaien. Een jury in die staat trok maandagavond die conclusie en startte daarmee de vervolging van de ex-president en 18 medestanders.