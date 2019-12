De veroordeling van Bouterse is een troost voor de nabestaanden van de Decembermoorden

Herdenking in Amsterdam: ‘Koester nieuwe hoop voor Suriname’

Op een zeer drukbezochte herdenking van de Decembermoorden zondag in Amsterdam, sprak de Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan van hoop op een betere toekomst. “Het is duidelijk dat we nog even door zullen moeten gaan”, zei hij in de Amstelkerk. “Maar we kijken de toekomst vol goede moed tegemoet, zodat we de strijd tot een goed einde zullen brengen.” Venetiaan, die in Nederland was voor familiebezoek, riep de nabestaanden op de moed op gerechtigheid niet te verliezen. Even daarvoor legde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een krans bij het muurmonument aan de Mozes en Aäronkerk. Zij zei dat ‘een belangrijk nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van Suriname is geschreven’. Dit kan volgens haar ‘verzoening en eenheid brengen in een verdeeld land’. Ze sprak van een ‘historische herdenking’.

In de fakkeloptocht van het stadhuis naar de gedenksteen liepen opvallend veel jonge Surinamers mee, van een generatie die de staatsgreep in 1982 niet heeft meegemaakt. De sprekers tijdens de herdenking roemden allemaal de krijgsraad die Desi Bouterse heeft veroordeeld tot twintig jaar cel. “Het vonnis is een beloning van ons doorzettingsvermogen. Wat een overwinning”, zei oud-nieuwslezeres Noraly Beyer, die de vijftien politieke tegenstanders bijna allemaal persoonlijk kende. Yasser Riedewald, zoon van een van de slachtoffers, vertelde over zijn 7-jarige dochter. “Ze vroeg me: ‘Papa, hoe kan opa’s moordenaar president zijn?’ Probeer dat maar eens uit te leggen.” Hij zei dat hij ‘eindelijk kan beginnen met het helingsproces’.