De vermoedelijke dood van Prigozjin is voer voor complotten (en dat komt Poetin wel goed uit)

Vooropgesteld, er is vooral nog veel onduidelijk over het lot van Jevgeni Prigozjin, de Wagnerbaas die woensdag naar alle waarschijnlijkheid om het leven kwam bij een vliegtuigcrash. Allereerst hangt nog altijd de vraag boven de markt of hij werkelijk dood is, aangezien er nog geen lichaam is geïdentificeerd. Ten tweede is er – verondersteld dat hij inderdaad dood is – de vraag hoe Priogzjin aan zijn einde kwam, en door wie of wat?

Veel vragen, weinig antwoorden. De onduidelijkheid en verwarring rondom het lot van Prigozjin bleken de afgelopen dagen een vruchtbare bodem voor complottheorieën die online massaal rondzingen. Vrijwel direct na de crash van de privéjet gingen er in het digitale domein talloze indianenverhalen rond over het lot van de militieleider.

Niet zo gek ook: in het hedendaagse Rusland kunnen ‘technische problemen’ – waar het Russische luchtvaartagentschap Rosaviatsiya zegt onderzoek naar te doen – duiden op motorpech, maar zeker ook op ontploffende bommen. Er gebeurt bijgevolg nog maar weinig in het land zonder dat er een stortvloed aan samenzweringen het web op wordt gepompt. Soms onbedoeld, soms opzettelijk. En in het geval van Prigozjins veronderstelde dood is dat niet anders.

Poetin: ‘Leugen dat Kremlin erbij betrokken is’

Want terwijl westerse regeringsfunctionarissen op basis van voorlopige inlichtingen donderdag stelden dat ‘een explosie aan boord’ het toestel waarschijnlijk deed neerstorten, kwam er vrijwel geen bruikbare informatie uit het Kremlin. Wel stelde Poetins woordvoerder Dmitri Peskov vrijdag tijdens een online persbijeenkomst dat er ‘veel speculatie’ is over de vliegtuigcrash en de ‘tragische dood’ van de passagiers. Maar, zo haastte hij zich te zeggen, elke beschuldiging van betrokkenheid van het Kremlin bij het incident ‘is een absolute leugen’.

Een gevalletje ‘geloof niets totdat het Kremlin het ontkent’, zo klonk het schertsend onder analisten op Twitter. Verdere informatie over het incident bleef bovendien uit, behalve dan de mededeling dat er een onderzoek loopt. Het is juist in dit – al dan niet bewust gecreëerde – informatievacuüm dat samenzweringen het best gedijen.

‘Oekraïne zat erachter’ en andere complotten

Een van de ongefundeerde claims die online rondzong was dat de piloot van het vliegtuig een hartaanval zou hebben gehad, veroorzaakt door een ontsteking in de hartspier als gevolg van een covidvaccinatie. Een screenshot van het bericht dat het Russische staatsmediaplatform RT als bron opvoert werd duizenden keren bekeken voordat bleek dat RT het helemaal nooit had gepubliceerd.

Een andere grondeloze claim beweerde dat er een kist met flessen wijn en een explosief aan boord van Prigozjins vliegtuig was geladen vlak voordat het vertrok uit Moskou. Weer een andere op drijfzand gebaseerde hypothese verscheen op het Russische Telegram-kanaal Mash en stelde dat er sprake was van een terroristische aanslag aan boord. Deze theorie werd gepapegaaid door parlementariër Jevgeni Popov van regeringspartij Verenigd Rusland die riep dat “dit een terreurdaad is in het Russische luchtruim”.

Op zijn beurt beweerde het Kremlingezinde Tsargrad TV op basis van vage berichten in Afrikaanse media dat Prigozjin helemaal niet dood is, maar in Mali rondloopt. Later zinspeelde het medium op de betrokkenheid van de Oekraïense veiligheidsdiensten bij de vliegtuigcrash zonder daarvoor bewijs te leveren. Datzelfde gebeurde in staatskrant Moskovskij Komsomolets waar de Russische defensie-expert Joeri Knoetov eveneens speculeerde op de betrokkenheid van Kiev.

Kremlinstrategie uit de oude doos

Wat al deze ongefundeerde claims gemeen hebben is dat ze stuk voor stuk wegsturen van de mogelijkheid dat het Kremlin of president Poetin betrokken was bij de vliegtuigcrash. Daarnaast ontstaat er door de wildgroei aan al dan niet bewust verspreide valse informatie en theorieën een informatief rookgordijn online.

Een Kremlinstrategie uit de oude doos die een duidelijk doel dient: van de initiële verwarring die juist ontstaat door een gebrek aan officiële, controleerbare informatie complete chaos maken om op die manier de waarheid te degraderen tot een subjectieve aanname. Door verschillende (complot)theorieën als proefballon te laten opstijgen, ontstaat er een inflatie van de waarheid op het web.

Het Prigozjin-verhaal leent zich daar bovendien uitstekend voor. Naast Wagnerleider was hij immers ook eigenaar van een trollenfabriek die online desinformatiecampagnes organiseerde. Bovendien werd de militante vechtjas in 2019 ook al eens dood geacht na een vliegtuigcrash in Congo om drie dagen later levend op te duiken. Daarnaast werden bij een recente politie-inval in zijn stadspaleis vermommingen en valse paspoorten gevonden en is zijn lichaam na de crash mogelijk zodanig verbrand dat het niet meer valt te identificeren.

Het is koren op de molen voor complottheorieën die, zonder enkele feitelijke grondslag, stellen dat de Wagnerbaas zijn eigen dood regisseerde om van de radar te verdwijnen. Jevgeni ‘Houdini’ Prigozjin en de grote verdwijntruc, het boek schrijft zichzelf. Dat er aan de veronderstelde dood van Prigozjin, zelfs zodra er wel feitelijk bewijs over zijn lot naar buiten komt, talloze samenzweringen zullen kleven, lijkt dan ook onvermijdelijk. Maar voor het Kremlin maakt dat weinig uit: of hij nu dood of schijndood is, in Moskou zijn ze van hem af.

