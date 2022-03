De verliezen aan de Russische kant zouden groter zijn dan aan de Oekraïense, maar klopt dat wel?

Rusland claimt al flink wat drones van het type Bayraktar TB2 uit de lucht te hebben geschoten. Meer zelfs dan Oekraïne in bezit heeft. Aan de andere kant beweert Oekraïne dat het bijna honderd gevechtsvliegtuigen heeft neergehaald, terwijl er beelden zijn van vijftien neergehaalde vliegtuigen.

Dat zijn beelden die zijn gemaakt door Oekraïners en op sociale media zijn gepost. Zo verschijnen er op sociale media allerlei foto’s en video’s van in beslag genomen tanks, vernietigde pantserwagens en gestrande bevoorradingstrucks. De Nederlandse militair analisten Stijn Mitzer en Joost Oliemans verzamelen en controleren de beelden, en plaatsen deze in een overzicht op hun Twitteraccount met 244.000 volgers en op de site Oryx.com.

De verliezen aan Russische kant zijn aanzienlijk hoger dan aan Oekraïense. In totaal registreerden Mitzer en Oliemans 1670 Russische wapens en voertuigen die verloren zijn gegaan, tegenover 501 Oekraïense. Maar dat is bij lange niet het volledige aantal. Op de lijst van Oryx staan alleen de voertuigen en wapens waarvan beeld is. Ook kleinere wapens en munitie zijn niet opgenomen in het overzicht.

Het verloopt allesbehalve vlekkeloos

Wat vertellen de gegevens die Mitzer en Oliemans verzamelen en controleren? ‘Dat de Russische invasie van Oekraïne allesbehalve vlekkeloos verloopt, en dat hierbij veel (modern) materieel verloren gaat’, antwoordt Mitzer via e-mail. ‘Foto’s laten vaak zien hoe het type voertuig of wapensysteem tot zijn (voorlopige) einde is gekomen. Materiaal wat door de Russen is achtergelaten komt vaak onder ogen door de smartphones van burgers, die er toevallig langsrijden of er als uitje naartoe gaan. Dit percentage is inmiddels aan het dalen. Momenteel worden de meeste voertuigen en materieel door soldaten en drones gefilmd.’

‘Bij verliezen van Oekraïne is dit een stuk moeilijker. Die worden vaak gefilmd door Russische cameraploegen aangezien mobiele telefoons met camera in het Russische Leger officieel verboden zijn. Dit betekent dat het aantal verliezen van Oekraïne lastiger in te schatten is.’ Oftewel: onderschatting van verliezen speelt aan beide kanten, maar is aan Oekraïense kant groter.

GEPANTSERDE GEVECHTSVOERTUIGEN (Rusland 767 - Oekraïne 210) Tanks: Rusland 267 - Oekraïne 71 Gepantserde gevechtsvoertuigen: 175 - 58 Infanteriegevechtsvoertuigen: 248 - 54 Pantserinfanterievoertuigen: 77 - 27 ANDERE VOERTUIGEN (Rusland 658 - Oekraïne 193) Hinderlaag - en mijnbestendige voertuigen: 12 Infanterievoertuigen: 57 - 29 Vrachtwagens, voertuigen en jeeps: 545 - 163 Voertuigen voor constructiewerkzaamheden: 44 - 1 ARTILLERIE (Rusland 249 - Oekraïne 118) Anti-tank geleide raketten: 61 - 50 Draagbare luchtafweer: 24 - 16 Zware mortieren: 5 Gesleepte artillerie: 36 - 19 Zelfrijdende artillerie: 42 - 12 Raketwerpers: 31 - 5 Luchtafweergeschut: 2 - 1 Zelfrijdende luchtafweergeschut: 9 - 1 Luchtdoelraketsystemen: 39 - 14 LUCHTMACHT (Rusland 62 - Oekraïne 20) Vliegtuigen: 15 - 11 Onbemande vliegtuigen: 13 - 8 Helikopters: 34 - 1

