De van moord verdachte premier van Lesotho krijgt een ‘waardig’ afscheid

De coalitieregering van Lesotho is het met Zuid-Afrikaanse bemiddelaars en politieke partijen eens geworden over een ‘waardig’ afscheid voor premier Thomas Thabane. Dat werd maandagavond in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Thabane lag zwaar onder druk om op te stappen vanwege een moord waarvan hij en zijn huidige echtgenote worden verdacht.

De spanning over de kwestie liep de laatste tijd hoog op in Lesotho. Zo verschenen afgelopen weekend ineens soldaten in militaire voertuigen in de straten van de hoofdstad Maseru. De 80-jarige premier verklaarde op televisie dat het leger de ‘orde moest herstellen’. Hij beschuldigde niet met naam genoemde politie-eenheden, leden van zijn regerende partij en de oppositie ervan zijn kabinet ‘illegaal aan de kant te willen zetten’. Na het machtsvertoon keerden de troepen zondag terug naar de barakken.

Het machtsspel in Lesotho draait om de moord op de tweede vrouw van Thabane, Lipolelo, in 2017. Afgelopen januari kwam de politiecommissaris van de hoofdstad met een aanklacht tegen Thabane en zijn derde vrouw en voormalige minnares Maesiah. Zij worden verdacht van de moord, zodat de premier zijn maîtresse kon trouwen. Dat deed hij ook kort na de moord.

De premier poogde eerder onder andere de politiecommissaris met pensioen te sturen, maar daar stak het hooggerechtshof een stokje voor. Dit weekend werden de politiecommissaris en hoge politieofficieren door het leger gearresteerd. Intussen bepaalde de rechter dat Thabane en zijn derde vrouw worden vervolgd.

Thabane weigerde al die tijd te wijken omdat hij hoopte dat het premierschap hem en zijn echtgenote immuniteit voor strafvervolging zou geven.

