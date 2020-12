De val van de regering past naadloos in Netanyahu’s strategie om aan de macht te blijven. Toch is de vraag of het hem lukt

De Knesset - het Israëlische parlement - werd dinsdag om middernacht automatisch ontbonden, nadat het coalitiegenoten Benjamin Netanyahu en Benny Gantz niet was gelukt om een akkoord te sluiten over de begroting. Dat betekent het begin van de vierde verkiezingscampagne in twee jaar tijd.

Veel politieke analisten in Israël zijn het erover eens: de val van de regering past naadloos in Netanyahu’s strategie om aan de macht te blijven. Na het ontbinden van de Knesset blijft hij automatisch aan als waarnemend premier. Zo hoeft hij volgend jaar het premierschap niet over te dragen aan Gantz, zoals was afgesproken in het coalitieakkoord tussen Netanyahu’s Likud-partij en de alliantie Blauw-Wit van Gantz.

Diplomatiek succes

Daarnaast is het opvallend dat Israël de afgelopen maanden, met bemiddeling van de Verenigde Staten, in een recordtempo de diplomatieke banden heeft genormaliseerd met landen in de regio. De Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Sudan en Marokko hebben zich dit jaar aangesloten bij Jordanië en Egypte, die al langer officiële betrekkingen met Israël onderhouden.

Netanyahu hoopt hier electoraal van te profiteren door deze diplomatieke prestaties als zijn eigen successen op te eisen. Al lijkt het erop dat zijn buitenlandse resultaten niet genoeg zijn om Netanyahu’s Likud-partij omhoog te trekken in de peilingen. Het feit dat Netanyahu terechtstaat in meerdere corruptiezaken heeft de populariteit van de premier geen goed gedaan.

Volgens een opiniepeiling van dinsdag gaat Likud nog aan kop met 29 zetels, maar dat is flink minder dan de 36 zetels die Netanyahu’s partij dit voorjaar wist te bemachtigen. Nieuwe Hoop - de rechtse partij van oud-Likud-kopstuk Gideon Sa’ar - staat op de tweede plek met achttien zetels. Het lijkt erop dat de verkiezingsstrijd vooral tussen Israëls rechtse partijen gevoerd zal worden. Naar verwachting zijn de verkiezingen op 23 maart.

