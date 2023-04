De vaccinatiegraad onder kinderen daalt wereldwijd

Het aantal kinderen met mazelen was in 2022 twee keer zo hoog als het jaar ervoor, en Malawi en Mozambique rapporteerden weer uitbraken van het wilde poliovirus, na meer dan drie decennia zonder uitbraken. De reden voor die uitbraken: het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen kinderziektes als polio en mazelen. Dat neemt af, blijkt uit ‘The State of the World’s Children 2023', een donderdag gepubliceerd rapport van Unicef. Sinds 2008 is de vaccinatiegraad onder kinderen niet zo laag geweest, concludeert de organisatie op basis van data van The Vaccine Confidence Project, een onderzoekssamenwerking van meerdere universiteiten.

Tussen 2019 en 2021 hebben 67 miljoen kinderen vaccinaties tegen difterie, tetanus en polio (DTP) gemist, volgens een berekening van Unicef. 48 miljoen kinderen kregen geen enkele dosis van het vaccin en zijn daardoor niet beschermd tegen dodelijke kinderziektes als mazelen en polio. Vooral kinderen die leven in de armste, meest afgelegen en gemarginaliseerde gemeenschappen ter wereld missen vaccinaties.

De dalende vaccinatiegraad is volgens de kinderrechtenorganisatie een gevolg van de coronapandemie. Die legde zóveel druk op gezondheidssystemen, dat andere zorg op de achtergrond kwam te staan. “In veel landen lagen vaccinatiecampagnes stil en hadden mensen minder of geen toegang tot gezondheidszorg”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland.

In 57 landen moest meer dan de helft van de vaccinatiecampagnes worden onderbroken. Laszlo: “Die achterstand kun je deels inhalen, als je daarin investeert. Maar bij vaccinaties die kinderen in de eerste twee jaar moeten krijgen, moeten we nu vaart maken.”

‘Een mix van mis- en desinformatie’

Volgens Unicef speelt ook het ‘drastisch afgenomen’ vertrouwen in het belang van kindervaccinaties tijdens de pandemie een rol. Dat verminderde vertrouwen komt vooral door desinformatie, afnemend vertrouwen in expertise en politieke polarisatie.

In 52 van de 55 bestudeerde landen is het vertrouwen gedaald. In Zuid-Korea daalde het percentage van de bevolking dat vaccinaties voor kinderen belangrijk vindt volgens Unicef van 92 naar 48 procent, in Ghana van 95 naar 60 procent. In Nederland daalde dat van 90 naar 70 procent. Vooral vrouwen onder de 35 jaar zien minder belang in het vaccineren van kinderen, bleek uit gesprekken met 100.000 mensen in 55 landen.

Twijfel over het nut van vaccins bestond al vóór de start van de pandemie, maar de coronapandemie heeft wereldwijd ‘nieuwe dimensies’ aan het probleem gegeven, schrijft Unicef. Veel mensen hadden vragen over de vaccins en zochten naar antwoorden op het internet, waar naast wetenschappelijke informatie een ‘verbijsterende mix van mis- en desinformatie’ te vinden is.

‘In de afgelopen drie jaar zijn meer dan tien jaar hard werk rondom kindervaccinatie verloren gegaan’, schrijven de onderzoekers. ‘Terug op het juiste pad raken wordt een uitdaging.’

De rijkeren in Oost-Europa

Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht is niet verbaasd over de lage vaccinatiecijfers. “Er waren al langer signalen dat de vaccinatiegraad in sommige landen fors is gekelderd.” Zorgelijk, vindt Bruijning dat. “Als de vaccinatiegraad daalt, is de kans op uitbraken groter, vooral in gebieden waar de zorg toch al minder goed op orde is. Het raakt de kwetsbaarste kinderen.”

Dat leidt al tot dodelijke uitbraken. Het aantal door polio verlamde kinderen steeg in 2022 met 16 procent op jaarbasis. Vergeleken met de drie jaren voor de onderzoeksperiode (2019-2021) is het aantal kinderen dat is verlamd door polio acht keer zo hoog. En steeds vaker rapporteren landen de uitbraak van mazelen, een dodelijke kinderziekte. In Oost-Azië daalde het aantal kinderen met een DTP-vaccin in die jaren van 92 procent naar 83 procent.

HPV-campagne De onderzoekers wijzen ook naar het een vaccin voor het HPV-virus, dat onder meer baarmoederhalskanker kan voorkomen. Zeven op de acht meisjes zijn daar wereldwijd niet tegen gevaccineerd. In Nederland is moment een vaccinatiecampagne gaande voor jongeren geboren tussen 2003 en 1996. Iedereen is welkom, omdat het HPV-virus ook bij jongens kanker kan veroorzaken en jongens het virus kunnen overdragen.

“Het verhogen van de vaccinatiegraad vraagt per land om een andere aanpak”, zegt kinderarts Bruijning. “In landen met veel laag- en middeninkomens is toegang tot vaccinatiezorg het grote probleem, en ook de onbekendheid omtrent vaccins. In Oost-Europa zie je juist dat rijkeren hun kinderen vaak niet vaccineren. Daar blijft het bestrijden van de hardnekkige desinformatie belangrijk. Zodra je dat laat verslappen, zal de vaccinatiegraad dalen.”

