De uit Rusland gevluchte Nikolaj helpt vrienden te ontsnappen aan mobilisatie

“Ik zit de hele dag op internet te zoeken naar ontsnappingsmogelijkheden”, zegt de Russische activist Nikolaj Martinenko (25). “Er is een trein die van de Russische stad Omsk naar Tsjeljabinsk rijdt, maar een tussenstop maakt in Kazachstan. Daar zouden Russen die de dienstplicht willen ontlopen kunnen uitstappen.”

Martinenko is begin april van dit jaar naar Nederland gevlucht, en wacht nu op een asielprocedure in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard. Tijdens het wachten doet hij zijn best om zijn vrienden thuis te helpen. “Hier kan ik vrij googelen en sociale media gebruiken, hier is niet één site geblokkeerd.”

De activist werd op 24 februari tijdens een demonstratie tegen de oorlog opgepakt door de Russische politie. Hij zat even vast. Als straf zou hij gedwongen het leger in moeten – iets wat hij absoluut niet wilde; hij is tegen de oorlog in Oekraïne.

Sinds de Russische president Vladimir Poetin deze week in een toespraak een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde, staat 300.000 Russische mannen hetzelfde lot te wachten. Velen proberen te vluchten. Aan de landgrenzen is het druk en alle vluchten naar landen verder weg zijn vrijwel volgeboekt.

Nikolaj Martinenko Beeld Arie Kievit

Overstap op Schiphol

“In de eerste drie maanden van de oorlog was er ook een toename van Russische vluchtelingen in Nederland,” vertelt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland. Tussen januari en eind april kwamen er in totaal 186 Russen naar Nederland (ter vergelijking: in heel 2021 kwamen er 205). Zij boekten een een vlucht met een overstap op Schiphol en stapten in Amsterdam uit. In de afgelopen maanden daalde het aantal Russische vluchtelingen weer naar enkele tientallen per maand, vertelt de woordvoerder. “Maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat er vanaf nu weer meer Russische vluchtelingen naar Nederland komen.”

Nederland verleent in principe alleen asiel aan Russische lhbti+ers. De richtlijnen zijn sinds de oorlog nog niet aangepast. Daarom worden momenteel Russische asielaanvragen niet in behandeling genomen, zodat de vluchtelingen niet teruggestuurd worden – iets wat staatssecretaris Van der Burg (asielzaken) vrijdag nog eens bevestigde. De Nederlandse overheid wacht met het aanpassen van het reglement tot er meer duidelijkheid is over de situatie in Rusland.

Martinenko vindt het niet erg dat hij moet wachten. “Ik begrijp dat de overheid doet wat ze kan. Ik ben elke dag blij dat ik hier ben.” Ondertussen denkt hij aan zijn vrienden die hoogstwaarschijnlijk wel opgeroepen zullen worden. Ze zijn bang, vertelt hij, en ze denken alleen maar aan vluchten. Dat is niet makkelijk: vliegtickets zijn bijna onbetaalbaar, en aan de grenzen is het druk.

“Poetin gaat deze oorlog nooit winnen, ook niet met de mobilisatie”, denkt Martinenko. “Een vriend van mij wordt opgeroepen omdat hij een tank kan besturen, maar hij is ook tegen de oorlog. Ik denk niet dat hij, als hij in het leger zit, ooit zal schieten. Wat denkt de president hiermee te bereiken?”

