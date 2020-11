De tweede stad van Nagorno-Karabach valt, Azerbeidzjan kan opstomen naar de hoofdstad

Het bestuur in Nagorno-Karabach, dat uit etnische Armeniërs bestaat, heeft niet langer de controle over de stad Sjoesji. Een woordvoerder van president Arayik Harutyunyan van de enclave, maakte dat maandag bekend. “De stad Sjoesji is niet langer onder onze controle. We moeten ons sterk houden, aangezien de vijand zich in de buurt van Stepanakert bevindt”, schreef hij op Facebook.

De tweede stad van Nagorno-Karabach is zeer strategisch gelegen in de bergen op zo’n vijftien kilometer van de hoofdstad Stepanakert, waar de macht zetelt, vandaan. Azerbeidzjan claimde afgelopen weekend al de overwinning van Sjoesja, zoals de Azeri’s de stad noemen. Armenië ontkent dat Azerbeidzjan de stad in handen heeft en zegt dat er nog hevig wordt gevochten.

Het conflict om de regio, die officieel bij Azerbeidzjan hoort maar door etnische Armeniërs wordt bestuurd, laaide zo’n zes weken geleden op. Daarbij zijn al minstens duizend doden gevallen. Ook andere landen, onder meer Turkije dat openlijk de kant van Azerbeidzjan kiest, bemoeien zich op de achtergrond met het geweld.

Moskou, dat tot nu toe een actieve rol in het conflict lijkt te vermijden, meldde maandag dat een Russische legerhelikopter boven Armenië uit de lucht is geschoten. Daarbij zijn twee Russische militairen gedood en een derde inzittende gewond geraakt. Het incident zou volgens het Russische ministerie van defensie niet boven Nagorno-Karabach, maar elders in Armenië vlakbij de grens met Azerbeidzjan hebben plaatsgevonden. Op de Russische militaire basis in Armenië zal worden uitgezocht wat er precies is gebeurd.

Een still uit een video van het Azerbeidjaanse ministerie van defensie die moet aantonen dat zijn militairen staan voor een overheidsgebouw in Sjoesji. Beeld Reuters

Al drie keer is een staakt-het-vuren aan flarden geschoten

Rusland is een van de landen die zich, met onder meer Frankrijk en de Verenigde Staten, de afgelopen weken hebben ingezet om een staakt-het-vuren te bereiken. Tot drie keer toe werd er een bestand afgesproken dat even zo vaak weer aan flarden is geschoten.

Ook naar de oproep van Frankrijk, Rusland en de VS aan beide kemphanen om geen woongebieden aan te vallen is geen gehoor gegeven. Afgelopen weken bleven scholen, ziekenhuizen en kerken niet gespaard. Bij de aanvallen over en weer zijn aan beide kanten zeker tientallen burgers gedood en tienduizenden mensen zijn al op de vlucht geslagen.

Niet alleen in Nagorno-Karabach zelf zijn afgelopen weken bewoonde gebieden geraakt, maar ook in Azerbeidzjan. Zo werd eind oktober de stad Barda aangevallen waarbij volgens Human Rights Watch internationaal verboden clusterbommen zijn gebruikt en zeker 21 burgers om het leven zijn gekomen.

De burgers zijn voor hulp, die ze vanwege de invallende winter hard nodig hebben, vooralsnog vooral aangewezen op lokale organisaties en vrijwilligers.

Lees ook:

Armenië tegen Azerbeidzjan? Rusland tegen Turkije! Hoe ver willen die landen gaan?

Bij het conflict in de betwiste regio Nagorno-Karabach zijn de schijnwerpers niet alleen op de vechtende partijen Armenië en Azerbeidzjan gericht, maar ook op hun steunpilaren Rusland en Turkije. Op welke manier bemoeien zij zich met de betwiste regio?