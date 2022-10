De tv-dokter en de neparbeider vechten elkaar de tent uit in Pennsylvania

Niemand kijkt meer op of om als tijdens een reclameblok de vreselijkste teksten door de kroeg in West-Philadelphia schallen. ‘Dr. Oz martelde puppy’s!’ ‘John Fetterman liet moordenaars vrij!’

De mensen aan de bar zijn gekomen om de plaatselijke honkbaltrots de Phillies aan te moedigen, niet om over politiek te praten. En door de enorme hoeveelheid vijandige politieke advertenties die de afgelopen maanden over ze is uitgestort, lijken ze sowieso een beetje murw gebeukt.

De honkbalwedstrijd wordt gewonnen, de Phillies gaan door naar de World Series, en de stad barst uit in feestelijk getoeter. Maar wie de race om de Senaatszetel wint, Republikein Oz of Democraat Fetterman, dat blijft nog even in het ongewisse. Dinsdag is het enige debat tussen de twee.

De ogen van heel Amerika zijn daarop gericht. Want de vuilste verkiezingscampagne van het land is mogelijk ook de beslissendste. Die kan bepalen welke partij straks de meerderheid krijgt in de Senaat.

Republikeinse kandidaten hebben het moeilijk

In principe staan de Republikeinen er goed voor in de peilingen. Dat ze bij de tussentijdse verkiezingen op 8 november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugpakken, daar gaan de meeste peilers wel van uit. Maar in de Senaat, die nu met 50 tegen 50 netjes verdeeld is tussen de twee partijen, krijgen ze het lastiger. Dat komt, zo klaagde de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell al eerder, door de ‘kwaliteit van de kandidaten’. Hij doelde op enkele beroemdheden die namens de Republikeinen meedoen in cruciale staten, zoals Pennsylvania, Ohio en Georgia. Ze brengen geen campagne-ervaring mee, en hebben het moeilijk.

Zoals Mehmet Oz in Pennsylvania, beter bekend als dr. Oz, de tv-dokter die groot werd in de talkshow van Oprah Winfrey. Zijn beroemdheid werkte lange tijd tegen hem. John Fetterman, zijn Democratische tegenstander, zette hem neer als een onthechte celebrity, die geen voeling heeft met gewone mensen. Hij woont niet eens in Pennsylvania, maar in de gehate buurstaat New Jersey, en veranderde zijn adres speciaal voor de verkiezingen. Dat werd hem ingewreven met een groot billboard op de grens tussen de twee staten. ‘U verlaat nu New Jersey voor Pennsylvania, net als dr. Oz!’

Dr. Oz’ crudités-gate

Het dieptepunt van de campagne van dr. Oz was een filmpje waarin hij boodschappen deed, terwijl het iedereen gelijk duidelijk was dat hij dat eigenlijk nooit doet. Hij verhaspelde de naam van de supermarkt, stond wat verloren bij het groenteschap, terwijl hij beweerde dat hij door zijn vrouw om ingrediënten voor crudités was gestuurd, maar dat die te duur waren.

Gefundenes Fressen voor Fetterman, die zichzelf met zijn sikje, tatoeages, capuchontrui en korte broek juist een zeer arbeideristisch imago heeft aangemeten. “Als je aan staalarbeiders denkt, is crudités dan het woord dat als eerste in je opkomt?”, smaalde hij, refererend aan de beroepsgroep die het beeld van Pennsylvania nog altijd voor een groot deel bepaalt.

Maar de enorme voorsprong die Fetterman opbouwde in de peilingen, lijkt weer weggesmolten. Deels doordat de Republikeinen landelijk in de lift zitten, door de aanhoudende inflatie. Deels ook doordat hij zelf geen onberispelijke kandidaat is, en dr. Oz hard terug is gaan vechten.

Want eigenlijk is Fetterman een neparbeider, die aan Harvard is afgestudeerd, en die tot na zijn veertigste thuis woonde op kosten van zijn ouders, zo benadrukken spotjes eindeloos. Die als luitenant-gouverneur van Pennsylvania, zijn huidige functie, allemaal wereldvreemde, linkse dingen deed, zoals criminelen vervroegd vrijlaten.

Fetterman komt na beroerte slecht uit zijn woorden

Het zwakste punt van Fetterman is zijn gezondheid. In mei kreeg hij een beroerte, en hij is nog aan het herstellen. Hij voerde nauwelijks campagne, en heeft soms moeite met het verwerken van wat mensen tegen hem zeggen. Soms verhaspelt hij ook woorden. Media beginnen daar meer aandacht op te vestigen. Is dat iemand die straks wel kan functioneren in de Senaat?

Voor dr. Oz is het glibberig terrein. Hij blijft vragen om meer openheid van zaken, maar als dokter kan hij ook weer niet te ongevoelig overkomen richting een patiënt. Zijn campagne ging er in reactie op crudité-gate aanvankelijk met gestrekt been in: “Als Fetterman ooit één groente in zijn leven had gegeten had hij misschien geen beroerte gekregen”. Dat ging ook veel Republikeinse kiezers te ver. Fetterman speelde het handig uit: “Ik gun iedereen die ooit een medisch probleem heeft een dokter die je serieus neemt, en niet eentje die je gelijk gaat beschuldigen”, zo sprak hij op een bijeenkomst.

Dr. Oz bood zijn verontschuldigingen aan. Maar stiekem zal hij hopen dat Fetterman tijdens het debat dinsdag niet goed uit zijn woorden komt.

Andere Republikeinen die het lastig hebben

Herschel Walker tijdens een campagnebijeenkomst afgelopen vrijdag in Georgia. Beeld REUTERS

Herschel Walker In Georgia, een andere swingstaat, neemt Herschel Walker het op tegen zittend Democratische senator Raphael Warnock. Als voormalig football-spelers is hij een levende legende, maar als kandidaat stapelt hij blunder op blunder. Zo gelooft hij niet dat de mens van de aap afstamt, want: “Waarom zijn er dan nog apen? Denk daar maar eens over na.” Nog dodelijker is het bonnetje dat onlangs opdook dat bewees dat hij een abortus had betaald voor een minnares, terwijl hij campagne voert voor een absoluut verbod op abortus. Zijn zoon Christian Walker, een 23-jarige conservatieve activist, trad onlangs naar buiten met een vernietigend relaas over hoe zijn vader nooit thuis was, en altijd vreemdging.

JD Vance, hier op een bijeenkomst in Ohio, heeft moeite om aan fondsen voor zijn campagne te komen. Beeld AP

JD Vance Ohio zou eigenlijk een inkoppertje moeten zijn voor de Republikeinen. Maar JD Vance, als auteur bekend van het verfilmde Hillbilly Elegy, heeft het er erg lastig. Hij voert nauwelijks campagne, en heeft moeite om fondsen op te halen. Vance was ooit een Republikein die tegen Trump was, maar heeft een enorme draai gemaakt en hengelde juist naar de steun van Trump. Die steun kreeg hij, maar wel op nogal vernederende wijze. “JD kust mijn kont, zo graag wil hij mijn steun”, zei Trump op een campagnebijeenkomst. Zijn tegenstander Tim Ryan wist er wel raad mee: “JD Vance is een voetveeg, die straks in Washington weggeblazen wordt”, zo blijft hij roepen.

Sinds het federale recht op abortus werd geschrapt, is Georgia de enige staat in de VS waar een ongeboren kind wordt erkend als rechtspersoon. Dit tot woede van de Democraten. Zij grijpen het onderwerp aan om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen.