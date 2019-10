De Turkse invasie van Noord-Syrië is officieel begonnen. President Erdogan zegt dat het offensief tegen Koerdische strijders in Syrië is bedoeld om een ‘terreurcorridor’ te vernietigen. Koerdische strijders bevestigen dat de Turken zijn begonnen met een luchtoffensief. Turkije zou zijn begonnen met artilleriebeschietingen. Erdogan heeft de inval ‘Operatie Vredeslente’ genoemd. Turkije heeft bevriende Syrische rebellen van het Vrije Syrische Leger (VSL) opgetrommeld voor de inval.

Koerdische strijders van de SDF zeggen dat Turkse straaljagers ‘burgerwijken’ in de stad Ras al-Ain in Noordoost-Syrië hebben bestookt, en dat de aanvallen ‘grote paniek onder de mensen’ veroorzaken. Verschillende ooggetuigen en journalisten ter plaatse hebben harde knallen en rookpluimen gezien in het gebied. Ook in de noordelijke stad Tal Abyad waren explosies te horen. Turkse howitzers zijn begonnen met het beschieten van munitiedepots van Koerdische strijders en van sluipschutters.

De Turkse aanvallen komen op het moment dat Koerdisch-Syrische strijders van de SDF waren begonnen zich te mobiliseren langs de Syrisch-Turkse grens om de invasiemacht af te slaan. Maar de Turken lijken nu vroeger met hun invasie te zijn begonnen dan de Koerden en de Turkse bondgenoten hadden verwacht.

Botsing met het Syrische leger

Eerder op de dag liet de Turkse regering weten dat zij van tevoren de bondgenoten zou inlichten wanneer de inval zou beginnen. Ankara zei zelfs de Syrische regering, waarmee het een slechte band heeft, op de hoogte te stellen. Maar de Amerikaanse ambassadeur in Turkije werd uiteindelijk pas geïnformeerd nadat de militaire operatie was begonnen. Ook een Amerikaanse regeringsfunctionaris, die niet bij naam genoemd werd, liet aan media weten dat het tijdstip van de aanval niet met Washington was gedeeld, en dat daardoor mogelijk Amerikaanse troepen in Syrië in gevaar zijn gebracht.

De SDF riep woensdag Rusland op om gesprekken met de Syrische regering in Damascus op te zetten. Eerder zei de SDF open te staan voor een deal met de Syrische regering. Het Syrische ministerie van buitenlandse zaken zei bereid te zijn de ‘weggelopen zonen’ weer op te nemen als ‘zij weer bij bewustzijn zijn gekomen’. De Assad-regering verwijt de Koerden dat zij in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) samenwerkten met de Amerikanen en dat zij streven naar autonomie. De gebieden die de Koerden veroverden op IS vielen onder Koerdisch bestuur en onder Amerikaanse bescherming. De Assad-regering kreeg een Amerikaans gebiedsverbod, en mocht niet ten noorden van de rivier de Eufraat komen.

Maar nu de Amerikanen de weg voor Turkije heeft vrijgemaakt om Noord-Syrië binnen te vallen, overweegt de SDF het Syrische leger de doorgang te verlenen naar de grens met Turkije. Dat zou betekenen dat als Turkije binnenvalt, dat deze ook in botsing komt met het Syrische leger.

Rusland drong woensdag bij Turkije erop aan om de situatie in Syrië niet te laten escaleren, maar liet ook weten dat het neutraal zal blijven als het Syrische leger en Turkije met elkaar in oorlog raken.

