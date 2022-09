De trots om Brits te zijn is voelbaar bij de proclamatie van Charles III

De enkele honderden gelukkigen die deze ochtend zijn toegelaten tot het kleine binnenplein bij St. James’s Palace in Londen rekken hun nekken uit om een glimp op te vangen van het balkon. Daar zal voor het eerst officieel worden aangekondigd dat koning Charles III de nieuwe monarch is van Groot-Brittannië. Een man in een zwart windjack heeft een radiootje bij zich om de live-uitzending te volgen van de procedure in het paleis.

“Ik ben eigenlijk niet zo van dit soort dingen, maar ik merkte dat het overlijden van de koningin mij meer aangreep dan ik had verwacht”, zegt James Storm, een 47-jarige bankmedewerker met een hoornen bril, zijn korte grijzende haar in een scheiding. “Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik wil deel zijn van deze historische gebeurtenis.”

Storm denkt dat zijn emoties werden aangewakkerd doordat Elizabeth zo ontzettend lang op de troon zat. “Ze wás er gewoon altijd. We wisten wel dat ze 96 was en dat ze kwakkelde met haar gezondheid, maar we waren stiekem een beetje gaan doen alsof ze altijd zou blijven leven.” Hij gaat even op zijn tenen staan om te kijken of er al beweging komt op het balkon van het paleis. Met een glimlach: “Soms weet je pas wat je had als het er niet meer is.”

Koning Charles zwaait bij het verlaten van Buckingham Palace, zaterdagmiddag. Beeld REUTERS

Dan komt een contingent van de King’s Guard, gekleed in rode tunieken met grote zwarte berenmutsen op het hoofd en geweren voorzien van bajonetten op de schouder, naar buiten gemarcheerd. Trompetgeschal van de zogeheten Household Cavalry schalt over het plein en een omroeper leest van een groot vel de officiële aankondiging voor dat koning Charles de enige rechtmatige vorst is.

“God save the King!” roept de heraut. “God save the King!” galmt de menigte terug. De King’s Guard speelt het volkslied, dat uit volle borst wordt meegezongen door de toeschouwers. Ook wordt drie maal ‘Hoera’ geroepen voor de nieuwe monarch.

De leden van de King's Guard zaterdagmiddag op de binnenplaats van St. James Palace. Beeld ANP / EPA

Trots om Brits te zijn

Vanuit een galerij op een hoek van het plein volgen notabelen van de zogenoemde Privy Council de ceremonie. Zij hebben net binnen officieel vastgesteld dat Charles de legitieme koning is. Onder hen oud-premiers als Tony Blair, David Cameron en Theresa May. In de verte klinken doffe kanonschoten die bij wijze van saluut worden afgevuurd in Hyde Park.

“Deze plechtigheden maken mij trots om Brits te zijn”, zegt Victoria Keene, een 41-jarige vrouw met het bruine haar in een knotje en een blauw fietshelmpje in de hand. “Dit is een belangrijk deel van onze cultuur. Ik weet dat er critici van het koningshuis zijn, maar ik hoop dat de monarchie nog honderden jaren blijft bestaan.”

Het voorlezen van de proclamatie door de zogeheten Garter Principal King of Arms, David Vines White, vanaf het balkon bij St. James Palace. Beeld ANP / EPA

Als de ceremonie ten einde is roepen enkele mensen aan de rand van het plein plots: “De koning! De koning!” Kennelijk komt de monarch daar ergens het paleis uit. Een deel van de menigte zwermt naar die kant, maar slechts een enkeling vangt een glimp op. “Ik heb hem niet gezien hoor”, grijnst James Marks. “Geeft niks.”

Marks vertelt dat hij bij toeval op het plein verzeild raakte. Hij wandelde ‘s morgens langs het paleis toen hij een lange rij mensen zag. Toen die hem vertelden waar ze op wachtten, besloot hij ter plekke om ook in de rij te gaan staan. De ceremonie raakte hem meer dan gedacht. “Niet dat ik heb gehuild of zo, maar ik schoot toch even vol.”

De 35-jarige jurist loopt na afloop van de plechtigheid The Mall op, de boomrijke laan waaraan het paleis ligt. Het wemelt er van de mensen, fotografen en cameraploegen lopen af en aan, bij een monument liggen bloemen ter nagedachtenis van de koningin. “Dit is het einde van een tijdperk”, zegt hij.

Sommigen vragen zich af of de 73-jarige koning Charles III niet te omstreden is om een goede vorst te worden. Als kroonprins zou hij zich de afgelopen decennia te veel hebben gemengd in politiek gevoelige discussies. Ook het drama rondom de populaire prinses Diana, die hij in 1992 verliet en die in 1997 verongelukte, wordt hem door sommigen nog nagedragen.

Maar jurist Marks is, net als veel anderen, hoopvol. “Charles zal niet zo’n stempel op de geschiedenis drukken zoals zijn moeder heeft gedaan, maar dat hoeft ook niet. Hij is ouder en wijzer dan vroeger. Ik denk dat hij zich bewust is van zijn nieuwe verantwoordelijkheden en dat hij zich nu niet meer met politiek gevoelige dingen zal inlaten. Hij gaat het vast geweldig doen.”

Lees ook:

Charles III: een koning die lang niet iedereen écht wil

Hij was de langstzittende Britse kroonprins ooit. Na het overlijden van zijn moeder Elizabeth wordt Charles zaterdag officieel uitgeroepen tot koning. Al lijken niet alle Britten daar uitgesproken enthousiast over.