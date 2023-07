De tot op het bot verrotte politie is oppermachtig in Frankrijk

Frankrijk is in handen van oppermachtige politiekorpsen waar het rot diep is ingetrokken. Een mengsel van racisme, straffeloosheid en werkdruk leidde tot de dood van Nahel M. ‘De politie vergiftigt de democratie.’

Er kan geen lachje vanaf bij politieagenten in Parijs. Door hun uitrusting en de sfeer die ze oproepen, hangt er altijd spanning om hen heen. Praten met journalisten willen ze niet. We doen gewoon ons werk en we houden ons aan de regels, klinkt het tijdens demonstraties.

Politieagent zijn in Frankrijk moet een beetje voelen alsof je in een gewelddadig videospelletje leeft. Altijd op je hoede, altijd klaar om een gevecht aan te gaan. In alles wat je doet word je geconfronteerd met geweld, laten getuigenissen zien. De werkdruk is ook niet mis. De ochtend waarop motoragent Florian M. de 17-jarige Nahel M. doodschoot in de Parijse voorstad Nanterre, was hij net aan zijn negende werkdag op rij begonnen.

Maar het incident, dat leidde tot een woede-uitbarsting onder de Franse bevolking, wás geen incident. Er is meer aan de hand. Wat er die dinsdagochtend 27 juni gebeurde, is een symptoom van een tot op het bot verrotte politiemacht, blijkt uit analyses door experts.

Geen vriendelijke oom agent

In Frankrijk is de politie niet je beste vriend, geen vriendelijke oom agent die verdwaalde kinderen helpt of ouderen helpt bij het oversteken. Nicolas Sarkozy maakte daar, meteen na zijn aantreden als president in 2002 een einde aan. Hij had campagne gevoerd met als boodschap dat er harder opgetreden moest worden tegen de wetteloosheid in de voorsteden van Parijs. De police de proximité, wijkagenten die gemoedelijk rondliepen op straat en praatjes maakten met buurtbewoners, verdwenen. In plaats daarvan verhardde de politiemacht. Alles draait om de criminaliteitscijfers die omlaag moesten, en dan gaat er wel eens iets mis. Je maakt geen omelet zonder wat eieren te breken, klonk lang de verdediging.

Vooral het racisme onder agenten trekt de aandacht. Volgens critici is het Franse politiekorps ervan doordrongen. ‘Frankrijk heeft racistisch politiegeweld jarenlang genegeerd. Deze opstand is de prijs van die ontkenning’, aldus de uitgesproken schrijver en onderzoeker Rokhaya Diallo in verschillende kranten. Ze zegt ook dat Frankrijk zich lang ‘heeft verschuild achter de kleurenblinde filosofie van de republiek en zo serieuze discussies over ras vermeed’. Zelfs de VN Mensenrechtenorganisatie roept op tot zelfonderzoek, dus er moet wel iets aan de hand zijn. ‘Het is tijd voor de Franse regering om eens serieus te kijken naar de kwestie van ‘racisme en discriminatie in het politiekorps’, aldus woordvoerder Ravina Shamdasani.

Aan alle kanten wordt Diallo tegengesproken, het debat verdeelt Frankrijk in twee kampen: zij die eisen dat de regering eens goed de bezem haalt door de politiemacht, en zij die het opnemen voor de agenten. Het meest pijnlijk komt die breuk tot uitdrukking in twee inzamelingsacties – een voor Florian M. en een voor de familie van Nahel M. Beide halen ruim anderhalf miljoen euro op.

Beeld AFP

Heel gemengde bevolking

Het racisme binnen de Franse politie is een goed gedocumenteerd fenomeen. Statistieken en een forse stapel onderzoeken laten duidelijk zien dat iemand meer kans heeft om aangehouden te worden als hij of zij eruitziet als iemand die uit het Midden-Oosten of Afrika komt.

Het racisme kwam ook uitgebreid aan bod in het boek Flic, waarin journalist Valentin Gendrot undercover gaat bij de politie in het 19de arrondissement van Parijs, met een heel gemengde bevolking. De schrijver waarschuwt dat hij natuurlijk niet voor héél het politiekorps kan spreken. En hij denkt ook niet dat er sprake is van institutioneel racisme. “Ik begon nooit aan een dienst met de opdracht: vandaag gaan jullie zwarte mensen controleren”, zegt hij aan de telefoon. Dat betekent echter niet dat er geen racisme is. “Van de 32 mannen met wie ik werkte waren er vijf of zes die zich daar schuldig aan maakten.”

Politieagenten in het Île-de-France (Parijs en het gebied eromheen) komen vaak uit kleinere dorpjes uit het zuiden van het land. Ze zijn niet gewend aan de diversiteit van de grote stad. Door de ellende die ze zien in hun werk in combinatie met de verhalen die ze horen, willen ze nogal eens een krom beeld hebben van de samenleving, merkte Gendrot. “Zo hebben ze opgepikt dat immigranten crimineel zijn, en op straat denken ze dan dat een immigrant die vandaag nog geen crimineel is, dat morgen wel zal zijn.”

Beeld AFP

Excessief gebruik van geweld

Toch lijkt het erop dat het racisme onder politieagenten meer een symptoom is, dan een oorzaak van het hoge aantal gewelddadige incidenten binnen de Franse politie. Eerder dit jaar trokken de Verenigde Naties namelijk ook al aan de bel over ‘excessief gebruik van geweld’ tijdens de protesten tegen de pensioenhervormingen. En aan die protesten deed een veel bredere doorsnede van de bevolking mee. Zes mensen liepen daar blijvend letsel op. De Brac-M, de motorpolitie waar Florian M. ook toe behoorde, kwam toen bijvoorbeeld in opspraak omdat de agenten te hard en gewelddadig zouden optreden. Maar eerder al gebruikte de politie volgens critici te veel geweld bij de protesten door de gilets jaunes, de gele hesjes. Die vonden in 2018 en 2019 in het hele land plaats - en daarbij raakten 1900 mensen gewond, van wie 35 ernstig.

De oorzaak van ‘Nanterre’ is heel duidelijk, zeggen experts. Dat is een wet uit 2017 die agenten toestaat sneller hun pistool te trekken. De wet werd aangenomen toen Frankrijk nog aan het bijkomen was van een reeks schokkende aanslagen. Er was de aanslag op satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, terroristen hadden een bloedbad aangericht in poppodium Bataclan, en waren met een vrachtwagen door het flanerend publiek op de boulevard van Nice geploegd. Plots was er een golf aan nieuwe rekruten die zich bij de politie meldden. En die kregen ook meer bevoegdheden.

De nieuwe wet gaf politie de macht om te schieten op rijdende auto’s. Aan het schot moeten twee geroepen waarschuwingen voorafgaan, verder zijn de voorwaarden summier. De agent hoeft alleen maar een vermoeden te hebben dat het leven van de agent zelf of de omstanders in gevaar gáát komen. “Aan zo’n agent wordt dus gevraagd om in een flits de toekomst te voorspellen”, zegt Sebastian Roché, directeur bij het nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek in Genève.

Tachtigduizend gewapende agenten

Uit onderzoek dat Roché afgelopen jaar deed, bleek dat vóór de wet inging de politie vijf keer een dodelijk schot had gelost, en in dezelfde controleperiode erna maar liefst 24 keer. “Dat cijfer lag veel lager in landen als Duitsland en België, waar criminaliteitscijfers vergelijkbaar waren maar waar ze niet zo’n wetswijziging hadden doorgevoerd.” Probleem was ook dat de wet in 2017 per direct werd ingevoerd, zonder aanvullende instructies voor de tachtigduizend gewapende agenten.

Aan bijscholing wordt sowieso maar weinig gedaan, en dat helpt niet om de politie op het juiste pad te houden. Bewapende agenten moeten drie keer per jaar op schiettraining, maar slechts 62 procent doet dat ook, bleek uit onderzoek. En niet meer dan een kwart van de agenten haalt de jaarlijkse twaalf uur bijscholing. Jurist Olivier Cahn deed onderzoek naar politiehervormingen bij het sociologisch onderzoekscentrum CESDIP. “Die bijscholing moet eraan bijdragen dat de cultuur binnen de politie niet te ver afwijkt van wat de regels zijn.”

De wet van 2017 wordt namelijk uitgevoerd door een politiemacht die nogal op zichzelf gericht is. Omdat alle presidenten meer blauw op straat beloven, en de golf aan nieuwe rekruten de laatste jaren weer inzakte, kunnen agenten al na een jaar training aan de slag. Als hij (of zij) dan binnen een korps begint, hoort hij al snel dat hij alles moet vergeten wat hij in de opleiding geleerd heeft. De wet van de straat, is een andere dan die in het klaslokaal. Onderling heerst een cultuur die Gendrot een ‘omerta’ noemt, de Italiaanse maffia-term. “Je valt elkaar niet af. Dat is niet iets wat je zegt, maar wat je doet.” Omdat agenten elkaars misstappen toedekken, is de cultuur extreem ondoorzichtig, zegt Gendrot. Etterend racisme, seksisme of misogynie worden al net zomin bestraft als excessief gebruik van geweld. “Zo kan het dat er op straat politiemensen rondlopen, die daar eigenlijk niet meer zouden mogen zijn.”

Beeld REUTERS

Staat pal voor haar leden

Ze weten zich gedekt door de vakbonden. Sinds een afspraak met het ministerie van binnenlandse zaken, in 1995, zijn die enorm machtig. Van al het politiepersoneel is 90 procent lid van de bond, tegen 10 procent bij andere beroepen in dienst van de staat. De bonden staan pal voor hun leden. De handelswijze na het incident in Nanterre, is hetzelfde ‘mechanisme’ als na alle eerdere incidenten, ziet Cahn. Eerst het slachtoffer stigmatiseren, als dat niet genoeg blijkt, bagatelliseer je de misstap van de agent. En als dát niet werkt, dan isoleer je de agent en betaal je voor zijn advocaat. Dat werd mooi geïllustreerd door Loïc Travers, voorzitter van de grootste politievakbond Alliance Police. Op de radio zegt hij bijvoorbeeld niets van het debat over racisme te begrijpen. ‘Ze gooien iedereen op een hoop, maar we zijn allemaal individuen.’ Ondertussen laat de alliantie op haar website en op sociale media weten pal voor haar leden te staan.

De vakbonden erkennen de problematische cultuur niet, laat staan dat ze er iets aan willen doen. Ondertussen staat de Franse regering machteloos tegenover de machtige syndicaten. Cahn: “Ze zijn erin geslaagd de machthebbers ervan te overtuigen dat als je het maar aan de politie overlaat, het goedkomt met de samenleving.”

Onderzoeker Roché stuurde de bevindingen van zijn team naar het ministerie van binnenlandse zaken. Het antwoord? “Ze waren niet geïnteresseerd”, zegt Roché. ‘We hebben ook gevraagd om meer cijfers. Er zijn natuurlijk veel meer schoten gelost – waarschuwingsschoten in de lucht bijvoorbeeld. We zouden graag onderzoeken hoe de dodelijke schoten zich verhouden tot het totaal. Maar de statistische dienst van het ministerie heeft ons niet eens geantwoord.”

Beeld AFP

Meer aandacht voor de arme buurten

Aan de praktische oorzaak van ‘Nanterre’, de anti-terroristische schietwet uit 2017 wordt dus voorlopig niets gedaan. “De wet is door het parlement aangenomen, en niemand durft zijn fouten onder ogen te zien”, zegt Roché.

Nog minder hoop is er, dat aan de politiecultuur binnenkort iets verandert. President Macron heeft zijn mensen goed onder controle, maar het ontbreekt hem aan een veiligheidsdoctrine, meent Cahn. De drie opeenvolgende ministers van binnenlandse zaken onder Macron hebben al evenmin een visie. Ze zijn volgens de onderzoeker als was in de handen van de politiebonden, net als het justitieapparaat. “Dat is afhankelijk van het politiewerk”, aldus Cahn. De term politiestaat dringt zich op, zegt ook Gendrot. “Het is niet meer de macht van de politie die de macht van de staat handhaaft, het is andersom.”

En zo kan het dat Frankrijk nu debatteert over de rellen, maar nauwelijks over wat eraan voorafging. Laat staan over hoe Florian M. dat schot kon lossen. Macron legt de verantwoordelijkheid bij de families van de relschoppers, overweegt als straf hun uitkeringen te korten. Hij heeft het ook over de schade aan de scholen, zwembaden en auto’s, en over de bedreiging van burgemeesters. Hij geeft zelfs toe dat hij meer aandacht had moeten hebben voor de arme buurten. Maar het gaat nauwelijks over de profilering van Nahel, over de spanning die misschien hoger opliep dan nodig omdát hij er Noord-Afrikaans uitzag, het gaat niet over hoe het schot tot stand kwam, en over wat volgens deskundigen het échte probleem is: de straffeloosheid en eigengereidheid binnen de politie.

Het einde is nog niet in zicht, want wat er nu gebeurt vormt de volgende generatie, zegt Roché. Hij onderzocht ook hoe het vertrouwen in de politie hun burgerschap beïnvloed. “Dit gedrag van de politie verslechtert niet alleen het imago van de agenten maar ook van de rechtstaat. De politie vergiftigt de democratie.” Een oproep tot kalmte zoals Macron kort na ‘Nanterre’ deed, helpt niet meer als niemand gelooft dat de wet hen zal beschermen. “Jongeren geloven er niet meer in.”

