De top van het CDU wil meer vrouwen in de partij en pleit voor een vrouwenquotum

De leiding van de Duitse CDU van premier Angela Merkel besloot deze week dat vrouwen binnen vier jaar voor de helft vertegenwoordigd moeten zijn bij overheidsfuncties en banen binnen de eigen partij. Hoewel Angela Merkel als vrouw al bijna vijftien jaar aan het roer van het land staat, wordt haar partij nog voor een groot deel door mannen beheerst. Zo is slechts twintig procent van de CDU-parlementsleden vrouw.

Ook wil de CDU-top dat de LSU, de lhbti-organisatie binnen de CDU, meer gewicht krijgt. De CDU heeft verschillende permanente belangenorganisaties in haar gelederen, onder andere voor jongeren, vrouwen en ondernemers. De LSU bereikte die status niet omdat zij te klein is. De leiding van de CDU wil de regels aanpassen, zodat de LSU die status wel krijgt en daardoor krachtiger deel kan nemen aan het politieke besluitvormingsproces.

Maar of die plannen echt levensvatbaar zijn zal eind dit jaar blijken op het partijcongres in Stuttgart. Het wordt spannend of inderdaad genoeg leden zich achter de voorstellen zullen scharen. Homoseksualiteit ligt nog altijd gevoelig bij het conservatievere deel van de partij. Zo blokkeerde de christendemocratische partij lang de invoering van het homohuwelijk in Duitsland, tot zij in 2017 een ommezwaai maakte.

Meegaan met de tijdgeest

Die doorbraak werd mogelijk gemaakt door Merkel, hoewel de bondskanselier zelf geen voorstander is van het homohuwelijk, zei ze mee te willen gaan met de tijdgeest. Maar de progressieve koers die Merkel de afgelopen jaren vaart, valt slecht bij het conservatieve deel van de grote volkspartij. De veranderingen gaan voor het behoudende deel te snel en dat levert strijd op. De oude garde zet haar hakken steeds vaker in het zand.

Hoewel veel CDU-leden vinden dat de partij meer vrouwen aan het roer nodig heeft, wordt een quotum afgedaan als een te ‘links’ idee. De Werteunion, de rechts-conservatieve tak van de partij, liet al weten een vrouwenquotum sterk af te keuren: “Een kwaliteitsquotum van 100%, dat is wat de CDU echt nodig heeft!”

Andere Duitse partijen hebben al langer een vrouwenquotum: de groene partij sinds 1979 en de SPD sinds 1988. In 1995 besloot de CDU een richtlijn te hanteren waardoor vrouwen in 33 procent van de functies zouden moeten komen. Maar die richtlijn was niet bindend en daardoor veranderde er weinig. De vrouwenorganisatie van de CDU stelde daarom vorig jaar voor om van de richtlijn een verplicht quotum te maken.

Daarover had moeten worden gestemd tijdens het partijcongres in 2019. Dat ging niet door, omdat CDU-partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer vreesde dat het onderwerp niet genoeg steun zou krijgen. Ze besloot het plan eerst langs het partijvoorzitterschap te sturen, die genoeg kracht achter het quotumvoorstel zou kunnen zetten. Of die inschatting juist is, zal later dit jaar blijken.

