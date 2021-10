De tijd dringt voor de ambitieuze agenda van Joe Biden

Als het aan Joe Biden ligt, wordt zijn naam straks in de geschiedenisboeken in één adem genoemd met die van Franklin D. Roosevelt en Lyndon B. Johnson, voorgangers die Amerika blijvend hebben veranderd met hun omvangrijke sociale programma’s, de New Deal en de Great Society.

In het plan dat Biden nu aangenomen probeert te krijgen, Build Back Better, ontbreekt het in elk geval niet aan ambitie. Het is zo omvangrijk dat het moeilijk onder één noemer te vangen is. Het is zelfs zo groots dat het misschien nog wel sneuvelt in het Congres, of in ieder geval flink gehavend raakt. Terwijl de tijd begint te dringen.

Build Back Better behelst deels een mega-investering in de fysieke infrastructuur van het land, waar veel bruggen en wegen te lijden hebben onder jarenlange verwaarlozing. Deels is het ook een plan om het hele land in recordtempo te doen overschakelen op schone energie. En deels een poging om de VS een soort verzorgingsstaat te geven, met investeringen in zorg, kinderopvang en betaald ouderschaps- en ziekteverlof. Dat laatste is in de VS nu nog niet wettelijk geregeld.

Gematigde Democraten

Het prijskaartje dat aan dit alles hangt, liegt er dan ook niet om. De fysieke infrastructuur kost 1 biljoen dollar, en alle sociale en milieuprogramma’s zijn in één megapakket gestopt dat 3,5 biljoen dollar vergt. Veel meer geld dus dan de New Deal van Roosevelt destijds kostte, zelfs gecorrigeerd voor inflatie, al was de impact daarvan waarschijnlijk wel groter, omdat de economie als geheel toen nog kleiner was. De biljoenen om Bidens plannen te betalen, zouden grotendeels uit hogere belastingen voor grote bedrijven en de rijkste Amerikanen moeten komen. Voor hen had Donald Trump die juist enorm verlaagd.

Dat prijskaartje is tegelijkertijd de achilleshiel. Want van de Republikeinen hoeft Biden geen medewerking te verwachten voor zijn sociale plannen, dus om die erdoor te krijgen moeten alle vijftig Democratische senatoren voor stemmen. Dat geeft al die vijftig senatoren een cruciale stem – en dus ook een soort vetorecht om concessies af te dwingen. Met name twee Democraten op de rechtervleugel van de partij, senator Joe Manchin uit West-Virginia en senator Kyrsten Sinema uit Arizona, liggen dwars, omdat ze eigenlijk veel minder geld willen uitgeven.

Wat het extra lastig maakt, is dat de twee, die vaak samen onder het kopje ‘gematigde Democraten’ worden geschaard, allebei iets anders lijken te willen. Manchin vertegenwoordigt West-Virginia, waar veel mensen afhankelijk zijn van de kolenindustrie. Hij wil dus vooral dat er niet te veel haast wordt gemaakt met het overschakelen op groene energie. Sinema is juist wél voorstander van stevige klimaatplannen, maar zij heeft dan weer grote moeite met het verhogen van de belastingen. Het laatste nieuws uit de wandelgangen is dat Sinema en Manchin het pakket al van 3,5 biljoen naar minder dan 2 biljoen hebben onderhandeld.

Belangrijk symbolisch moment

Biden kan echter ook weer niet te veel concessies doen aan de twee dwarsliggers, want ook in het Huis van Afgevaardigden steunt hij op een smalle meerderheid. Veel linkse Democraten daar waarschuwen dat er wel genoeg linkse dingen moeten overblijven, anders dreigen ze zelfs de wet voor het verbeteren van de infrastructuur te blokkeren.

De impasse duurt al maanden, maar de tijd begint nu echt te dringen. Niet alleen komen er allerlei technische deadlines in zicht, er doemt ook een belangrijk symbolisch moment op. Volgend weekend moet Biden naar de klimaattop in Glasgow en het zou een behoorlijke blamage zijn als hij daar straks met lege handen aankwam. Dan gaat hij de geschiedenisboeken in als de president die een wereldwijde groene revolutie beloofde, maar zelfs in eigen land niets voor elkaar kreeg.

Kyrsten Sinema: van linkse stokebrand tot conservatieve dwarsligger

Senator Kyrsten Sinema tijdens een hoorzitting in het Congres. Beeld Reuters

De Republikeinen die het tijdens verkiezingen tegen Kyrsten Sinema opnemen, mogen in politieke spotjes altijd graag de beelden uit 2003 afstoffen. In die dagen verscheen de radicale student-activiste Sinema nog in een roze tutu op allerlei demonstraties, waar ze leuzen scandeerde tegen de oorlog in Irak, en oorlog in het algemeen. Ze was toen nog verbonden aan de Green Party, de linkse luis in de pels die in die dagen stemmen afsnoepte van de Democraten.

Maar toen Sinema in 2018 namens swingstate Arizona nipt in de Senaat verkozen werd, schaadden zulke spotjes haar niet echt. Waarschijnlijk omdat het de meeste kiezers meer dan duidelijk was dat Sinema inmiddels een heel andere politica geworden was.

Sterker nog, veel Democraten zullen anno 2021 stiekem terugverlangen naar die jongere, radicalere versie van de inmiddels 45-jarige politica. Want inmiddels is ze in de Democratische senaatsfractie eerder de rechtse luis in de pels geworden. Samen met de eveneens als conservatief bekend staande Democraat Joe Manchin uit West Virginia blokkeerde ze de afgelopen tijd de sociale agenda van president Joe Biden. Achter de schermen weet ze zo grote concessies af te dwingen: het prijskaartje van de wetgeving is naar verluidt al omlaag gegaan van 3,5 biljoen naar minder dan 2 biljoen. Ook zou het voornemen van Biden om de belasting voor de rijkste Amerikanen te verhogen van tafel zijn, omdat Sinema er niets in zag.

De senator zwijgt

Maar waar Manchin graag uitgebreid toelichting geeft op zijn standpunten, is het minder duidelijk waar Sinema precies op uit is. Ze zwijgt tegenover de media. Ook aanhangers die in 2018 nog voor haar de deuren langs gingen, klagen dat ze geen toegang meer krijgen tot hun eigen kandidaat. Die gaat, zo luidt hun verwijt, liever met lobbygroepen van de industrie om tafel zitten dan met haar eigen kiezers.

Duidelijk is wel dat Sinema het roer omgooide vanaf het moment dat ze als Democrate in de staatspolitiek van Arizona verkozen werd. Ze behoorde daar tot de minderheid, en kon alleen iets gedaan krijgen door samen te werken met Republikeinen. Daar werd ze heel bedreven in, en ze heeft die werkwijze inmiddels helemaal geïnternaliseerd. Pas als wetten door een brede meerderheid gedragen worden, beklijven ze, zo vindt ze. In stemgedrag-ranglijstjes wordt ze meestal als de meest rechtse Democraat van de Senaat ingeschaald.

Haar eigen aanhangers voeren inmiddels de druk op om het plan van Biden toch te steunen. Voor haar kantoor in Arizona zijn regelmatig demonstraties. En enkele veteranen die in een adviesraad voor haar zaten, braken deze week publiekelijk met Sinema, met de woorden: “Je bent het belangrijkste obstakel voor vooruitgang geworden”.

