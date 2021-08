De Taliban willen de wereld hun ‘gematigde’ gezicht tonen

De meeste mensen die de gebeurtenissen op en na 11 september 2001 bewust hebben meegemaakt, herinneren zich de Taliban als hardvochtige fundamentalisten. Strijders die vrouwen dwongen met een boerka over straat te lopen, die mensen stenigden en die eeuwenoude bouwwerken voor het oog van de wereld opbliezen.

Maar de jihadisten proberen met hun terugkeer in Kaboel nu de wereld ervan te overtuigen dat ze zijn veranderd. Er is geen geen enkele reden tot zorg, aldus de Taliban. Hoe betrouwbaar zijn hun toezeggingen?

‘Amnestie voor militairen die met Amerikanen samenwerkten’

De Taliban proberen zich al langere tijd ‘gematigd’ op te stellen, vooral sinds ze in Qatar begonnen met de onderhandelingen over de toekomst van Afghanistan en eindelijk als serieuze partij werden erkend door onder meer de Amerikanen. Nu ze bijna heel Afghanistan in handen hebben, voeren ze hun pr-campagne verder op.

De Taliban beweren dat iedereen in Afghanistan veilig of veiliger af is nu zij de macht hebben. Ze ‘garanderen’ dat alle rechten van burgers gewaarborgd blijven en hun bezittingen veilig zijn. Plunderingen worden streng bestraft en burgers die slachtoffer zijn van misdragingen van Talibanstrijders, kunnen bij de leiding terecht om hun klacht aanhangig te maken, waarna er zal worden opgetreden.

Westerse ambassades kunnen hun werkzaamheden hervatten, de Taliban waken over hun veiligheid. En de militairen en politici die met de Amerikanen samenwerkten? Die krijgen allemaal amnestie, aldus de Taliban dinsdag.

Vrouwen en minderheden

Het pr-offensief richt zich ook tot vrouwen. De islamisten roepen iedereen op om naar het werk te gaan, in het bijzonder ook vrouwen. Tijdens het Taliban-bewind tussen 1996 en 2001 was dat ten strengste verboden.

De fundamentalisten stuurden maandag een van hun mediawoordvoerders naar de Afghaanse nieuwszender Tolo News. Daar schoof hij aan bij een televisieprogramma dat werd gepresenteerd door een vrouwelijke journalist en hij vertelde dat de Taliban geen kwade bedoelingen hebben. “Ik ben nog steeds verbaasd dat mensen bang zijn voor de Taliban.”

De soennitische fundamentalisten zijn ineens ook tolerant geworden jegens etnische en religieuze minderheden, waaronder de sjiitische Hazara. Deze minderheid werd voorheen stevig onderdrukt door de Taliban en in de afgelopen jaren is deze ook vaak doelwit geweest van aanslagen door andere soennitische extremisten, waaronder IS. Dinsdag stuurden de Taliban een aantal afgevaardigden naar de Hazara-gemeenschap in Kaboel om onder meer sjiitische festiviteiten bij te wonen – een doodzonde in de ogen van de ‘oude’ Taliban.

Veel Afghanen wantrouwen de intenties van de Taliban. De massa burgers die naar het vliegveld van Kaboel is getrokken en probeert naar het buitenland te vluchten, toont aan hoe groot de angst is. En die angst is niet uit de lucht gegrepen: ze zijn immers goed bekend met de islamisten en hun werkwijze. Die vermoordden tot een aantal dagen geleden activisten, vrouwen en regeringsmedewerkers – er lijkt dus weinig reden om de Taliban ineens op hun woord te vertrouwen. De Taliban bestaan immers nog altijd uit dezelfde mensen en leiders als vorige week.

Vrouwen van reclameposters verwijderd

Ondertussen verschijnen ook meer berichten van executies door Talibanstrijders en in Kaboel zijn minder vrouwen op straat dan voorheen. Op een foto, die op sociale media circuleert, is bijvoorbeeld te zien hoe de gezichten van vrouwen op reclameborden worden weggeschilderd.

De angst bestaat dan ook dat de gematigde koers van de Taliban cosmetisch is, of in ieder geval van korte duur, en dat zij vooral tolerantie veinzen om hun macht te consolideren. Als ze nu al zouden afrekenen met hun binnenlandse tegenstanders, zetten ze hun overwinning op het spel.

De Taliban willen een islamitisch emiraat vestigen en buitenlandse investeringen aantrekken. Ze kunnen zich dan ook niet veroorloven dat miljoenen burgers het land verlaten, maar hebben er juist belang bij dat de burgers weer aan het werk gaan. Tot het moment dat de Taliban hun machtsbasis hebben veiliggesteld, zal het gissen blijven of hun gematigdheid oprecht is of alleen onderdeel bleek te zijn van een strategie.

