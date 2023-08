De Taliban vieren twee jaar macht in Afghanistan

Dinsdag was het precies twee jaar sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. De Taliban-regering vierde dit jubileum met onder meer een vrije dag en publieke bijeenkomsten in steden als Kaboel en Kandahar.

Na het vertrek van de Amerikanen en hun Navo-bondgenoten in augustus 2021 zagen vrouwen en minderheden in het Aziatische land hun vrijheden aanzienlijk afnemen. De islamitische regering legde onder meer een verbod op aan vrouwen op het verrichten van veruit de meeste vormen van betaald werk. Ook mogen meisjes na de zesde klas van de basisschool geen onderwijs meer krijgen.

Een jongen verkoopt snacks in Kaboel. Beeld EPA/ ANP / Samiullah Popal

Taliban-strijders op een militair voertuig in de stad Kandahar. Beeld AFP / Sanaullah Seiam

Een aanhanger tooit zich met buttons waarop Taliban-vlaggen en het portret van voorman Hibatullah Akhundzada te zien zijn. Beeld AP / Abdul Khaliq

Verkoop van Taliban-vlaggen in Kandahar. Beeld AP / Abdul Khaliq

Afghaanse meisjes dragen hoofdbanden met daarop de Taliban-vlag, tijdens een mars in Kandahar. Beeld AFP

Afghaanse kinderen met Taliban-hoofdbanden en een bijpassend vlaggetje. Beeld AP / Abdul Khaliq

Een coureur op een quad-motor vermaakt het publiek bij de viering op het Ahmad Shah Massoud-plein in Kaboel. Beeld AFP / Wakil Kohsar

Op dinsdag 15 augustus was er ook protest tegen de Afghaanse Taliban-regering. In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad demonstreerden van oorsprong Afghaanse vrouwen tegen het bewind in hun thuisland. Beeld AFP / Aamir Qureshi

