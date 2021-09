De Taliban ontkennen een interne strijd, al is het onduidelijk welke vlag er boven het paleis moet komen

Al sinds het vertrek van de Amerikanen op 31 augustus wordt er druk gespeculeerd over conflicten binnen de Taliban. Bij de presentatie van hun kabinet werd duidelijk dat de leden van het extremistische en gewelddadige Haqqani-netwerk goede posities wisten te bemachtigen en dat een aantal andere prominente, meer pragmatische leiders, waren overgeslagen.

Taliban-leider Abdul Ghani Baradar, die zelf meer bij het pragmatische kamp behoort en voorstander is van diplomatie, verdween een paar dagen zelfs volledig van de radar. Diverse Taliban-bronnen vertelden aan de BBC dat er een strijd gaande was en dat die begonnen was in het presidentieel paleis in Kaboel. Ook werd er gespeculeerd over de dood van Baradar.

Grijnzend tegenover de pers in een luxueus hotel

Eerder deze week verschenen een audioboodschap en handgeschreven briefjes van Baradar met de bedoeling om een einde te maken aan de speculaties. Die pogingen hadden het omgekeerde effect: de speculaties namen opnieuw een hoge vlucht. Aan de geruchten omtrent Baradars fysieke situatie kwam woensdag definitief een einde. Deze keer gaf hij een levensteken, dat verifieerbaar was: in een videoboodschap vertelde hij dat er absoluut geen sprake was van interne conflicten en dat hij het goed maakte en ‘gezond’ was. “Ik was niet in Kaboel en had geen toegang tot internet om zo het nepnieuws te weerleggen”, aldus Baradar. Het volledige interview met hem zou later op de staatstelevisie uitgezonden worden om de ‘vijandelijke propaganda’ de genadeklap toe de delen.

Taliban-leider Abdul Ghani Baradar. Hij zou overhoop liggen met de extremistische vleugel van de islamitsiche groepering. Beeld Reuters

Volgens Baradar zijn de Taliban een beweging die de leden met alle respect en genade behandelen, meer nog zelfs dan bij ‘families’. Ook het beruchte Taliban-kopstuk Anis Haqqani verscheen donderdag in Kaboel, waar hij in een luxueus hotel grijnzend journalisten te woord stond. Hij ontkende de berichten en schreef op Twitter dat het ‘Islamitische Emiraat’ verenigd is.

Geen felle opvolgingsstrijd

Het valt moeilijk na te gaan in hoeverre de Taliban verdeeld zijn. Ze zijn bijzonder gesloten – hun leiders tonen zich zelden in het openbaar – en ze hebben bovendien de afgelopen twintig jaar bewezen dat ze onder moeilijke omstandigheden hun cohesie weten te behouden. Ook nadat hun leiders stierven of omkwamen, ontbrandde er geen felle opvolgingsstrijd of splitsingen, zoals vaak de gewoonte is bij groeperingen die onder zware militaire druk staan.

Toch valt niet te ontkennen dat er verschillende visies binnen de Taliban bestaan over de koers van hun ‘Islamitische Emiraat’. De Haqqani’s besloten bijvoorbeeld na de overname van Kaboel om de officiële vlag van Afghanistan, die wappert boven het presidentieel paleis, te vervangen door de wit-zwarte vlag van het Islamitische Emiraat, terwijl de club rondom Baradar ervoor pleitte om dat besluit uit te stellen of tijdelijk beide vlaggen te hijsen. Ook willen de Haqqani’s dat de mensen die het hardst vochten in de strijd tegen de Amerikanen en de vorige Afghaanse regering de belangrijkste posities krijgen, terwijl de ‘pragmatici’ liever politici aan de top plaatsen om te voorkomen dat Afghanistan geïsoleerd raakt.

Taliban presenteren nieuwe regeringsleider en ministers

De Taliban hebben de eerste leden van de nieuwe tijdelijke regering van Afghanistan gepresenteerd. Mohammad Hasan Akhund wordt de nieuwe premier van het land. Abdul Ghani Baradar, medeoprichter van de groepering, wordt zijn plaatsvervanger. Tijdens een persconferentie in Kaboel zijn ook de eerste ministers aangewezen.

Taliban segregeren het onderwijs, vrouwen moeten naar een apart lokaal

De Taliban hebben bekendgemaakt dat alle Afghaanse vrouwen die aan de universiteit studeren voortaan hun onderwijs moeten volgen in klas­lokalen die gesegregeerd zijn naar geslacht, waar ze alleen van vrouwen les mogen krijgen. De minister voor hoger onderwijs, Abdul Baqi Haqqani, kondigde de nieuwe maatregel gisteren aan in een persconferentie.