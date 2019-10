De synthethische drug meth verovert Azië

Hij vliegt rond in privéjets, wordt beveiligd door een groep kickboksers, en gaat graag naar casino’s. Ooit zou hij op één avond in een casino in Macau 60 miljoen euro hebben verloren. En volgens een recente onthulling van persbureau Reuters is hij de meest gezochte crimineel van Azië. Tse Chi Lop, een Canadees van Chinese afkomst, wordt er door politiediensten van verdacht dat hij leiding geeft aan een enorm drugssyndicaat.

Het megasyndicaat, resultaat van een fusie van vijf bestaande Aziatische triades, oftewel misdaadbendes, zou op zeer grote schaal de synthetische drug methamfetamine smokkelen. De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) schat dat Tse’s bende het afgelopen jaar voor ruim 7 miljard euro aan meth heeft afgezet, en dat is nog een conservatieve raming. Het zou volgens de VN ook best 16 miljard euro kunnen zijn. “Tse Chi Lop is van het formaat El Chapo of Pablo Escobar”, aldus UNODC-expert Jeremy Douglas. “De term sleutelfiguur wordt vaak te makkelijk gebruikt, maar op hem is hij zeker van toepassing.”

Heroïne volledig overvleugeld door meth

De mysterieuze Tse Chi Lop, die volgens politiemensen grote verjaardagsfeesten geeft waarnaar hij familieleden en handlangers met privévliegtuigen aanvoert, belichaamt hiermee een ingrijpende omwenteling die zich op dit moment voltrekt in de drugshandel in Oost- en Zuidoost-Azië. Want volgens een recent UNODC-rapport is meth in enkele jaren uitgegroeid tot het belangrijkste drugsprobleem van de regio. Opsporingsinstanties nemen steeds grotere hoeveelheden meth in beslag en de prijzen op straat dalen, als gevolg van de almaar groeiende aanvoer. Volgens de VN is in Oost- en Zuidoost-Azië het afgelopen jaar voor naar schatting 27 tot 56 miljard euro aan meth verkocht.

Het belangrijkste herkomstgebied is Shan State, een provincie in het noordoosten van Myanmar, in het hart van de beruchte Gouden Driehoek. Decennialang was die regio het centrum van de wereldwijde heroïneproductie. Maar Afghanistan heeft die rol de laatste jaren overgenomen.

In de Gouden Driehoek is de heroïne, die er nog steeds wordt geproduceerd, nu volledig overvleugeld door meth.

Beeld Sander Soewargana

Verplaatsbare laboratoria

Methamfetamine is winstgevender dan heroïne. En ook veel lastiger te bestrijden. Want voor de fabricage heb je geen uitgestrekte papavervelden nodig en ook geen grote aantallen arbeiders. Je bent bovendien niet afhankelijk van het weer en de seizoenen. In Shan State produceren de criminelen de meth in laboratoria die gemakkelijk zijn op te zetten en te verplaatsen. De chemische grondstoffen voeren ze doorgaans aan uit het zuiden van China.

Het voordeel van Shan State is hierbij dat er zaken kan worden gedaan met etnische rebellengroepen die er al decennia actief zijn. “Productiefaciliteiten kunnen worden verborgen voor opsporingsinstanties en andere nieuwsgierigen”, constateert denktank International Crisis Group in een recent rapport. “De drugsproductie en winst zijn nu zo enorm dat ze de formele economie in Shan State volkomen overschaduwen.”

Overheden in de regio worstelen met de bestrijding van de meth-smokkel, die het gebied dreigt te ontwrichten. De Australische federale politie is daarom, samen met opsporingsdiensten uit andere landen, een omvangrijk internationaal onderzoek begonnen, in de hoop Tse Chi Lop en zijn trawanten achter de tralies te krijgen.

Aantrekkelijk businessmodel

De Australische rechercheurs zeggen inmiddels te hebben achterhaald dat Tse schuilgaat achter een groot deel van de meth-handel. Zijn syndicaat smokkelt de drugs vaak in theeverpakkingen en werkt samen met lokale etnisch Chinese misdaadorganisaties.

In Japan wordt daarnaast zaken gedaan met gangsters van de zogeheten yakuza, en in Australië en Nieuw-Zeeland met motorbendes als de Hells Angels en de Comanchero’s.

Maar de enorme winsten maken het criminele web veerkrachtig. Want een kilo crystal meth, die in Myanmar een groothandelswaarde van zo’n 1600 euro heeft, levert in Australië op straat rond 270.000 euro op en in Japan zelfs 530.000 euro.

Volgens de politie kan Tse Chi Lop hierdoor een voor zijn afnemers zeer aantrekkelijk businessmodel hanteren: als een vracht onverhoopt door autoriteiten wordt onderschept, ontvangt de klant gewoon een nieuwe zending, of hij krijgt zijn aanbetaling terug. “Dit syndicaat heeft veel geld en kan een enorme markt bedienen”, aldus Jay Li Chien-chih, een Taiwanese politiekolonel, tegen Reuters. “De macht van dit netwerk is onvoorstelbaar.”

Wat is meth? Hoe schadelijk is het? Methamfetamine is er in twee varianten: als yaba-pillen en als crystal meth. Yaba (‘gek medicijn’) is vooral voor de lokale markt en bevat naast meth ook een fikse dosis cafeïne. De tabletten worden bijvoorbeeld gebruikt door truckers en nachtclubmedewerkers, die lange uren draaien, en ook als party drug. Het duurdere crystal meth – in kristalvorm – gaat vooral naar rijke landen als Japan, Zuid-Korea en Australië. Het wordt vaak gestampt en gerookt. In Nederland komt meth weinig voor, al wordt het soms gebruikt in de gay scene, om beter te presteren bij seks. Het is op de lange termijn een zeer destructieve drug, die leidt tot rottende tanden en kiezen, hoge bloeddruk en aantasting van hart en hersenen.

