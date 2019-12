De stroopwafel ontpopt zich in Amerika tot sportief superfood

Wie zich schuldig voelt over de calorieën bij het eten van een stroopwafel: weet dat het de hipste sportvoeding van het moment is. The Washington Post meldt althans dat het Nederlandse koekje de ‘nieuwe favoriete snack’ van de professionele basketballers in de NBA is. De krant zette een journalist op de zaak nadat er vorige maand beroering was ontstaan over basketballer Robert Covington van de Minnesota Timberwolves. Die zat tijdens de spannende ontknoping van een wedstrijd doodleuk op de bank een stroopwafel te eten.

De aanblik van de snackende basketballer verdeelde de fans: was dit nu wel professioneel? Maar de stroopwafel blijkt zich in Amerika geëmancipeerd te hebben tot sportief superfood. Sportvoedingsbedrijf Honey Stinger zegt de stroopwafels aan achttien teams in de NBA te leveren. Nu speelt Honey Stinger wel een beetje vals: de wafels die het verkoopt blijken niet gevuld met stroop, maar met honing.

Maar ook de echte stroopwafels zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de VS. Het begon in 2016, toen luchtvaartmaatschappij United Airlines ze op ochtendvluchten ging serveren. Ze groeiden al snel uit tot een ‘cult favorite’, in de woorden van de krant USA Today. Toen United vorig jaar besloot dat het wel weer eens tijd was voor een nieuw menu aan boord, stak zelfs een storm van protesten op. Het had succes: binnen een paar maanden bracht United de stroopwafels terug aan boord.

Ook McDonald's is inmiddels op de hype ingesprongen: in alle veertienduizend vestigingen in Amerika is daar nu de ‘Stroopwafel McFlurry’ te koop. Wie daar benieuwd naar is: het ijsje werd weliswaar tien jaar geleden door een Haarlemse franchisenemer ontwikkeld, maar het is niet bekend of het weer naar Nederland terugkeert.

Lees ook

Mariniers vragen 2400 stroopwafels, en krijgen die van stroopwafelbakker Roel

Stroopwafelbakker Roel uit Enschede kon het niet laten een gevatte reactie te plaatsen toen hij een tweet van minister van defensie Ank Bijleveld voorbij zag komen. Dat kost hem 2400 stroopwafels.