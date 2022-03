De strijd om Kiev lijkt los te barsten. ‘De Russen willen oprukken naar het centrum, daar gaat het om’

Rusland gaat in Kiev gebouwen aanvallen die toebehoren aan de Oekraïense veiligheidsdienst, zo waarschuwt het Kremlin. Om ‘informatie-aanvallen op Rusland te onderdrukken’ zullen onder meer de technologische infrastructuur van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU en de Psychological Operations Unit (PSO-centrum) worden geraakt ‘met zeer nauwkeurige wapens’, zei een defensiewoordvoerder.

Om welke locaties het precies gaat, is niet bekendgemaakt, en ook niet wanneer ze worden aangevallen. Rusland zegt dat het zich niet op burgers richt, maar volgens de Verenigde Naties zijn er al ruim honderd burgerdoden gevallen en zijn zeker vierhonderd burgers gewond geraakt. Dinsdagavond werd een tv-toren in Kiev getroffen, daarbij kwamen zeker vijf mensen om het leven.

Ten noorden van de Oekraïense hoofdstad is een groot Russisch konvooi onderweg, zestig kilometer lang. De voertuigen komen uit Wit-Rusland, waar ze aan het ‘oefenen’ waren, zegt defensie-expert Dick Zandee van instituut Clingendael. “Volgens Amerikaanse inlichtingen waren daar zo’n 30.000 manschappen, volgens de Russen minder dan 10.000. In die colonne rijden pantservoertuigen en vrachtwagens, met daarin grondtroepen, bewapening en bevoorrading. En materieel, van artillerie tot tanks.”

Een TV-toren in Kiev explodeert na inslag van een Russische raket.

Versterking

Oprukken naar het centrum, daar gaat het om, zegt Zandee. “De grondtroepen versterken de luchtlandingstroepen die al enkele dagen aanwezig zijn nabij het Antonov-vliegveld aan de noordwestkant van Kiev. Zij hebben verkenningen uitgevoerd en hebben gewacht op versterking – denk aan operatie Market Garden bij Arnhem, waar de luchtlandingstroepen moesten wachten op versterking over de weg, wat toen niet lukte.”

Dat moet dus over de weg, want zwaar materieel door de lucht aanvoeren schiet niet op. “De colonne is vertraagd, of door logistieke problemen, of door het Oekraïense leger. Het is niet zo moeilijk ze te vertragen: je kunt delen van de weg onklaar maken, bruggen opblazen – dat moet de genie dan weer opbouwen en dat kost tijd.”

De Oekraïense luchtmacht, toch al het zwakste krijgsmachtonderdeel, is kennelijk niet meer in staat deze colonne aan te vallen, zegt Zandee. “De Russen zullen dat hebben geweten, anders namen ze het risico niet. Zo’n colonne is heel kwetsbaar vanuit de lucht, denk aan de colonne van het Iraakse leger die bij de terugtocht uit Koeweit in 1991 op de ‘Weg des doods’ totaal vernietigd werd door de Amerikaanse luchtmacht. Oekraïne moet steeds kiezen waar het zijn middelen inzet. Ze hadden Turkse aanvalsdrones, maar die zijn misschien verbruikt bij de strijd rond Charkov, Soemy, of aan de Zwarte Zeekust.”

De colonne zal niet in een rij Kiev binnenrijden. Zandee: “De Russen zullen zich vermoedelijk verspreiden, en uit diverse windrichtingen opmarcheren. De stad omsingelen om aanvoer van wapensystemen af te snijden, kan ook. Maar dat kost tijd en Poetin wil denk ik zo snel mogelijke overgave om een marionettenregering te installeren.”

Horrorscenario

Een ‘horrorscenario’ zou zijn dat de Russen barrages van artilleriebeschietingen op Kiev zullen uitvoeren, om president Zelenski te dwingen tot overgave. Maar zegt Zandee, “rücksichtslos woonwijken beschieten en heel veel burgerslachtoffers maken, daarvoor moeten ze echt een knop omzetten. Maar het valt helaas niet uit te sluiten. In Syrië hebben de Russen lak gehad aan regels die dat verbieden.”

Of Rusland dat al in Charkov doet, is volgens Zandee niet duidelijk. “Daar voert Rusland raketaanvallen uit met op de grond gestationeerde Grad-raketsystemen. Als de Russen Kiev dicht genoeg genaderd zijn, zijn ze daar ook te gebruiken. Bewust op grote schaal burgerdoelen raken heb ik nog niet gezien. Berichten over aanvallen met clusterbommen in Charkov zijn niet bevestigd, het kan ook gaan om Stalin-orgels die grote hoeveelheden raketten afvuren. Misschien hebben ze willen testen, kijken hoe de Oekraïners reageren.”

