De strijd om de Syrische provincie Idlib is uitgelopen op een bloedige patstelling

De strijd om de Syrische provincie Idlib, het laatste gebied dat nog in handen is van de opstandelingen, draait uit op een bloedige patstelling. Het Syrische leger, vastberaden om Idlib te heroveren, komt na maanden van bloedige gevechten nauwelijks verder. De jihadisten en rebellen brengen zware verliezen toe aan het leger en het aantal burgerdoden loopt op tot richting de duizend.

De beelden die Syrische strijdgroepen op sociale media plaatsen doen denken aan het jaar 2015. Er verschijnen nu, net als toen, bijna dagelijks video’s van Syrische tanks en pantservoertuigen die in vlammen opgaan. Daarbij spelen vooral antitank-raketten een rol. Volgens verschillende berichten zou Turkije Syrische strijders hebben voorzien van een nieuwe lading raketten.

Aderlating voor het Syrische leger

Voor het Syrische leger komt de strijd van de afgelopen maanden neer op een flinke aderlating. De militairen komen maar mondjesmaat vooruit en worden meestal na enkele dagen gedwongen om zich weer terug te trekken. Honderden militairen en opstandelingen zijn gesneuveld in wat lijkt op een loopgravenoorlog.

Het Syrische regime probeert, geholpen door de Russische luchtmacht, als vanouds de strijd te beslechten met hulp van de luchtmacht. De opstandelingen hebben namelijk niet de middelen om gevechtstoestellen uit de lucht te halen. Maar met luchtaanvallen wint Assad deze oorlog niet. De jihadisten en rebellen zijn mobiel en vaak goed ingegraven (zij beschikken ook over vele tunnels) en dus ontkomen zij vaak, in tegenstelling tot de burgers.

Maandag kwamen minstens 36 burgers om het leven bij luchtaanvallen op een lokale markt in de stad Maarat al-Numan, in Idlib. Elders in de provincie werden ook nog eens twaalf mensen gedood bij Russische of Syrische luchtaanvallen. Rusland ontkent dat het de bombardementen heeft uitgevoerd en doet de berichten over zijn betrokkenheid af als ‘vals’.

Door al het geweld van de laatste maanden zijn al bijna een half miljoen burgers gevlucht. Een groot deel bivakkeert nu noodgedwongen aan de Turks-Syrische grens.

Iran en Hezbollah doen niet mee

Opvallend bij de strijd in Idlib is overigens dat Iran en het Libanees-sjiitische Hezbollah niet meedoen. De twee bondgenoten van Assad hebben veel strijders in Syrië gestationeerd en waren tot nog toe betrokken bij vrijwel alle grote confrontaties met de jihadisten en rebellen. Volgens Hezbollah-leider Hassan Nasrallah is het Syrische leger ‘hersteld’ en ‘heeft het ons niet nodig’. Het lijkt er dus op dat Hezbollah en Iran de strijd om Idlib verder overlaten aan Assad en de Russen.

Intussen zit Turkije, dat ook militairen heeft in Syrië, niet stil. De Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlüt Cavusoglu dreigde maandag met een nieuwe militaire operatie in het door Koerden bestuurde Noordoost-Syrië. Turkije wil een zogenaamde veiligheidszone instellen, waar de Koerdisch-Arabische militie SDF en hun Amerikaanse bondgenoten actief zijn. De Amerikaanse Syrië-gezant James Jeffrey was deze week in Turkije om te onderhandelen met de Turken over de instelling van zo’n bufferzone, maar de gesprekken liepen stroef.

De Turken eisen onder meer dat de militie SDF, die samen met de Amerikanen terreurbeweging Islamitische Staat uit grote delen van Syrië verjoeg, vertrekt uit Noord-Syrië. De SDF moet dan plaatsmaken voor een Turkse invasiemacht en aan Turkije gelieerde Syrische rebellen. De Amerikanen zijn bereid om Turkije het groene licht te geven, maar stellen dat de SDF ongedeerd moet blijven en dat de strijd tegen IS niet in gevaar komt.

