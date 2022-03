De strijd moet vooralsnog op de grond worden gevoerd

De Russische luchtmacht speelt (nog) nauwelijks een rol bij de invasie. Defensiespecialist Dick Zandee van instituut Clingendael legt uit hoe dat komt.

“Kennelijk hebben de Oekraïners het luchtruim nog redelijk onder controle. In de eerste nacht vond een Russische aanvalsgolf plaats gericht tegen radarsystemen op de grond. Het is onduidelijk wat het succes daarvan was. Die radars kunnen inkomende vliegtuigen aanstralen, die daarna met grond-luchtraketten ook op grote hoogte kunnen worden geraakt, denk aan Bukraketten. Wat de Oekraïners nog van die systemen hebben is onbekend.

“Daarnaast hebben de Oekraïners veel Stingerraketten: een heel lichtgewicht luchtdoelwapen die je vanaf de grond gebruikt. Stingers hebben een beperkt bereik, niet meer dan vier, vijf kilometer. Daarmee kun je moderne jachtvliegtuigen niet raken als die op grote hoogte vliegen, bijvoorbeeld om met laser aangestuurde bommen te werpen. Om te bombarderen hoeven die toestellen geen duikvluchten uit te voeren, zoals in de Tweede Wereldoorlog.

“Maar Stingers zijn wel effectief tegen transporttoestellen. Die hadden de Russen waarschijnlijk graag gebruikt om troepen aan te voeren voor de aanval op Kiev. Daar kwamen ze grondtroepen tekort. Grote transporttoestellen kunnen honderden mensen tegelijk aanvoeren. Maar zo’n toestel moet voor de landing vrij traag in een soort glijvlucht naar beneden, en dan zijn ze zeer kwetsbaar.

“De Russen hebben waarschijnlijk het Antonov-vliegveld ten noordwesten van de stad in handen. Willen ze daar transportvliegtuigen laten landen, dan moeten ze een grote cirkel rond dat vliegveld beheersen, en dat is kennelijk niet het geval. Andere vliegvelden rond Kiev hebben de Russen niet of maar deels onder controle gekregen.

Een Turkse Bayraktar TB2-drone, van hetzelfde type als die waar de Oekraïense luchtmacht de afgelopen dagen succesvol was. Beeld rv

“Dat kan een reden zijn dat de troepen nu in die grote kolonne voor Kiev worden aangevoerd. Oekraïne hoeft zelf niet met jachtvliegtuigen aanwezig te zijn om het luchtruim te beheersen. Dat kan ook met sterke verdediging op de grond. Denk aan de Duitsers, die hadden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog nauwelijks nog een luchtmacht, maar wel enorme hoeveelheden Flak-eenheden (Flugabwehrkanonen) op de grond, waardoor de geallieerden bepaalde acties niet konden uitvoeren.

“Je kunt redeneren dat de Russen helemaal geen jachtvliegtuigen nodig hebben, omdat ze zo ongelooflijk veel lanceerbare wapensystemen hebben: ballistische raketten (die bij de lancering ‘gericht’ worden), kruisvluchtwapens (geleide raketten, die van grotere afstanden gelanceerd worden vanaf de grond, de zee of vanaf vliegtuigen), en ‘Stalinorgels’ (met raketten voor de kortere afstand).

“Je zet de luchtmacht vooral in als je colonnes wilt aanvallen, of als je de eigen grondtroepen wilt ondersteunen wanneer die in een grote slag terecht zijn gekomen. Dan kan de luchtmacht een cruciale rol spelen door voertuigen onder vuur te nemen. Maar nu vinden de gevechten vooral plaats in stedelijk gebied. Daar moet je de strijd op de grond voeren, eindeloos bommen afwerpen raakt de vijand nauwelijks.”

