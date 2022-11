De strijd in de Verenigde Staten is nog altijd onbeslist

De senaat: Wachten tot december

Wat betreft de senaat hangt het af van Arizona en Nevada. In de eerste staat worden de meer dan een miljoen stemmen met de hand gevalideerd en geteld, wat enige tijd in beslag neemt. Zittend senator Mark Kelly (Democraten) ligt met vijf procentpunt ruimschoots voor, maar donderdagavond was daar pas zeventig procent van de stemmen geteld – te weinig om al uitsluitsel te kunnen geven.

In Nevada gaat de Republikein Adam Laxalt aan kop, met 83 procent van de stemmen geteld. In Nevada mogen echter nog tot zaterdag briefstemmen binnenkomen – zolang ze maar een poststempel met de datum van op of voor de verkiezingsdag van afgelopen dinsdag hebben.

Beide staten zijn nodig voor een meerderheid in de senaat: gaat de een naar de Democraten en de andere naar de Republikeinen, dan zal Georgia de doorslag moeten geven. En aangezien daar beide kandidaten niet aan de vijftig procent kwamen, is hier een tweede ronde nodig – die op 6 december zal plaatsvinden.

Het Huis: Ook geen geen gelopen race

Eerder werd verwacht dat het Huis van Afgevaardigden naar de Republikeinen zou gaan, maar dat blijkt twee dagen na de verkiezingen nog altijd geen gelopen race. De Republikeinen liggen wel aan kop, met 209 veiliggestelde zetels, maar er zijn 218 zetels nodig voor een meerderheid. De Democratische teller staat donderdagavond, om 21.00 Nederlandse tijd, op 189 zetels.

Een aardige race kunnen we uitlichten: die van de trumpiaanse hardliner Lauren Boebert, afkomstig uit het dorpje Rifle, Colorado. Zij is een rabiaat verdedigster van vuurwapenrechten. Ze runt een café waar de bediening je gewapend de koffie komt inschenken. Vooraf werd verwacht dat ze haar district met gemak binnen zou slepen, maar het gaat hier mogelijk afhangen van tientallen stemmen verschil waarna volgens de wet in Colorado een hertelling nodig zal zijn.

Ook in de Huis-verkiezingen heeft het ogenschijnlijk trage tellen van de stemmen te maken met de vele briefstemmen die in sommige kiesdistricten nog tot enkele dagen na de verkiezingen mogen binnenkomen, en de vele onderwerpen waar afgelopen dinsdag over gestemd kon worden.

Gouverneurs: Trump-steuners aan verliezende hand

Het verkiezingsblog van de experts van FiveThirtyEight hebben een aardig lijstje opgesteld van hoe de gouverneurskandidaten het hebben gedaan die in het verleden hun twijfels hebben geuit over de geldigheid van de presidentsverkiezingen van 2020, en van kandidaten die rechtstreeks hebben gezegd dat Donald Trump de eigenlijke winnaar was van die verkiezingen.

Dat is van belang, omdat zij degenen zijn die bij de volgende presidentsverkiezingen de uitslagen per staat zullen moeten ratificeren, en in swing states misschien dus wel een sleutelrol kunnen gaan spelen bij de volgende presidentsverkiezingen. Zeker in het huidige politieke klimaat, als er wéér wantrouwen zal worden geuit over de eerlijkheid van de stembusgang.

Wat blijkt – die kandidaten lijken in de meerderheid te zullen verliezen. De opvallendste daarvan is de trumpiaanse Kari Lake, die momenteel aan de verliezende hand is in Arizona, hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn. Maar dat weerhield haar er niet van al meteen te roepen dat ook déze verkiezingen niet eerlijk zouden zijn verlopen – zonder daar enig bewijs voor aan te dragen.

