De stief-oma van Barack Obama bleef ondanks haar beroemde kleinzoon een heel gewone vrouw.

Ze was acht jaar lang een graag geziene gast in het Witte Huis maar leidde in het westen van Kenia verder een gewoon bestaan op haar erf in het dorp Kogelo. Ze gebruikte haar beroemde achternaam om veel geld te werven voor goede doelen. Sarah Obama, zelf analfabete, zette zich vooral in om meer onderwijskansen te creëren voor meisjes.

De stief-oma van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama bleef ondanks haar befaamde kleinzoon een heel gewone vrouw. Tot op hoge leeftijd voerde ze zelf haar kippen, molk de koe en veegde haar eigen straatje schoon. Ze raakte niet geïntimideerd als ze internationale politici of andere beroemdheden ontmoette. Een zelfverzekerde vrouw die met beide benen op de grond stond.

Toen Obama zich in 2008 kandidaat stelde voor het presidentschap in de VS, veranderde er aanvankelijk weinig voor Mama Sarah zoals iedereen haar noemde. Tijdens een bezoek in Kogelo opende ze zelf de stalen voordeur. Ze veegde haar handen af aan haar schort voordat ze hartelijk de hand schudde. “Ik was bezig mais van de kolven te halen”, vertelde ze en toonde trots achter haar huis de oogst die za had binnengehaald. Haar simpele woonkamer met kale betonnen vloer werd opgevrolijkt door veel foto’s, hangend aan touwtjes van enorme spijkers in de muren. Daar tussenin hing ook een verkiezingsposter van toen nog senator Obama.

Ze liet het keurig bijgehouden graf van haar man zien aan de zijkant van haar huis. Ernaast lag het graf van Barack Obama senior, de vader van de ex-president. “Jarenlang heb ik mijn stiefzoon Barack achter op de fiets naar school gebracht en gehaald. Waarschijnlijk omdat ik zelf niet naar school ben geweest, realiseer ik me hoe belangrijk onderwijs is”, vertelde ze.

Haar leven veranderde op slag op 5 november 2008 toen ze vroeg in de ochtend in Kenia hoorde dat haar kleinzoon de verkiezingen had gewonnen. Het werd ogenblikkelijk feest in Kogelo. Het dorp had al een heuse asfaltweg gekregen van de regering toen senator Obama op bezoek kwam, maar nu stonden binnen een paar uur overal in het dorp de blauwe vrachtwagens van de nationale elektriciteitsmaatschappij. De toenmalige Keniaanse president Mwai Kibaki had opdracht gegeven dat nog diezelfde dag het hele dorp stroom moest krijgen. Tenslotte kon de grootmoeder van zijn Amerikaanse collega toch niet zonder elektriciteit zitten.

Ze was erbij toen haar kleinzoon werd beëdigd op een koude januaridag het jaar daarop in Washington. Zoals gebruikelijk gekleed in een kleurrijke jurk met dito hoofddoek, straalde ze van trots. Als cadeau gaf ze hem - naar goed Keniaans gebruik - een vliegenmepper, gemaakt van een ossenstaart. Een symbool van macht.

Ondanks haar hoge leeftijd bleef ze hard werken om vooral weeskinderen naar school te sturen. Velen van hen konden naar de universiteit dankzij het geld dat Mama Sarah bijeen wist te halen. Voor de wezen had ze alles over maar ze raakte wel geïrriteerd door mensen die zomaar bij haar aanklopten om te bedelen. “Ze denken dat ik nu heel erg rijk ben. Ik vertel ze altijd dat ik niet veel meer heb dan vroeger en hard moet worden voor de kost. Ik adviseer ze hetzelfde te doen”, vertelde ze resoluut.

Obama bezocht haar drie keer in Kenia en familieleden moesten helpen met vertalen. Ondanks dat ze niet dezelfde taal spraken, zeiden beiden altijd dat ze een speciale band hadden. Obama rouwt dan ook om de vrouw die hij en zijn familie aanspraken met “Dani”, het woord voor oma in de plaatselijke taal. “We zullen haar erg missen, maar we zullen ook met dankbaarheid haar lange en opmerkelijke leven vieren.”

Sarah Ogwel Onyango Obama, geboren op een onbekende datum in een eveneens onbekend dorp langs het Victoriameer in 1922, overleden in het Jaramogi Oginga Odinga-ziekenhuis in Kisumu op 29 maart 2021