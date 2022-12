De sterke mannen winnen in 2022 niet meer zo gemakkelijk

De roaring twenties zouden weer aanbreken, een tijd vol feesten en hippe mode. Dat was een jaar geleden de hoop en verwachting na de coronapandemie. Iedereen was toe aan vrolijkheid en sociaal contact, net als in de periode na de Spaanse griep, die de wereld ruim een eeuw geleden in haar greep had.

Maar op 24 februari schrok de wereld wakker, toen Russische troepen buurland Oekraïne binnenvielen. Even dreigde een blitzkrieg, maar de Russische opmars werd gestuit en later in het jaar zelfs teruggedrongen. Aan het eind van het jaar is Oekraïne terug bij het drama dat voorafging aan de Spaanse griep en de roaring twenties: een oorlog die blijft steken in loopgraven.

Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog zitten jonge mannen en − vooral aan Oekraïense kant − ook vrouwen in loopgraven, in de kou en de modder. Niet altijd goed bewapend en − vooral aan Russische kant − slecht gevoed, moeten zij standhouden onder voortdurend artillerievuur. Aan beide zijden zijn naar schatting al ongeveer 100.000 militairen gesneuveld of gewond.

Kanonnen, pantserwagens en manschappen

De oorlog in Oekraïne maakt een paar zaken duidelijk: in de eerste plaats is het krijgsgeweld niet, zoals vaak wordt beweerd, helemaal hightech geworden. Veel experts hebben de afgelopen jaren een beeld geschetst van de oorlog van de toekomst: een dodelijk spel door mensen die vanuit goed verwarmde controlecentra cyberaanvallen plegen of drones bedienen. Maar in Oekraïne wordt de strijd nog altijd gevoerd met kanonnen, pantserwagens en manschappen.

Voor zover de oorlog op andere terreinen woedt, is het vooral de economie. De Europese Unie, die zich opmerkelijk eensgezind toont tegenover Rusland, wil af van Russische olie en gas. Dat moet de geldstroom naar Moskou stoppen. Ondertussen staan andere landen, zoals China en India, klaar om de Russische brandstof op te kopen.

De Chinese leider Xi Jinping gaat komend voorjaar op bezoek bij de Russische president Vladimir Poetin, zo werd vrijdag bekend. De twee steunen elkaar in hun antiwesterse houding, inclusief het afwijzen van liberale waarden. Dit geluid vindt, buiten het blikveld van de westerse publieke opinie, ook gehoor in grote delen van Azië en Afrika.

Daarnaast is gebleken dat we de harde woorden van autocratische leiders in deze wereld serieus moeten nemen. De westerse wereld hield zich afgelopen jaren doof voor hun dreigementen. Dat is onverstandig gebleken als het om Oekraïne gaat, en hetzelfde geldt voor Xi’s uitlatingen over Taiwan. Het onafhankelijke en democratische eiland voor de Chinese kust werd dit jaar flink op de proef gesteld.

Poetin en Xi Jinping tijdens een ontmoeting in Peking in 2018. Beeld AP

Angst voor het eigen volk

Ten slotte, om hoopvol te eindigen, lijkt het erop dat agressors toch niet zo gemakkelijk hun zin krijgen. Xi kreeg in eigen land te maken met protesten van de bevolking. Hoe kleinschalig die ook waren, op een bevolking van 1,4 miljard mensen, toch ging vlak voor de jaarwisseling het roer snel om. Het strenge coronabeleid, met eindeloos veel testen, werd in één keer losgelaten. Dit tekent de angst die er achter de schermen van de Chinese macht moet bestaan voor het eigen volk.

Ook in andere delen van de wereld bleken sterke mannen zwakker dan gedacht. In de Verenigde Staten kalfde de steun voor Donald Trump af, na tussentijdse verkiezingen die niet brachten waar veel Republikeinen op hoopten. In Brazilië verloor president Jair Bolsonaro de verkiezingen. De Europese Unie hield haar waarden overeind tegenover de Hongaarse dwarsligger Viktor Orbán.

Ook Poetin staat onder druk. Hij kan zijn militairen naar Oekraïne sturen, maar de macht om hen snel te laten winnen heeft hij niet. Rusland is Cherson, de enige provinciehoofdstad die dit jaar werd veroverd, alweer kwijt. Het Oekraïense leger, gesteund met miljarden uit het Westen, houdt stand. De Navo, voor Poetin de echte vijand, blijft verenigd en kan Zweden en Finland als nieuwe leden verwelkomen.

Falende autocratieën

Op de website Foreign Policy plaatst Stephen M. Walt, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Harvard-universiteit, het gebrek aan Russisch succes in het kader van falende autocratieën. Walt, bepaald geen idealistische vredesduif, erkent wel dat niet alleen autocraten falen op het slagveld. Amerikaans ingrijpen in het buitenland was de afgelopen jaren ook geen succes, zoals bleek in Irak en Afghanistan.

Een oorlog beginnen is gemakkelijker dan hem te beëindigen − dat is nog altijd waar. Maar waar vroegere agressors nog weleens snel succes behaalden, lijkt dat tegenwoordig niet meer te lukken. Volgens Walt is dat te danken aan een sterk nationalisme in landen die onder druk staan, snelle internationale communicatie en een toegankelijke markt voor wapenhandel.

Met die ingrediënten blijft ook Oekraïne op de been, onder leiding van de onverzettelijke president Volodimir Zelenski. De Oekraïners moeten nu de wintermaanden door, veelal in de kou en het donker. Maar ze leven voor het merendeel wel in vrijheid.

