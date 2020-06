De Spaanse kerk waarschuwt voor ‘foetusvaccin’

Na drie maanden strikte coronalockdown krijgt het zwaar getroffen Spanje eindelijk weer wat meer lucht. Door het aflopen van de alarmfase zondag, zijn veel coronaregels opgeheven en ontwaakt de Spanjaard nu iedere ochtend in het ‘nieuwe normaal’.

De zon is ook nog eens uitbundig gaan schijnen waardoor de terrassen overvol zitten met Spanjaarden die het postquarantaine-bestaan uitbundig vieren. Met de gedachte in het achterhoofd van farmaceuten die overuren draaien om een coronavaccin en medicijn te ontwikkelen lacht het leven Spanje weer even toe.

Met slinkse capriolen zou de duivel de coronapandemie naar zijn hand zetten

Maar de optimistische stemming in het land werd onlangs resoluut getemperd door de conservatieve kardinaal-bisschop van Valencia, Antonio Cañizares. Tijdens de mis op Sacramentsdag in een door de nieuwe regelgeving maar halfgevulde kathedraal, wees de geestelijke de aanwezigen op de slinkse capriolen die de duivel momenteel zou uithalen om de coronapandemie naar zijn hand te zetten.

Want wie dacht dat de zoektocht naar een medicijn en een vaccin om het dodelijke virus te voorkomen louter een goede zaak was vergist zich volgens Cañizares. In de talloze lopende onderzoeken naar deze heilige graal zou namelijk celmateriaal van geaborteerde foetussen worden gebruikt. En dat is het ‘werk van de duivel’, verklaarde Cañizares, die er een sluwe list van de hellevorst in ziet.

Progressief Spanje direct op de kast

Zijn opvallende uitspraken joegen progressief Spanje natuurlijk direct op de kast. En dat is niet voor het eerst: de afgelopen jaren ontstond er al vaker ophef toen de Cañizares waarschuwde voor de dreiging van een ‘gay imperium’ en van feministen voor het christelijke gezin. En ook toen hij zich hardop afvroeg wat er door de ‘migranteninvasie’ toch van Europa moest worden, waren de rapen gaar.

De uiteenzetting over de ‘foetusvaccins’ kwamen voor velen dan ook niet als een verrassing. Een persbericht dat de kerk na alle ophef over de uitspraken van Cañizares liet uitgaan meldde overigens dat de geestelijke zich gewoon op degelijke wetenschappelijke literatuur zou baseren.

Werkelijk van kaft tot kaft bestudeerd?

Op het gerenommeerde tijdschrift Science om precies te zijn, waarin inderdaad een artikel is verschenen over het bio-ethische vraagstuk. Overigens zou maar een fractie van de onderzoekslijnen van het gewraakte celmateriaal gebruikmaken, maar toch.

Critici vragen zich ondertussen af of Cañizares werkelijk de Science van kaft tot kaft heeft bestudeerd voor zijn toespraak. Zij vermoeden dat hij tijdens de maandenlange lockdown in de wildgroei van coronacomplottheorieën die op Spaanse sociale media welig tieren een kruimel heeft gevonden om zijn anti-abortusstandpunt uit te dragen.

