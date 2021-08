De sociaaldemocraten maken een comeback in Duitsland: Scholz stuwt de SPD naar de top van de peilingen

3 - Olaf Scholz

In tegenstelling tot de twijfels bij de CDU en de Groenen was het bij de SPD duidelijk dat de 63-jarige Olaf Scholz de bondskanselierskandidaat van de partij zou worden. De huidige minister van financiën is een bekend gezicht in Berlijn, met veel ervaring. Toch was hij geen opvallende kandidaat. Terwijl de schijnwerpers gericht waren op de opkomst van de Groenen en het machtsvacuüm in de CDU na Merkel, viel de SPD weg in de Duitse media en de peilingen.

Maar de afgelopen maand kwam Scholz weer langzaam in beeld. Terwijl leden van de CDU en de Groenen kibbelden of ze niet beter een andere kandidaat naar voren hadden moeten schuiven, staat de SPD eensgezind achter Scholz. Hij straalt in de onrustige weken voor de verkiezingen stabiliteit en zekerheid uit. Voor Duitsers die Mutti Merkel zullen missen, kan Scholz zo opeens de juiste keuze blijken.