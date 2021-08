De snelle val van Kaboel levert Biden politieke schade op – maar misschien geen grote

Biden volgde vanuit zijn buitenverblijf Camp David hoe de Taliban de hoofdstad Kaboel binnendrongen, en hoe de Amerikaanse ambassadeur met zijn diplomaten de ambassade ontruimde. Met medeneming, zoals geen enkel Amerikaans medium verzuimde te melden, van de vlag.

Biden gaf zaterdag een verklaring uit waarin hij opsomde wat voor maatregelen hij had genomen om Amerikaanse levens te beschermen – hij stuurt enkele duizenden militairen – en de Taliban waarschuwde geen Amerikanen te bedreigen.

Hij herhaalde zijn reden voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepen, oorspronkelijk per 11 september van dit jaar. Dat is twintig jaar na de aanslagen op New York en Washington in 2001, die aanleiding waren om in datzelfde jaar nog Afghanistan binnen te vallen en het Taliban-regime te verdrijven. “Een jaar meer of vijf jaar meer van Amerikaanse militaire aanwezigheid zou geen verschil hebben gemaakt als de Afghaanse krijgsmacht zijn eigen land niet kan of wil verdedigen. En een eindeloze Amerikaanse aanwezigheid tussen strijdende partijen in een ander land was voor mij niet acceptabel.”

Deels schuld van Trump

Biden legde de schuld voor een deel ook bij ex-president Donald Trump: “Toen ik aantrad, erfde ik een overeenkomst die mijn voorganger had gesloten, die hen in de sterkste militaire positie achterliet sinds 2001 en die de Amerikaanse troepen een uiterste datum van 1 mei 2021 oplegde. Kort voor ik president werd, verminderde hij ook nog het aantal Amerikaanse troepen tot een nietige 2500.”

Dat leverde een woedende reactie op van oud-minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo. “Ik zou zelfs mijn eigen zoon niet laten wegkomen met dat zielige afschuiven van de schuld”, zei hij.

Congresleden werden zondag bijgepraat door minister van buitenlandse zaken Antony Blinken, minister van defensie Lloyd Austin en Bidens hoogste militaire adviseur, generaal Mark Milley. De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy veegde hen de mantel uit. Hij vergeleek de situatie in Kaboel met die in Saigon in 1975 na de verloren oorlog in Vietnam. “We moeten nu naar onze eigen grens kijken. Zijn we de komende weken wel veilig?”

Daarmee doelde hij op het gevaar dat onder de Taliban opnieuw terroristen de gelegenheid krijgen in Afghanistan te trainen en aanslagen op Amerikaans grondgebied te beramen, net zoals in 2001. Maar volgens minister Blinken is dat gevaar nu kleiner. In een interview met CNN stelde hij dat de VS nu veel beter in staat zijn om terroristen in te gaten te houden en te doden. En de machtsovername van de Taliban weet hij vooral aan “het onvermogen van de Afghaanse strijdkrachten om hun land te verdedigen.”

Op conto van Biden

De Republikeinen zijn vast van plan alles wat er in Afghanistan misgaat op het conto van Joe Biden te schuiven. Ze worden daarbij geholpen door media van links tot rechts, die de gebeurtenissen van de afgelopen week contrasteren met geruststellende uitspraken van Biden nadat die het terugtrekken van de Amerikaanse troepen had aangekondigd. Nog maar een maand geleden zei hij dat de Taliban in de verste verte niet aan het Afghaanse leger konden tippen.

Maar dat het debacle helemaal aan Biden en zijn medewerkers te wijten zou zijn, is moeilijk vol te houden. Zelfs een van zijn felste critici, het Republikeinse congreslid Liz Cheney, doet dat niet. Over Trump en zijn minister van buitenlandse zaken Pompeo zei Cheney, dochter van ex-vice-president Dick Cheney, tegen tv-netwerk ABC: “Ze kozen het pad van het legitimeren van de Taliban, van het doorgaan in die fantasie, het Amerikaanse volk wijsmakend dat ze een partner konden zijn voor vrede. President Trump zei dat de Taliban de terreur zouden bevechten. Minister Pompeo zei dat de Taliban zouden breken met Al-Qaida. Geen van beide is gebeurd.”

En ook al is het Biden die voor altijd geassocieerd zal worden met het beeld van uit Kaboel verjaagde Amerikanen, het is de vraag of hem dat door de kiezers echt zal worden nagedragen. “Wat mij opvalt”, twitterde het Democratische congreslid Ruben Gallego, zelf Irak-veteraan, “is dat ik hierover niet één telefoontje uit mijn district heb gekregen. En daar wonen toch heel wat veteranen.”