De snelle reactiemacht van de Navo wordt bijna acht keer zo groot, met ruim 300.000 parate militairen

De zogeheten snelle reactiemacht van de Navo zal bijna acht keer zo groot worden, met ruim 300.000 parate militairen. Dat zijn er nu 40.000. Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat aan de vooravond van de driedaagse Navo-top in Madrid.

De beslissing die de dertig Navo-lidstaten in de Spaanse hoofdstad zullen nemen, volgt op de Russische invasie in Oekraïne. Met deze fors grotere reactiemacht (NRF, Nato Response Force) moet het militaire bondgenootschap snel kunnen reageren op een mogelijke aanval op Navo-grondgebied. De commandocentra van het NRF zijn gevestigd in het Limburgse Brunssum en in Napels.

Ook de acht zogeheten ‘battle groups’ aan de oostflank van de Navo, van Estland in het noorden tot Bulgarije in het zuiden, worden versterkt. “Samen vormen deze maatregelen de grootste herziening van onze collectieve verdediging en aanwezigheid sinds de Koude Oorlog”, aldus Stoltenberg. De Noor noemde de top in Madrid al bij voorbaat ‘transformatief’ voor het bondgenootschap.

‘Rusland is weggelopen van de dialoog’

Volgens Stoltenberg zullen de regeringsleiders op hun top Rusland aanmerken als een ‘directe bedreiging voor onze veiligheid, onze waarden en onze op regels gebaseerde internationale orde’. In Madrid zal de Navo ook een nieuw Strategisch Concept presenteren, dat de vorige versie uit 2010 moet vervangen. Daarin gold Rusland nog als een ‘strategische partner’. Tot begin dit jaar waren er nog bijeenkomsten van de Navo-Rusland-raad. “Rusland is weggelopen van de dialoog”, zo onderstreepte Stoltenberg.

Op de top zal er, als vanouds, ook over geld worden gepraat. Maandag presenteerde de Navo de nieuwste schattingen van de snel stijgende defensie-uitgaven van de lidstaten. Inmiddels voldoen negen lidstaten aan de afspraak minstens 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie te besteden. Volgens de Navo-cijfers komt Nederland dit jaar uit op 1,65 procent. Door nieuwe miljardeninvesteringen van het kabinet-Rutte IV zou de 2-procentsnorm in 2024 gehaald moeten worden.

Het politiek gevoeligste onderwerp op de Madrid-top zijn de Finse en Zweedse lidmaatschapsaanvragen. Navo-lid Turkije heeft aan beide landen eisen gesteld alvorens daarmee akkoord te gaan, in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Tot op het laatst wordt verwoed onderhandeld, vooral tussen Turkije en Zweden, om in Madrid tot een doorbraak te kunnen komen. Zeker is dat allerminst. “Ik zal niets beloven”, temperde Stoltenberg de verwachtingen.

Dinsdag vindt nog ultiem topoverleg plaats tussen de Turkse president Erdogan en de Zweedse en Finse premiers. Vanuit Ankara werd benadrukt dat dit overleg niet zal betekenen dat Turkije zijn eisen afzwakt.

Lees ook:

Oud-Navo-chef Jaap de Hoop Scheffer: ‘Poetin vindt onze samenlevingen verrot’

Over het ‘onzegbaar menselijke lijden’ dat Poetin teweegbrengt in Oekraïne maakt voormalig Navo-chef Jaap de Hoop Scheffer zich ernstige zorgen. Met de Russische president had hij destijds moeizaam contact.