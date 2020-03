De Slowaakse premier Matovic: miljonair van het volk, tegen corona en corruptie

Vanachter zijn mondkapje – als bescherming tegen het coronavirus - toonde de nieuwe Slowaakse premier Igor Matovic zich strijdbaar. Afgelopen weekend werd zijn regering ingezworen. “Laten we ten strijde trekken”, zei hij bij die gelegenheid. “We hebben een remedie tegen het coronavirus: het is solidariteit, verantwoordelijkheid en de vastberadenheid van alle mensen die om Slowakije geven.”

Bij de verkiezingen eind vorige maand behaalde de 46-jarige Matovic met zijn centrumrechtse Olano-partij een kwart van de stemmen met een heel andere strijd; die tegen corruptie. Veel Slowaken zagen corruptie als het belangrijkste thema bij de stembusgang. Sinds de moord op journalist Jan Kuciak - die grootschalige corruptieschandalen aan het licht bracht- gingen zij al regelmatig de straat op om te protesteren tegen de zittende politici. De toenmalige premier Robert Fico zag zich destijds naar aanleiding van de demonstraties gedwongen om op te stappen.

Bekend om zijn stunts

Matovic ging de strijd met Fico tien jaar geleden al aan, vanuit de oppositiebankjes in het parlement. Zo legde hij in 2013 een levensgroot kartonnen bord met de beeltenis van Fico in het parlement neer met daarop de tekst: ‘Hij gaf Slowakije weg aan de rijken’. Matovic beschuldigde de toenmalige premier ervan onder een hoedje te spelen met oligarchen.

Matovic staat bekend om dit soort stunts. Zo reisde hij tijdens zijn verkiezingscampagne eerder dit jaar af naar het Zuid-Franse Cannes. In een filmpje op Facebook poseerde hij met andere parlementariërs voor een villa van een kopstuk van de vorige regeringspartij Smer, dat volgens hem belasting ontduikt. Ze plakten een papier met de tekst ‘Eigendom van het Slowaakse volk’ op het hek.

Matovic gaf afgelopen weekend een persconferentie na de eerste vergadering met zijn regering. Beeld AFP

Gevoel voor marketing ontwikkelde Matovic tijdens zijn vorige carrière als succesvol zakenman. Hij bezat verschillende regionale kranten en ook nog wat vastgoed in zijn geboorteplaats Trnava. Toen hij tien jaar geleden de politiek in ging, deed hij zijn bedrijf en bezittingen over aan zijn vrouw.

‘Voor gewone mensen’

Hij mag dan miljonair zijn, zelf presenteert Matovic zich graag als een ‘man van het volk’. Niet voor niets betekent de afkorting van zijn partij Olano ‘partij voor gewone mensen en onafhankelijke persoonlijkheden’.

Of het Matovic zal lukken het vertrouwen van de Slowaken in de staat terug te winnen - zoals hij belooft - zal niet alleen afhangen van de manier waarop hij de strijd aanbindt tegen corona en corruptie. Hij zal ook moeten laten zien dat hij zijn coalitie – die uit wel vier heel uiteenlopende partijen bestaat, van pro-Westers tot Eurosceptisch - bij elkaar weet te houden.

