De Slowaakse premier Igor Matovic strijdt liever tegen corruptie dan tegen corona

Hij heeft wel gevoel voor timing, Igor Matovic. Precies een jaar na zijn aanstelling liet de Slowaakse premier weten dat hij bereid is op te stappen, mocht dat de politieke chaos in het land oplossen.

Matovic pakt corona helemaal verkeerd aan, vinden zijn coalitiegenoten. De besmettingscijfers in Slowakije liepen eerder dit jaar opeens snel op. En met 9000 doden op een bevolking van 5 miljoen mensen is Slowakije een van de zwaarst getroffen landen door de pandemie.

Zijn regeringspartners dreigen op te stappen als Matovic niet de eer aan zichzelf houdt. Richard Sulik, leider van de Partij voor Vrijheid en Solidariteit, bood maandag al zijn ontslag aan. De coalitiegenoten hebben er geen vertrouwen in dat de premier – die als ‘onvoorspelbaar’ te boek staat – het land uit deze moeilijke situatie kan leiden. Zo hekelen zij zijn manier van communiceren, of eigenlijk het gebrek daaraan. Matovic ‘vergat’ hen bijvoorbeeld te betrekken bij zijn bestelling van het Russische Spoetnik-vaccin. Daar waren ze tegen; de coalitiepartners wilden eerst afwachten of het Europees medicijnagentschap Ema het Russische vaccin überhaupt zou goedkeuren.

Kon niet anders dan hulp van het buitenland inroepen

Ook al sloeg Matovic het advies van experts in de wind toen hij in het najaar besloot de complete bevolking te testen (hij hoopte zo een harde lockdown en daarmee grote economische schade te kunnen voorkomen), zijn strategie faalde jammerlijk. De besmettingscijfers liepen in de winter snel op. Matovic kon toen niet anders dan de hulp van het buitenland inroepen. Op Twitter bedankte hij het ene na het andere land voor het sturen van artsen en verpleegkundigen. De hulp maakt de crisis in de Slowaakse gezondheidszorg, waar een tekort aan duizenden medici is, pijnlijk duidelijk.

Matovic had bij zijn aantreden verwacht een heel andere strijd te moeten voeren – niet tegen corona, maar tegen corruptie. Met die boodschap wist hij jaar geleden een kwart van de kiezers te overtuigen om op zijn protestpartij Olano te stemmen. Matovic beloofde de ‘maffiastaat’ van de vorige premier Robert Fico te ontmantelen en de banden tussen politici en de georganiseerde misdaad te onderzoeken.

Kopstukken uit politiek en bedrijfsleven

Die missie van de activistische Matovic viel destijds in goede aarde bij veel Slowaken. Na de moord in 2018 op journalist Jan Kuciak, die corruptie onder kopstukken uit de politiek en het bedrijfsleven onderzocht, gingen zij regelmatig massaal de straat op om gerechtigheid te eisen. Met de arrestatie van een aantal hooggeplaatste figuren kwam Matovic aan die wens tegemoet; zelfs ex-premier Fico werd door de politie verhoord.

Toch sloeg Matovic ook op dit dossier de plank mis. Op Facebook schreef hij de meeste Slowaakse journalisten ‘bevooroordeeld en manipulatief’ te vinden. En ook dit keer viel zijn timing op, en niet in positieve zin. Want op de dag van de herdenking van de moord op Kuciak, zaten de media niet te wachten op deze boodschap van hun premier.

