De slag om Soledar is vooral een prestigestrijd. ‘Dit is hoe waanzin eruit ziet’

“Dit is hoe waanzin eruit ziet”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in zijn tv-toespraak maandagavond. Hij refereerde aan de toestand rond Soledar.

Het stadje (10.000 inwoners klein) in de provincie Donetsk genoot voor de oorlog een beperkte bekendheid om zijn zoutmijnen. Maar de laatste weken is Soledar wereldnieuws als slagveld. Op sociale media doen foto's de ronde van een terrein dat bezaaid is met Russische gesneuvelden - volgens Oekraïense bronnen.

Verhalen doen de ronde over golven Russische huurlingen - deels in de gevangenis gerekruteerde criminelen - die de keuze hebben: ofwel op de Oekraïense linies afstormen, ofwel standrechtelijk geëxecuteerd worden. Wagnerleden zetten weken geleden een gruwelijk filmpje op sociale media, van een huurling die was teruggekeerd uit krijgsgevangenschap, wiens hoofd met een voorhamer wordt verbrijzeld.

De motivatie aan Russische zijde is afgedwongen door angst, is de teneur van de berichten die de Oekraïense autoriteiten de wereld inzenden. Maar het laat zich raden dat ook aan Oekraïense zijde de tol hoog is, niet alleen in aantallen gesneuvelden, waarover Kiev zwijgt, maar ook voor het moreel.

Moed en standvastigheid

President Zelenski dankte en prees zijn soldaten “voor hun moed en standvastigheid bij de verdediging van Soledar”. Maar een Oekraïense soldaat die sprak met de Amerikaanse zender CNN klonk alsof hem, om navoelbare redenen, de moed in de schoenen was gezonken. “Iedereen begrijpt dat de stad verlaten zal worden”, zei hij. “Waarom sterven, als we hoe dan ook vandaag of morgen weer vertrekken?”

Wagner-baas Prigozjin heeft onlangs uitgelegd waarom hem er zoveel aan gelegen is Soledar in te nemen: het gangenstelsel van de zoutmijnen kan gebruikt worden om achter de Oekraïense linies te geraken, en ook als opslagplaats van materieel en troepen, legde hij uit.

Oekraïense bronnen leggen de strijd uit als onderdeel van de Russische pogingen om Bachmoet te omsingelen. Maar Bachmoet innemen zal voor de Russen nog een zware dobber worden, denken analisten. Bovendien: Bachmoet is niet het einddoel, het is een tussenstation om verder op te rukken naar de veel grotere steden Slovjansk en Krasnojarsk. ‘Bevrijding’ van de hele provincie Donetsk, die Rusland illegaal heeft geannexeerd, is een hoge prioriteit voor Moskou.

Afgezien van rationele of fantastisch klinkende strategische overwegingen die Prigozjin nu zegt te hebben, voert hij ook een strijd voor zijn eigen status, zo denken onder meer analisten van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Oekraïne leek na de heroveringen in de provincies Charkov en Cherson de wind in de zeilen te hebben, maar is dat momentum aan het kwijtraken nu de strijd aan alle fronten muurvast lijkt te zitten.

Prigozjin wil zichzelf presenteren als de man die na het opzichtige falen van het Russische leger voor een succesverhaal zorgt. Hij klopt zich steeds op de borst dat het zíjn troepen zijn, daar bij Soledar. Maar woensdag benadrukte een Russische defensiewoordvoerder juist dat het reguliere Russische leger in en rond de stad slag levert.

Opzienbarende benoeming

Onderdeel van de strijd om invloed in de Russische top is ook de recente opzienbarende benoeming van generaal Aleksander Lapin als chefstaf van de Russische landmacht. De generaal was mikpunt van virulente kritiek door Wagnerbaas Prigozjin en Russische militaire bloggers, omdat hij in september, als hoogste militaire bevelhebber van Ruslands Centraal Militair District, verantwoordelijk was voor de Russische afgang in de provincie Charkov.

Lapin leek daarom te hebben afgedaan, en ook de positie van minister van defensie Sergei Sjojgoe leek ernstig verzwakt. Wellicht, zo speculeert ISW, is Lapins benoeming ook een signaal van het Kremlin in de richting van Prigozjin en die andere baas van een ‘privéleger’, de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov: dank voor jullie inzet in Oekraïne, maar het primaat van de militaire macht blijft wel bij het ministerie van defensie.

