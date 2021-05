De Seychellen zijn vaccinatiekampioen. Het toenemend aantal besmettingen baart de WHO zorgen

De besmettingsgolf in de Seychellen baart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen. Niet zozeer omdat het aantal besmettingen daar snel toeneemt, als wel omdat meer dan 60 procent van de hele bevolking al volledig gevaccineerd is. Bieden vaccins dan misschien toch minder bescherming dan wordt aangenomen?

De Seychellen zijn vaccinkoplopers in de wereld. Al vrij vroeg kwam daar de vaccinatiecampagne op stoom. De Seychellen enten hun bevolking in rap tempo in met Sinopharm en AstraZeneca – beide vaccins zijn door de WHO goedgekeurd – waardoor de regering al in maart besloot de grenzen open te stellen voor toeristen. Een maand later steeg het aantal besmettingen op het eiland naar recordhoogte.

Toerisme

De Seychellen besloten tot het openstellen van hun grenzen omdat ze sterk afhankelijk zijn van toerisme. Iets meer dan 70 procent van de hele economie draait op de toerisme-industrie, en ongeveer een derde van de hele bevolking is werkzaam in de sector. Toeristen moesten om het land binnen te komen wel een negatieve PCR-test overleggen.

Zorgwekkender is dat zo’n 33 procent van de nieuwe besmettingen plaatsvonden onder volledig gevaccineerden. Dit is ook de reden waarom de WHO de coronadata van de eilandengroep wil onderzoeken.

Zowel de regering als de WHO zegt dat er geen reden is te concluderen dat de vaccins niet of minder werkzaam zijn. Zo’n 80 procent van alle mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis was nog altijd niet gevaccineerd of had een onderliggende ziekte. Onder de doden bevonden zich ook geen volledig gevaccineerden. Dit is in lijn met de resultaten van eerdere onderzoeken. De vaccins beschermen niet 100 procent tegen besmetting, maar verminderen de kans daarop wel aanzienlijk. Ook is de kans veel kleiner dat je ernstig ziek wordt of door corona komt te overlijden.

Ontwikkelingen

De WHO wil desondanks ‘doorgaan met het doornemen van de gegevens, de voortgang onderzoeken en de ontwikkelingen begrijpen’, aldus een woordvoerster.

De besmettingsgolf op de Seychellen biedt ook belangrijke lessen voor andere landen die flink op dreef zijn met de vaccinatiecampagne. De ervaring van de eilandengroep toont aan dat voorzichtigheid is geboden en dat het te vroeg loslaten van de maatregelen alsnog kan leiden tot een grote toename van besmettingen. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld besloten dat volledig gevaccineerden weer met elkaar mogen samenkomen en geen mondkapje meer hoeven te dragen.

De WHO hamert daarom op het blijven volgen van de coronamaatregelen, ook al is de daling van besmettingen door vaccinatie ingezet.

