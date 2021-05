De Senegalese vaccinatiecampagne is de dupe van de Europese afkeer van het AstraZenecavaccin

Verveeld hangen verpleegsters Amine Ndiaye en Soukeyna Cissé over hun bureau in een bijgebouwtje van gezondheidscentrum Maristes in de Senegalese hoofdstad Dakar. Het is er akelig rustig. Toch kan iedereen die wil, jong en oud, bij hen een covidvaccinatie halen.

Ndiaye ondersteunt haar hoofd met haar hand, haar elleboog rust op het vaccinatieregister. Twee en een half uur nadat de vaccinatiepost is geopend, hebben de zusters geen enkele naam in het administratieboek kunnen bijschrijven.

“In het begin kwamen er elke dag zo’n 200 tot 250 mensen, maar sinds anderhalve maand druppelen er nog maar zo’n 18 à 19 binnen”, verzucht verpleegster Cissé. Vooral in dit district van Dakar is dit problematisch, want hier is het hoogste aantal besmettingen van het hele land gemeten.

Argwaan

In de hoek van het kantoor staat een kniehoog koelkastje met daarin een voorraadje AstraZeneca-vaccins. Beide zusters hebben zich ermee laten inenten, maar daarmee behoren ze tot een kleine minderheid. In maart heeft onderzoeksbureau Afrobarometer gepeild dat slechts één op de vijf Senegalezen zich wil laten vaccineren tegen covid. In West-Afrika is er geen ander land waarvan de bevolking zo argwanend is over vaccinatie.

Het ministerie van gezondheidszorg probeert het tij te keren door iedereen die op komt dagen gratis in te enten. Dankzij de aanjagende werking van deze maatregel hebben nu ruim 437.000 van de 17 miljoen inwoners een dosis gehad. Maar sinds twee maanden is de animo voor vaccinatie ingestort. Op 15 april is het aantal toegediende doses voor het eerst onder de drieduizend per dag gedoken en tot nu toe herstelt die trend zich niet.

Volgens het personeel van gezondheidscentrum Maristes, waar ze alleen het AstraZeneca-vaccin toedienen, is deze daling te wijten aan de Verenigde Staten en Europese landen. Hier is AstraZeneca deels of volledig uit het vaccinatieprogramma gehaald, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau (Ema) en de Amerikaanse Voedsel- en Geneesmiddelen Autoriteit (FDA) een verband vaststelden tussen enkele gevallen van bloedstolsel en dit vaccin.

Liever het Chinese vaccin

“Dat nieuws is hier natuurlijk ook aangekomen”, klaagt verpleegkundige Cissé. Ze merkt dat mensen AstraZeneca niet meer vertrouwen. “Sommige mensen vragen nu specifiek om het Chinese Sinopharm-vaccin, als we dan zeggen dat we alleen nog maar AstraZeneca hebben, dan vertrekken ze weer zonder zich te laten prikken.”

Het wantrouwen tegenover AstraZeneca is ook te merken in de wijk rondom het gezondheidscentrum. In de dameskapsalon verderop in de straat is het druk vandaag. Alle drie de kappersstoelen in de zaak zijn bezet terwijl sommige klanten zelfs op de grond zittend hun beurt afwachten. Ondanks de mondkapjesplicht draagt niemand er één, evenmin hebben ze een coronavaccinatie gehad. “Ik vertrouw onze gezondheidszorg gewoon niet”, zegt kapster Max Kane, terwijl ze het haar van een klant invlecht. “Waarom blijven ze ons inenten met een vaccin dat ze in die rijke landen niet meer willen?”

Volgens doktersassistent Abbas Seck van het gezondheidscentrum Maristes heeft de Senegalese overheid echter geen keus. “Wij hebben simpelweg niet de middelen om die andere vaccins te gebruiken. Anders dan al die rijke landen is dit het vaccin waar we het mee moeten doen”, legt hij haast verontschuldigend uit. Senegal heeft eenmalig een partij van 200.000 Sinopharm-vaccins gekocht voor omgerekend zo’n 19 dollar per stuk, een hoge prijs voor een land waar volgens de Verenigde Naties 75 procent van de bevolking in chronische armoede leeft. De Sinopharm-vaccins zijn inmiddels zo goed als allemaal toegediend.

Net als 92 andere landen krijgt Senegal het overgrote deel van zijn vaccins dankzij de hulp van het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het programma waaraan Nederland 65 miljoen euro bijdraagt leunt vrijwel volledig op het goedkope en makkelijk houdbare AstraZeneca-vaccin.

Afrika valt buiten de boot

De WHO vindt dat de VS en Europa te weinig rekening houden met landen als Senegal die afhankelijk zijn van het Covax-programma en het AstraZeneca-vaccin. Volgens de VN-organisatie is een wereldwijde aanpak de enige manier om de pandemie te stoppen, zodat het virus geen kans krijgt om te muteren.

Vooralsnog valt Afrika echter buiten de boot, slechts één procent van alle 1,9 miljard covidvaccinaties zijn op dit continent ingespoten. Matshidiso Moeti, regiodirecteur Afrika van de WHO, rekent het Europa en de VS aan dat ze AstraZeneca (tijdelijk) hebben stopgezet. “Dit stopzetten heeft impact gehad en er was al veel weerstand onder de bevolking. We staan voor een enorme uitdaging en moeten daarom een simpele en duidelijke boodschap uitdragen. Wereldleiders en hun regeringen moeten juist het goede voorbeeld geven.”

In het gezondheidscentrum wijst verpleegster Cissé op het koelkastje. “De vaccins die we nu hebben zijn nog houdbaar tot en met juni. Maar als ze over de datum gaan, dan bewaren we ze. We mogen niks weggooien.”

Dat doet ze op advies van het Afrika Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie (Africa CDC). Het agentschap van de Afrikaanse Unie merkt dat verschillende landen moeite hebben om hun AstraZeneca-vaccins op tijd toe te dienen. Zo hebben Malawi en Zuid-Soedan al tienduizenden doses die over de datum waren, vernietigd. Democratische Republiek Congo heeft 1,3 miljoen doses aan het Covax-programma teruggegeven, uit angst dat deze in juni ongebruikt over de houdbaarheidsdatum gaan. Het Africa CDC gaat nu na of AstraZeneca ook na de voorgeschreven houdbaarheidsdatum van zes maanden nog effectief is.

