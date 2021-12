De schandalen rond Boris Johnson doen zelfs het conservatieve North Shropshire twijfelen

Paul Forrest doet in het plaatsje Whitchurch wat hij al vier weken lang doet: samen met twee partijgenoten van middelbare leeftijd aanbellen bij alle huizen en flyers van Labour in de brievenbussen schuiven. Op zijn borst prijkt een rode sticker met de naam van de pas 26-jarige Labour-kandidaat Ben Wood. ‘De Conservatieve Partij heeft North Shropshire voor lief genomen’, staat er op de flyers te lezen. En: ‘Labour is de enige partij die de Tories kan verslaan.’

Forrest lacht. “De Conservatieve Partij wint hier al meer dan honderd jaar. En vaak met overmacht.” North Shropshire is een typisch plattelandsdistrict in het noorden van Engeland, waar overwegend behoudend wordt gedacht: veel boeren, een sterk anti-EU-sentiment, een hoop oudere kiezers. “Maar toch kwamen wij bij zes van de laatste zeven verkiezingen als tweede uit de bus. En de laatste weken zie je veel mensen zich afkeren van de Conservatieve Partij. Dus we hebben nu zeker een kans.”

Stortvloed aan schandalen

De onvrede waaraan hij refereert, is het gevolg van een stortvloed aan schandalen rond de partij van premier Boris Johnson. Vooral de onthulling dat zijn naaste medewerkers vorig jaar rond kerst op het premiersadres Downing Street 10 in Londen een feestje organiseerden voor zichzelf, terwijl de rest van het land in lockdown zat, op basis van hun eigen beleid nota bene, wekte enorm veel woede.

Maar ook het schandaal rond Owen Paterson, parlementslid namens North Shropshire, bracht de Conservatieve Partij ernstig in verlegenheid. Paterson zou zich als parlementariër hebben laten betalen om te lobbyen bij de regering. Daarmee overtrad hij de parlementsregels. Toch probeerde Johnson hem de hand boven het hoofd te houden - tevergeefs. In landelijke peilingen heeft de Conservatieve Partij, als gevolg van deze en andere schandalen, binnen een paar weken haar comfortabele voorsprong verspeeld en leidt Labour intussen.

Graadmeter voor geloofwaardigheid

Paterson trad op 5 november af vanwege het lobbyschandaal. Daarom gaat North Shropshire donderdag tussentijds naar de stembus. Het district dient een nieuw parlementslid te kiezen. De verkiezing geldt ook als graadmeter voor de geloofwaardigheid van Johnson als premier. Verlies voor zijn Conservatieve Partij zou een ongekende afgang betekenen. Paterson wist twee jaar geleden nog 63 procent van de stemmen te winnen in het district, tegen 22 procent voor Labour en slechts 10 procent voor de Liberaal-Democraten.

Zo’n blamage zou zeer slecht afstralen op Johnson. De druk vanuit zijn partij om hem als premier aan de kant te schuiven, zal in dat geval groeien. Veel Tories zijn door alle schandalen van de laatste tijd niet langer onverdeeld positief over hun premier. Twee jaar geleden was Johnson nog een belangrijke stemmentrekker, nu laat hij zijn gezicht niet zien in North Shropshire. Hoe zwak hij momenteel staat, bleek ook dinsdag, toen bijna 30 procent van zijn eigen parlementsleden tegen zijn voorstellen voor strengere coronamaatregelen stemde.

Toch heeft Forrest gelijk als hij zegt dat verlies voor de Conservatieve Partij in North Shropshire in deze tussentijdse verkiezing geen ondenkbaar scenario is. Alleen zien de bookmakers niet zozeer zijn Labour, maar de Liberaal-Democraten als favoriet voor de zege. Zeker als een deel van de Labour-stemmers voor één keer strategisch op de liberalen zou stemmen. Hoe dan ook lijkt het een nek-aan-nekrace te worden. En dat alleen al is pijnlijk voor Johnson.

‘De Tories zijn het contact met de gewone man op straat verloren’

Iemand die het volledig heeft gehad met de Conservatieven, is marktkoopman Jason Edwards. Bij zijn groente- en fruitkraam in Oswestry, de grootste plaats in North Shropshire, dertig kilometer van Whitchurch, gaat het de dag voor de verkiezingen alleen nog maar over politiek.

“Ik ga dit keer niet stemmen”, zegt hij tegen een klant. De 51-jarige Edwards is de corruptie en leugens van Johnson en zijn partij helemaal zat. “En dat terwijl ik tot nu toe juist altijd trouw op de Conservatieve Partij heb gestemd. Maar het is niet meer dezelfde partij als tien jaar geleden. De Tories zijn het contact met de gewone man op straat volledig verloren.” Zijn klant knikt instemmend. “Johnson neemt het besturen van het land simpelweg niet serieus”, antwoordt hij. “We hebben serieuze politici nodig.”

Het probleem voor Edwards is: Labour en de Liberaal-Democraten vertrouwt hij evenmin. “Dus komt er gewoon een groot kruis dwars over mijn stembiljet”, zegt hij. “Maar ik hoop echt dat de Conservatieve Partij heel veel stemmen verliest. Ze zullen vast alsnog de grootste blijven, maar een groot stemmenverlies schudt de partij hopelijk wakker. Het wordt tijd dat politici gaan beseffen dat zij niet boven ons burgers verheven zijn, en dat zij eindelijk weer naar de kiezers gaan luisteren.”

