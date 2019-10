De scenario's van Boris Johnson: uitstel, nieuwe verkiezingen, of no-deal brexit

Het Lagerhuis stemde namelijk tegen het moordende tempo waarin Johnson de wet wilde behandelen. Nu heeft Johnson een ‘pauze’ genomen tot de andere EU-leiders hebben besloten wat hun oordeel is over zijn verzoek om uitstel van de brexit-datum van 31 oktober, want die datum halen met een deal is nu onmogelijk geworden.

Dinsdag opende Johnson het debat in het Lagerhuis met een waarschuwing: “Ik zal hier in geen geval nog maanden mee doorgaan.” Hij liet weten dat er geen tussenweg bestond. “Als het parlement weigert de brexit goed te keuren en in plaats daarvan zijn weg gaat en besluit om alles uit te stellen tot januari of mogelijk langer, moet ik met grote spijt zeggen dat de wet moet worden ingetrokken en we verdergaan naar een algemene verkiezing.”

Het Lagerhuis keurde vervolgens de helft goed, de andere helft niet. Wat daar het gevolg van is, blijft nog even gissen.

Voorbereidingen op een no-dealbrexit

Het meest waarschijnlijk lijkt het dat de EU uitstel verleent en dat Johnson probeert algemene verkiezingen uit te schrijven. Die zouden dan nog voor kerst moeten plaatsvinden. Omdat de Conservatieve partij een voorsprong in de peilingen heeft, zou het na verkiezingen eenvoudiger voor Johnson moeten worden om zijn brexitwetgeving door het parlement te loodsen. Nog hebben de Conservatieven daarin nog een minderheid.

EU-president Donald Tusk schreef op Twitter dat hij de 27 andere EU-lidstaten zal adviseren om in te stemmen met uitstel van de brexit. Het is vrijwel zeker dat ze dat zullen doen en dat ze 31 januari als nieuwe deadline aanwijzen.

Maar het blijft ook nog altijd mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stort. Dinsdagavond zei Johnson tot zijn parlement: “We willen geen uitstel. En we gaan onze inspanningen intensiveren als het gaat om de voorbereidingen op een no-dealbrexit.”

