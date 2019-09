De Saudische olieproductie is in het hart getroffen en de VS weten al wie de dader is

Analisten verwachten stijging van olieprijs

Kampt de wereld per direct met een groot olietekort nu Saudi Aramco is belaagd door drones? Nee, want vooralsnog heeft het Saudische olieconcern genoeg ­reserves om de klap op te vangen. Ook de VS hebben laten weten dat ze bereid zijn oliereserves aan te spreken, mocht dit nodig zijn om verstoring van de oliemarkt te voorkomen.

De gevolgen van de aanslagen zijn groot zijn: tot dusver produceerde Saudi-Arabië per dag bijna 10 miljoen vaten olie, dit is door de aanvallen teruggelopen tot krap 6 miljoen vaten. In de getroffen plaats ­Abqaiq stond de grootste olie­raffinaderij ter wereld. Khurais, de andere plek die is geraakt, is een van de belangrijkste olievelden van het land. De vraag is vooral hoe lang het duurt voordat Aramco alles weer voldoende heeft gerepareerd, zodat de productie weer omhoog kan. Een ingewijde heeft aan persbureau Reuters toevertrouwd dat dit eerder een kwestie is van weken dan van dagen.

Analisten en handelaren denken dat de olieprijs vandaag stijgt, 5 tot 10 dollar per vat. De prijs was vrijdag nog ruim 60 dollar per vat. Mocht het Saudi-Arabië niet lukken de productie snel op gang te krijgen, dan zou de prijs van een vat ruwe olie kunnen stijgen naar 100 dollar. De verwachte beursgang van Saudi Aramco is volgens analisten niet in gevaar.