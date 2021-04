De Saudische kroonprins hing het duurste schilderij ter wereld in zijn jacht

Met een prijskaartje van 450 miljoen dollar is Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi (‘De Verlosser van de Wereld’) het duurstverkochte schilderij ooit. De gulle bieder die het werk in 2017 kocht was destijds anoniem, maar inmiddels is bekend dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman via een tussenpersoon de koper was.

Sindsdien is het werk nooit meer publiekelijk gezien. Sommige conservatoren maken zich nu zorgen over de omstandigheden waarin het schilderij de afgelopen jaren mogelijk bewaard is, zo meldt The Wall Street Journal.

Het gevaar van de zilte lucht

In de kunstwereld gingen de geruchten al langer rond dat het schilderij een mooi plekje had gekregen in de Serene, het superjacht van de Saudische kroonprins. The Wall Street Journal meldt mensen gesproken te hebben die het werk tot eind vorig jaar in het pleziervaartuig hebben zien hangen. Niet zonder gevaar: Steven Erisoty, een Amerikaanse conservator en expert van oude meesters, maakt zich zorgen over de mogelijke schade die Salvator Mundi opgelopen kan hebben tijdens dit verblijf op zee.

“Schilderijen zijn complexe en gelaagde constructies, en ze houden erg van stabiliteit”, zo vertelt hij aan de Amerikaanse krant. De ziltige lucht en een mogelijk gebrek aan een gecontroleerde temperatuur zijn volgens hem het grootste gevaar, dit kan schadelijke effecten hebben op het broze hout en de verf van het eeuwenoude werk.

Het schilderij heeft niet al die tijd in het plezierjacht gehangen; in 2018 verbleef het even in het Louvre, in de aanloop naar een grote Da Vinci-expositie. Experts van het museum onderwierpen het schilderij aan x- en infraroodstralen in een onderzoek naar de authenticiteit van het werk. Want hoewel veilinghuis Christie’s Salvator Mundi in 2017 aanprees als een werk van Leonardo da Vinci, is dit een claim waar nog altijd de nodige twijfels over bestaan. Meerdere Da Vinci-experts, onder wie Oxford-professor Matthew Landrus, denken dat het schilderij grotendeels door Da Vinci’s assistent Bernardino Luini is gemaakt.

Naast de Mona Lisa

Uiteindelijk ging de nieuwe uitleen aan het Louvre niet door; de reden waarom blijft onduidelijk. In een documentaire, die dinsdag op de Franse publieke omroep werd uitgezonden, wordt beweerd dat er ruzie ontstond. De experts van het Louvre wilden het schilderij niet als een ‘echte’ Da Vinci bestempelen. Volgens The New York Times – die zegt het rapport van die experts te hebben ingezien – was de conclusie juist wél dat het van de hand van Da Vinci kwam. De krant zegt gesproken te hebben met verschillende Franse functionarissen die betrokken waren bij de onderhandelingen, zij zeggen dat de deal klapte nadat Bin Salman eiste dat zijn schilderij naast de Mona Lisa zou worden gehangen. Het Louvre weigerde.

Het is onzeker waar het werk nu is. Waarschijnlijk hangt het niet meer in de Serene, die ligt op dit moment voor herstelwerkzaamheden in de haven van Vlissingen. Mogelijk is het schilderij in de nabije toekomst wel weer te aanschouwen voor een groot publiek. De Saudische onderminister van cultuur liet vorig jaar weten het te willen tentoonstellen in een speciaal museum. Dat kan nog wel even duren; het museum moet nog gebouwd worden.

