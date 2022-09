‘De sancties werken’, Rusland koopt wapens van Noord-Korea

Het Russische ministerie van defensie staat op het punt om in Noord-Korea miljoenen artilleriegranaten en raketten aan te kopen, om te worden ingezet in Oekraïne. Dat melden regeringsfunctionarissen aan diverse Amerikaanse media. “Het Russische leger heeft voortdurend last van ernstige tekorten in zijn voorraden, deels door de controles op export en sancties”, zo citeert The New York Times een Amerikaanse regeringsfunctionaris.

Het communistische Noord-Korea en Rusland zijn oude bondgenoten. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben ze hun band versterkt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Poetin hebben onlangs verklaard te streven naar ‘omvattende’ en ‘strategische’ samenwerking. Noord-Korea is, naast Syrië en Rusland, het enige land dat de onafhankelijkheid van de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loegansk in Oekraïne heeft erkend. Het Aziatische land biedt ook arbeiders aan, om te helpen bij de wederopbouw van Oekraïense gebieden onder Russische controle.

Paria's

Moskou zou niet alleen munitie, maar ook militaire apparatuur van Noord-Korea willen. Rusland is aangewezen op landen met een internationale pariastatus om zijn voorraden aan te vullen, zeggen de Amerikaanse zegslieden. Reden zijn de Europese en Amerikaanse sancties op de export van wapens en van elektronische componenten die verwerkt worden in wapens. Zo heeft Rusland ook drones aangekocht in Iran. Noord-Korea en Iran zijn al getroffen door sancties, dus hebben van nieuwe sancties weinig meer te duchten. Dat ligt anders voor bijvoorbeeld Chinese producenten van halfgeleiders: als zij aan Rusland leveren riskeren ze uitsluiting van de Amerikaanse markt.

Het ontbreekt Rusland niet aan geld voor wapenaankopen, dankzij de hoge prijzen voor zijn geëxporteerde olie en gas. Maar de kwaliteit van militaire goederen uit Iran en Noord-Korea is twijfelachtig. Moskou moet wel echt wanhopig zijn, omdat het op eigen kracht onvoldoende munitie en wapensystemen kan produceren, suggereerde een Amerikaanse functionaris tegenover The New York Times.

Munitiedepots verwoest

Er bestaat nauwelijks zicht op Ruslands munitievoorraad voor de oorlog in Oekraïne, en hoeveel daarvan inmiddels is verschoten of verloren is gegaan. Oekraïne claimt de laatste tijd bijna dagelijks dat het Russische munitiedepots ver achter de frontlinies verwoest, mede dankzij geavanceerde westerse wapensystemen.

Ook dinsdag claimde Oekraïne de verwoesting van drie wapendepots in de provincie Cherson, in het bezette zuiden. Oekraïne probeert de bevoorrading van Russische soldaten ten westen van de Dnjepr ook af te sluiten door bombardementen op pontons en veren, die de Russen gebruiken omdat de bruggen verwoest zijn. Met die tactiek lijkt Oekraïne – bescheiden – terreinwinst te boeken. In het noordoosten van de provincie werd dit weekeinde het dorp Visikopillia veroverd op de Russen.

De pro-Russische bestuurders in de stad Cherson hebben een referendum over aansluiting bij Rusland opgeschort. De ‘veiligheidssituatie’ maakt die exercitie onmogelijk, zei de tweede man van het stadsbestuur, Kirill Stremoesov.

IAEA: strijd bedreigt kerncentrale Het Internationaal Atoomagentschap IAEA roept Oekraïne en Rusland op de vijandelijkheden rond de kerncentrale van Zaporizja onmiddellijk te staken en daar een veiligheidszone overeen te komen om een kernramp af te wenden. IAEA-waarnemers moesten zaterdag schuilen voor beschietingen, waarbij gebouwen met radioactief materiaal en een olietank van een turbine werden beschadigd. De organisatie wijst in haar dinsdag uitgebrachte rapport niet expliciet naar een van de beide partijen als schuldige van aanvallen. Wel hekelt ze onomwonden de aanwezigheid van Russische militaire voertuigen in de centrale, en de grote druk die Russische militairen en functionarissen uitoefenen op het Oekraïense personeel. Dat vergroot het risico op menselijke fouten. De organisatie spreekt van een ‘constante bedreiging’ van de veiligheid van de centrale. Er bestaat een kans dat straling vrijkomt als de koelsystemen worden geraakt of uitvallen door stroomstoring. Ook pleit het IAEA voor het herstel van duidelijkheid over welke autoriteiten verantwoordelijkheid dragen.

Lees ook:

IAEA-waarnemers moeten balanceren bij de kerncentrale in Zaporizja

De spreekwoordelijke mist van de oorlog ontneemt het zicht op wat er precies gebeurt rond de kerncentrale van Zaporizja. Internationale waarnemers hebben beperkte middelen om te voorkomen dat de mist een radioactieve wolk wordt.