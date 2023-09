De Russische scholen beginnen weer, met kalasjnikovs in het klaslokaal

De titel van het nieuwe vak dat Russische middelbare scholen vanaf dit jaar gaan doceren, is ietwat cryptisch: ‘de grondbeginselen van veiligheid en bescherming van het moederland’. De inhoud is daarentegen een stuk minder raadselachtig. Vanaf vrijdag, 1 september is traditiegetrouw de dag dat Russische scholen in het hele land weer beginnen, krijgen leerlingen vanaf vijftien jaar en ouder les in ‘elementen van standaard militaire paraatheid’.

In de praktijk houdt dit in dat tieners vanaf dit schooljaar onder meer leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen, hoe ze moeten marcheren en hoe ze een militair saluut moeten brengen. Ook krijgen kinderen les in wat eufemistisch ‘militaire basisvaardigheden’ worden genoemd: de bediening en het onderhoud van een kalasjnikov-machinegeweer en twee soorten handgranaten.

Daarnaast omvat het nieuwe vak ook lessen over ‘carrièremogelijkheden’ binnen het leger. Scholieren vanaf groep elf – wanneer ze zestien jaar of ouder zijn – krijgen ook colleges over ‘de vorming van de Russische civiele identiteit, patriottisme en verantwoordelijkheidsgevoel voor het thuisland’.

‘Echte waarden’ van Rusland

De introductie van het nieuwe vak is het meest recente symptoom van de militarisering van het onderwijs in Rusland. Onder president Poetin kregen scholen steeds meer te maken met zogeheten ‘patriottisch onderwijs’. Volgens critici dient het onderwijssysteem daardoor de belangen van de regering, en niet zozeer die van de leerlingen. De lessen zouden het narratief van het Kremlin aan tieners opdringen.

Dat geldt niet alleen voor de lessen, maar ook voor de boeken die docenten dienen te gebruiken. Begin augustus presenteerde het Russische ministerie van onderwijs al nieuwe geschiedenisboeken voor middelbare scholieren, waaronder een tekstboek getiteld De Russische geschiedenis, 1945 – begin 21ste eeuw. Het boek prijst de invasie in Oekraïne, en zet het Westen weg als boosdoener die eropuit is om Rusland te vernietigen.

Volgens minister van onderwijs Sergej Kravtsov was het nodig om een nieuw lesboek te introduceren omdat “het huidige tekstboek, op zijn zachts gezegd, liberaal of pseudo-liberaal was”, zo zei hij in mei. “Nu zullen we de echte en onwrikbare waarden van de maatschappij benadrukken.”

Ook al inmenging voor de invasie

De wijzigingen passen in de militaire stroomversnelling waar het Russische onderwijs sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne in terechtkwam. Sinds vorig schooljaar beginnen leerlingen op middelbare scholen elke schoolweek bijvoorbeeld al met een lesuur ‘belangrijke gesprekken’.

Een vak dat speciaal werd ontworpen om kinderen het perspectief van het Kremlin in te prenten als het over politieke kwesties gaat, zoals de oorlog in Oekraïne. Vóór het verplichte lesuur op maandagochtend moeten leerlingen sinds vorig jaar ook de Russische vlag hijsen en het volkslied zingen.

Schoolkamp naar de legerbasis

Maar ook vóór de Russische invasie van Oekraïne was er al sprake van een sluimerende, maar gestage militarisering van het onderwijs. Zo adviseert het ministerie van onderwijs scholen sinds 2014 al om elk jaar een vijfdaags militair kamp te organiseren voor alle jongens in groep tien (wanneer ze vijftien à zestien jaar oud zijn). Doel van het alternatieve schoolreisje naar de nabij gelegen legerbasis is om ‘de morele, psychologische en fysieke kwaliteiten te vormen die noodzakelijk zijn voor de diensttijd in het leger’.

Op dergelijke kampen leren scholieren onder meer loopgraven graven, schieten en over een slagveld bewegen. Afgelopen februari, een jaar na de Russische inval in Oekraïne, kregen ouders te horen dat deelname aan de kampen in het vervolg verplicht is.

Hoe het nieuwe vak ‘de grondbeginselen van veiligheid en bescherming van het moederland’ exact wordt onderwezen, is afhankelijk van de school. Onderwijsminister Kravstov opperde in januari dat het een mogelijkheid zou zijn om veteranen van de oorlog in Oekraïne voor de klas te zetten, nadat ze eerst drie maanden pedagogische training hebben gehad.

