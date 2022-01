De ‘Russische Navo’ komt orde op zaken stellen in Kazachstan

Rusland heeft troepen gestuurd naar buurland Kazachstan in een poging om de regering van president Kassym-Jomart Tokayev overeind te houden. Een dag eerder waarschuwde het Kremlin zelf nog voor buitenlandse inmenging in Kazachstan, maar inmiddels zijn Russische militairen verschenen in de straten van verschillende steden, op verzoek van Tokayev.

Hoewel president Tokayev er alles aan doet om de schijn te wekken dat hij de situatie onder controle heeft, is met de komst van buitenlandse troepen duidelijk dat hij de greep op zijn land kwijt is. De Kazachse politie zegt dat het al tientallen ‘relschoppers’ heeft gedood in Almaty, de grootste stad van het land. Ook zouden er minstens dertien leden van het veiligheidsapparaat zijn gedood bij onlusten - twee van hen zouden zijn onthoofd.

Beeld Thijs van Dalen

In het buitenland getraind

Terwijl de president gisteren nog probeerde te voorkomen dat de demonstraties in een volksopstand zouden uitmonden, probeert hij nu met buitenlandse hulp te voorkomen dat de volksopstand ontaardt in een gewapende rebellie. Volgens Tokayev hebben terroristen, die in het buitenland getraind zijn, munitiedepots bestormd en bereiden zij nieuwe acties voor.

Naast Rusland hebben ook Armenië, Wit-Rusland, Tadzjikistan en Kirgizië troepen toegezegd. De buitenlandse troepenmacht opereert onder de vlag van de ‘Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie’ (CSTO), een militaire alliantie bestaande uit een aantal voormalige Sovjet-republieken, en waarbinnen vooral Rusland de lakens uitdeelt. Het is leden niet toegestaan om aan andere militaire allianties deel te nemen en ze beschouwen een aanval op de een als een aanval op allen. De CSTO wordt daardoor ook wel gezien als een tegenhanger van de Navo.

De leden van de CSTO helpen elkaar vooral bij antiterrorisme-operaties en organiseren vaak militaire trainingen. Daarnaast delen ze inlichtingen met elkaar en hebben ze een militaire reactiemacht opgericht, die in korte tijd ingezet kan worden. De alliantie kwam deze zomer voor het laatst in actie toen enkele buurlanden van Afghanistan om hulp vroegen om de grenzen te bewaken en te helpen bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

Brand in het burgemeesterskantoor van Almaty, gisteren. Beeld Valery Sharifulin/TASS

Neerslaan van een volksoproer

De leden zijn overigens wel aan regels gebonden. In 2010 verzocht Kirgizië de CSTO om militaire hulp toen er etnische gevechten uitbraken in het land tussen Kirgiziërs en Oezbeken. Dat verzoek werd afgewezen, omdat Rusland vond dat de CSTO daar niet voor bedoeld was. Er kon alleen een beroep op worden gedaan bij een ‘buitenlandse aanval’, niet bij binnenlandse problemen. Op dat standpunt lijkt de CSTO terug te zijn gekomen: ook het neerslaan van een volksoproer valt nu kennelijk binnen de bevoegdheid van de alliantie.

Moskou zegt dat het met Kazachstan en de bondgenoten overleg voert over hoe ze de ‘antiterrorisme-operatie’ gaan ondersteunen, hoewel nog altijd niet duidelijk is wie er met de terroristen wordt bedoeld. Volgens de CSTO zijn de troepen een ‘vredesmacht’ en zullen ze ingezet worden om overheidsgebouwen en militaire installaties te bewaken. Het is niet bekend uit hoeveel militairen de interventiemacht zal bestaan en waar ze zich bevinden.

De buitenlandse troepenmacht zal waarschijnlijk ook uitgezonden worden naar de olie-installaties. Kazachstan is grotendeels afhankelijk van de olie-industrie, het land produceert gemiddeld zo'n 1,6 miljoen vaten olie per dag. Maar door de protesten loopt de olie-industrie gevaar, en daarmee ook de economie en de stabiliteit. Demonstranten hielden bijvoorbeeld op verschillende plaatsen het treinverkeer tegen, waardoor het transport van olie niet overal kon plaatsvinden. Inmiddels heeft het Kazachse leger - mogelijk met buitenlandse hulp - weer de controle gekregen over het vliegveld van Almaty, nadat demonstranten eerder de politie hadden verjaagd.

Paratroepers niet toegerust

De vraag is nu hoe de buitenlandse troepenmacht ontvangen zal worden door de Kazachse bevolking. De paratroepers zijn niet toegerust om de openbare orde te handhaven (daar zijn politie en andere soorten militairen voor geschikt), maar getraind voor complexe militaire operaties. Als de rust niet terugkeert, en de bevolking zich ook keert tegen de buitenlandse troepenmacht op straat, dan komt een bloedige confrontatie dichterbij.